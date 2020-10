Alle 20:35 di questa sera, sabato 24 ottobre, su Rai 1 va in onda la diretta della sesta puntata di Ballando con le Stelle. Nove le coppie ancora in gara sulla pista di Milly Carlucci, dopo la doppia eliminazione di sette giorni fa. Red Canzian sarà il ballerino per una notte, ospite della serata insieme al cast di Ritorno al crimine. Lo show va in onda dall’Auditorium del Foro Italico di Roma, con la regia di Luca Alcini.

Ballando con le Stelle sesta puntata del 24 ottobre, gli ospiti

Ballando con le stelle del 24 ottobre segna l’ingresso in una fase importante del dance show. Il gruppo dei potenziali vincitori sembra essersi ristretto, ma le preferenze del pubblico non hanno ancora preso una direzione chiara. La scorsa settimana sono stati eliminati Lina Sastri e Simone di Pasquale, subito dopo Antonio Catalani e Tove Villfor.

Ecco, dunque, le nove coppie ancora in gara:

Costantino Della Gherardesca – Sara Di Vaira



Gilles Rocca – Lucrezia Lando

Elisa Isoardi – Raimondo Todaro

Daniele Scardina – Anastasia Kuzmina



Paolo Conticini – Veera Kinnunen

Rosalinda Celentano – Tinna Hoffman

Vittoria Schisano – Marco De Angelis

Alessandra Mussolini – Maykel Fonts

Tullio Solenghi – Maria Ermachkova

In giuria, come sempre, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. Carolyn Smith, presidente di giuria, ha preannunciato in settimana giudizi più severi: “Il livello dello spettacolo è già molto alto, ora voglio vedere la tecnica”.

Inoltre, Alberto Matano e Roberta Bruzzone supporteranno la giuria e assegneranno il tesoretto. Mentre, i Tribuni del popolo, Rossella Erra, Gianni Ippoliti e Antonio Razzi, faranno le veci del pubblico da casa.

Come preannunciato, il ballerino per una notte sarà Red Canzian, ex bassista dei Pooh. Eccezionalmente, questa sera interverrano anche altri ospiti. Si tratta degli attori di Ritorno al crimine, film di Massimiliano Bruno. Nel cast, Edoardo Leo, Marco Giallini, Alessandro Gassmann, Loretta Goggi, Gianmarco Tognazzi, Carlo Buccirosso e Giulia Bevilacqua.

Tornando alla gara tra i ballerini, ricordiamo che il pubblico da casa può votare solo tramite i canali social della trasmissione. Con un ‘Mi piace’ su Facebook oppure con un ‘Cuore’ su Instagram e Twitter.

La diretta

“Non è facile iniziare questa puntata dopo le notizie sulla pandemia arrivate dal Tg1. Ma vogliamo regalarvi un momento di spensieratezza”, esordisce in anteprima Milly Carlucci. Inoltre, spiega che Elisa Isoardi dovrebbe essere regolarmente in gara. Già sabato scorso soffriva di un’infiammazione tendinea, che in settimana le ha dato ulteriori noie.



Tuttavia, al momento delle presentazione delle coppie, Elisa Isoardi arriva in braccio a Raimondo Todaro. Ha una fasciatura piuttosto ampia. A questo punto, cosa faranno vedere in pista è un’incognita. La loro diventa sempre più una storia a parte, nello show, e gli autori ne approfittano per alimentare il mistero.

Intanto, dalle parti della giuria arriva un Guillermo Mariotto in versione anti-Covid decisamente eccentrica. Con mascherina, visiera trasparente e occhialii specchiati.

Prima di iniziare la gara delle celebrità, è il momento di Ballando con te, il concorso dedicato ai ballerini selezionati in giro per l’Italia. Hanno superato le selezioni diversi mesi fa, ed hanno registrato le esibizioni prima della pandemia.

I primi ad esibirsi sono gli Starlight Company, un gruppo di ballerini di Ladispoli. Fondono musical e hip hop, in una bella coreografia ambientata in un Luna Park.

Poi, due ballerini speciali: Giovanni Lupi e Livia Nulli, rispettivamente 99 e 87 anni. Dopo una vita da marinaio, Giovanni condivide ancora con la moglie la grande passione per il ballo. Livia è particolarmente vivace e irriverente.

Secondo il voto combinato della giuria e dei social, vincono Giovanni Lupi e Livia Nulli. Il pubblico, evidentemente, premia la singolarità della coppia, più che il ballo.

Ballando con le Stelle diretta, coppie impegnate nella Prova speciale del 24 ottobre

Adesso, inizia la gara tra le celebrità. Anche nella puntata del 24 ottobre, come primo atto è prevista una Prova Speciale.

Milly Carlucci spiega come funziona: ogni coppia dovrà interpretare una coppia famosa del cinema o dei cartoni animati. Balleranno un ritmo già studiato, ma dovranno riconoscerlo, ballare improvvisando i passi fondamentali e interpretare i personaggi. In più, dovranno farlo travestiti da quei personaggi. Il voto finale sarà affidato alla sola Carolyn Smith, che regala 25 punti alla coppia migliore.

Questi sono i personaggi assegnati ai ballerini:

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina – Fred e Wilma Flinstones

Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira – Frankenstein Junior e Inga

Gilles Rossa e Lucrezia Lando – Tarzan e Jane

Vittoria Shisano e Marco De Angelis – Cenerentola e il Principe Azzurro

Tullio Solenghi e Maria Ermachkova – Stanlio e Onlio

Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman – Il Gatto e la volpe

Paolo Conticini e Veera Kinnunen – Cappuccetto Rosso e il lupo

Alessandra Mussolini e Maykel Fonts – Eva Kant e Diabolik

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro – Elizabeth e John di 9 settimane e mezzo

Daniele Scardina è tra i più bizzarri, insieme a Costantino Della Gherardesca. In generale, tutti piuttosto singolari. Dal punto di vista tecnico, davvero poco da vedere.

Se la cavano Daniele Scardina, Gilles Rocca, Vittoria Schisano, Paolo Conticini e Elisa Isoardi.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, limitati dagli infortuni, ne approfittano per alimentare la messinscena della loro presunta love story.

Finite le esibizioni, Carolyn Smith assegna 25 punti ad Alessandra Mussolini. Decisione piuttosto discutibile, inspiegabile per quanto visto in pista. Gli altri giudici, infatti, esprimono il loro stupore e spiegano che avrebbero preferito Daniele Scardina. Solo Guillermo Mariotto è entusiasta.

Ballando con le Stelle 24 ottore, diretta, le esibizioni iniziano con Paolo Conticini

A questo punto, possono iniziare le esibizioni delle coppie per la sesta puntata. I primi a ballare sono Paolo Conticini e Veera Kinnunen.

Carolyn Smith fa una premessa, confermando in diretta di voler essere più severa da questa sera. Nasconde le palette con i voti da 7 a 10, spiegando che non le userà. Inoltre, mostra sul bancone dei giurati le scarpe da ballerini da tirare ai concorrenti.

L’anteprima è dedicata al fascino di Paolo Conticini. Veera Kinnunen gira simpaticamente tutto il backstage, raccogliendo i giudizi incantati delle donne. Conticini, dal canto suo, si dice stupito dagli apprezzamenti ricevuti finora (non solo di quelli fisici) e confessa di non sapere come prenderli. Èimbarazzato.

Poi, la coppia balla un paso doble su Meraviglioso, nella versione dei Negramaro.

Selvaggia Lucarelli 7: “Va bene, provo a dire qualcosa di diverso. Adoro Paolo, il problema è che adesso ci dovrebbe essere uno scatto. Me lo aspetto. Paolo è un persona lineare, ma il problema è che manca il guizzo, andrebbe sporcato un po’. E per questo mi rivolgo a Veera“. Mariotto 9: ” Ma se il loro paso doble è stato meraviglioso!”.

Ivan Zazzaroni 7 la pensa come la Lucarelli. Fabio Canino 8: “Il problema è che lui è arrivato già bravo e ora ci aspettiamo tanto”. Carolyn Smith 6 conferma la bravura innegabile dei due, poi fa qualche piccola osservazione sui passi. Totale 37 punti.

Fa la sua prima apparizione a Ballando con le Stelle del 24 ottobre anche Red Canzian. Da Ballerino per una notte, premette che non ha mai saputo ballare ed ha accettato di partecipare come in una piccola sfida con se stesso.

L’esibizione di Gilles Rocca e Lucrezia Lando

La seconda esibizione della serata è il tango di Gilles Rocca e Lucreza Lando. Nell’introduzione del ballo, Gilles Rocca viene chiamato dalla sala prove per vedere una video-dedica del padre Adelio. Si dice orgoglioso di lui, lo ammira per quel che sta facendo nella vita e per ciò che si sta costruendo in totale autonomia.

Ballano su Ero contentissimo di Tiziano Ferro, riadattato dalla Paolo Belli Band.

Ivan Zazzaroni 9: “A me è piaciuto molto. Forse la postura non il massimo”. Mariotto 2: “A parte che ho visto lei che ha ballato il tango addosso a lui, c’è qualcosa che mi disturba. Sembra una bambola di gomma comprata su internet, fa tutto bene, ma non c’era il tango”. Gilles Rocca risponde a muso duro, perché il giudizio di Mariotto sembra slegato dal buon tango che ha ballato: “Guardami, Mariotto, non guardare il telefono. Perché se parliamo e guardi il telefono… Non puoi guardare per mezz’ora di trasmissione il telefono. Sei qui per provocare?”.

Selvaggia Lucarelli 9: “Secondo me quest’anno manca un uomo con un carisma spiccato. Tutti bravi ragazzi, ma manca quel guizzo”.

Carolyn Smith 5: “Il tango è passionale e dovrebbe essere più grezzo, qualcosa da migliorare anche nella postura e nel contatto dei corpi”.

Fabio Canino 9. Totale 34 punti.

Ivan Zazzaroni: “Se dai 2 a un tango del genere, di cosa stiamo parlando?”. Carolyn Smith: “Pensavo di essere stata severa io, con il 5. Dai!”.

Ballando con le Stelle 24 ottobre, diretta – Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira

Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira sono la terza coppia in pista. Della Gherardesca si autoproclama ambasciatore della cultura coreana in Italia, per un’esibizioe ispirata al mondo del K-pop. Subcultura che sta avendo un successo mondiale. Ballano un freestyle veloce su Dynamite di BTS.

Carolyn Smith 3: “Si vede che vi siede divertiti. Sei puccioso vestito così. I miglioramenti ci sono, però eri fuori tempo”.

Sara Di Vaira: “Però dovete considerare il livello di partenza delle persone. Non si possono guardare solo i difetti”.

Fabio Canino 8: “Devi far fare a lui la parte di quello che si lamenta. L’hai vista la sitcom Crash Landing on you? Ricordi quel mondo lì”. Ivan Zazzaroni 6: “La cosa migliore da quando è qui. L’ho trovato divertente, se votassero i bambini prenderebbe 10”.

Selvaggia Lucarelli 6: “La Corea del Sud ha fatto molte cose buone negli ultimi anni. Milly, ha imparato a ballare”. Guillermo Mariotto 10: “Di una freschezza incredibile. A Sara Di Vaira non vedevo gli occhi così illuminati da tanto. E cominci a fare delle mosse che a me attizzano”. Totale 33 punti.

Ivan Zazzaroni: “Togliete il fiasco a Mariotto”. Selvaggia Lucarelli: “Sinceramente, un 2 a Rocca e un 10 a Costantino è sacrilegio. Poi se vogliamo giocare…”. Mariotto: “È di gomma, non mi dice nulla”. Zazzaroni: “Non hai rispetto del lavoro”.

Ballando con le stelle 24 ottobre, Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina

Subito dopo, la quarta coppia: Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina. Nella clip introduttiva, Scardina si lascia conoscere meglio, torna a parlare della famiglia e dei suoi lati più intimi. SI comuove ricordano il nonno, morto da poco: “Prima di Ballando, arrivavo da una caduta che mi ha buttato a terra in modo violento. Ho perso mio nonno, che mi ha sconvolto. Per me era la famiglia, era la mia vita”. Ricorda che nello stesso periodo è stato lontano dal ring a causa della pandemia ed ha sofferto ulteriormente. Parla anche di amore: “L’amore è una cosa bellissima in cui credo, è bello farlo vedere”.

Ballano una rumba su Vita Spericolata di Vasco Rossi.

Carolyn Smith 6: “Sinceramente, pensavo non avrebbe potuto farla, per la postura piuttosto complessa. Ma mi è piaciuta. Tante figure tecniche, ma la cosa che deve migliorare tantissimo è il lavoro con i tacchi. Detto questo, è stato abbastanza bello”. Guillermo Mariotto 10: “Questa è una delle coppie che si dimostra ogni volta sempre più insieme, sempre più bella. Lui la ruba la interpreta da maschio. Lui ha portato Dio e si affida a Dio, io mi sento meno solo in questa valle di farisei”.

Selvaggia Lucarelli 7: “Vorrei solo far notare che due minuti fa era l’anticristo, ora è Gandhi. Per sei puntate abbiamo detto sempre le stesse cose su di te. C’è un appiattimento anche per voi. Anastasia, ma questo ragazzo ce l’ha un difetto?”. Fabio Canino 8: “C’è stato un cambiamento secondo me. Perché stasera ha fatto una cosa molto distante da lui e l’ha fatta bene”. Ivan Zazzaroni 7: “Non mi ha fatto impazzire, lui può fare molto di più”. Totale: 38 punti.

Ballando con le Stelle 24 ottobre, diretta . Elisa Isoardi infortunata e Raimondo Todaro

L’atmosfera si fa cupa e la musica diventa drammatica. È il momento di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, alle prese con l’ennesima tegola, rappresentata dall’infortunio della Isoardi.

Spiega la stessa ballerina: “Sabato non arvrei dovuto ballare. Ho ballato perché non pensavo fosse così grave. L’idea che questo sogno possa aver fine, mi fa sentir male, mi ammazza”. In pratica, sembrava doversi trattare solo di una slogatura, ma il problema al tendine è più serio del previsto. Milly Carlucci spiega che la caviglia è compromessa per molte ragioni, non solo per una slogatura. Lunedì, Elisa Isoardi toglierà l’ossido di zinco, metterà il tutore e i dottori valuteranno le sue possibilità di continuare la gara.

Poi, la musica sfuma sul romantico, per alimentare la telenovela di questa edizione. Sullo schermo, le immagini delle loro effusioni durante tutta la settimana.

Ballano, sul letto, una coreografia di danza moderna su Io per lei dei Camaleonti.

Fabio Canino 7: “Chiederò a voi quale voto vorreste. Per rispetto agli altri, perché la differenza c’è”. Carolyn Smith 6: “Avevo i miei dubbi, però avete comunicato molto più di tanti altri, nonostante tutto”. Ivan Zazzaroni 7: “Più che un ballo, mi è sembrato un dopo-ballo. Hai fatto il massimo che potessi fare e mi è piaciuto”. Selvaggia Lucarelli 7: “Siete gli unici che non ballano eppure siete l’unica copia di questa edizione. Quando vi vedo vedo consistenza, passione, anche se è di plastica la fate sembrare vera. Non siete il ballo ma siete la storia di qeusta edizione”. Guillermo Mariotto 10: “Mi fare provare invidia, perché siete tutto quello che fate vedere e anche il resto”. Totale: 37 punti.

Ospiti Edoardo Leo, Marco Giallini e Massimiliano Bruno

A Ballando con le Stelle del 14 ottobre, ora arrivano gli ospiti della serata. Edoardo Leo, Marco Giallini e il regista e sceneggiatore Massimiliano Bruno. Chiamano sul palco anche Ninetto Davoli, membro del cast del film Ritorno al crimine. Il sequel di Non ci resta che il crimine, storia di tre amici catapultati nel mondo della criminalità, dopo alcune fantasie su come sbarcare il lunario.

Insieme a loro, Alessandro Gassmann, Loretta Goggi, Gianmarco Tognazzi, Carlo Buccirosso e Giulia Bevilacqua. La pellicola sarebbe dovuta uscire il 29 ottobre prossimo, ma al momento la prima è stata congelata, perché molto probabilmente cinema e teatri verranno nuovamente chiusi a causa della pandemia.

Proprio Giulia Bevilacqua arriva a sorpresa in pista. Se i suoi colleghi non ballano, lei si esibisce in un gran bel tango.

Carolyn Smith le regala un 10, che costituirà un tesoretto assegnato a fine puntata.

Ballando con le Stelle 24 ottobre, Tullio Solenghi e Maria Ermachkova

Tullio Solenghi e Maria Ermachkova sono la sesta coppia in pista. Tullio Solenghi parla con ironia di sé, tornando anche sugli affetti familiari, con tono amorevole. Soprattutto sul rapporto con l’adorato nipote e della moglie Laura, che lo ha convinto a diventare vegetariano, in una’alleanza irresistibile con il cane.

Ballano un tango.

Ivan Zazzaroni 8 : “Nell’interpretazione sei il più bravo di tutti. mi sei piaciuto tanto”. Selvaggia Lucarelli 10: “Potrei dire che se il concorrente over 70 più bravo mai visto qui. Ma dico di più, perché sei il migliore di questa edizione, sei sempre credibile pur portando ogni volta una cosa diversa”. Guillermo Mariotto 8: “Ho visto quel tango tempo fa, mi pare lo ballasse un certo Ivan Zazzaroni…”. Fabio Canino 8. Carolyn Smith 7. Totale 41 punti.

Alessandra Mussolini e Maykel Fonts

Settima coppia in gara a Ballando con le Stelle 24 ottobre: Alessandra Mussolini e Maykel Fonts. Nella clip introduttiva, la Mussolini ricorda la scorsa puntata. Il diverbio con Fabio Canino per la frase “Meglio fascisti che f****” e l’emozione per il ballo. La canzone Gli uomini non cambiano le ha ricordato la madre, che faceva finta di non vedere i tradimenti. Racconta un aneddoto: si fece bionda, per non vedere i capelli dell’amante sulla giacca del marito. Inoltre, spiega l’amore smisurato per la famiglia, dicendo di non poter stare senza il marito e il figlio.

Ballano una salsa.

Ivan Zazzaroni 7: “Star dietro a Maykel nella salsa è impossibile”. Carolyn Smith 6. Selvaggia Lucarelli 6: “Mi sembra che Carolyn abbia un debole per questa coppia. Non ho visto particolari progressi, né un percorso entusiasmante. Le cose interessanti le vedo nelle clip, non in pista. Sei sempre incassata”. La Mussolini, con una battuta: “Sono molto incassata”. Selvaggia Lucarelli: “Non si può fare a meno di cadere nel pecoreccio”.

Guillermo Mariotto 8: “Tanto mi piace ‘sta donna, che mi sono ispirato a lei. Le ho disegnato due vesiti per ballare. Saranno in mostra il prossimo venerdì a Roma. Uno sarà per ballare il can-can”. Fabio Canino 6: “Un miglioramento c’è”.

Scintille tra Selvaggia Lucarelli e Rossella Erra. La Erra ha parlato della Mussolini come un modello per la capacità di sopportare certi dolori. La Lucarelli: “Non facciamo passare il messaggio che le donne debbano accettare tutto, pur di stare con il marito. Le donne possono stare anche da sole”. Roberta Bruzzone: “Non siete tenute a sopportare croci, tantomeno corna. Superiamo questo medioevo culturale”.

Ballano Rosalinda celentano e Tinna Hoffman

Adesso, la prnultima esibizionie a Ballando con le Stelle 24 ottobre. Tocca a Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman. Nella clip introduttiva, la Celentano parla di una metamorfosi importante nella su avita. Un cambiamento iniziato un anno fa circa e coronato poprio dalla partecipazione a Ballando. Si apre davanti alla telecamera: “Ho sempre temuto la vita. C’è stata una parentesi in cui mi sentivo sola, emarginata da me stessa. Il non amarsi, il non vedere se stessi porta alal catastrofe. In questo momento mi dispiacerebbe morire, ma fino a due anni fa no”.

Ballano una rumba.

Carolyn Smith 5: “Questa settimana mi siete piaviute un po’ meno. Perché non hai messo le scarpe?”. Celentano: “Non li metterò i tacchi, perché sono una rana che scodinzola”. Selvaggia Lucarelli 6: “Sempre belle e interessanti. Forse, un po’ più ordinarie del solito”. Guillermo Mariotto 10: “A te ho dedicato un’intera collezione. Il tuo passo del robot lo faccio a casa mia”. Ivan Zazzaroni 6 : “Ho visto più un ballo contemporaneo che una rumba. Sono abituato alla figura dell’uomo nella rumba”. Fabio Canino 7 : “A me è piaciuto. Mi piaci perché non sei per niente ruffiana con il pubblico”.

Vittoria Schisano e Marco De Angelis sono l’ultima coppia in pista a Ballando con le stelle del 24 ottobre. Nella clip introduttiva, Vittoria Schisano parla del rapporto molto profondo con Marco De Angelis.

Il maestro ha dimostrato una sensibilità in grado di farla crescere, migliorare e di farle esprimere un tipo di feminilità che lei adora.

Guillermo Mariotto 10: “La più brava e la più bella stasera”. Carolyn Smith 7: “Mi piacerebbe vedere dei sollevamenti, qualcosa in grado di sorprenderci”. Ivan Zazzaroni 9: “La concorrente più vicina al maestro che ho visto stasera”. Fabio Canino 8. Selvaggia Lucarelli 7. Totale 41 punti.

La classifica di Ballando con le Stelle 24 del ottobre

Terminate le esibizioni, arriva la classifica di puntata per quanto riguarda le valutazioni tecniche della giuria. I punteggi risentono di una certa tensione, serpeggiata per tutta la puntata. Oltre che delle intemperanze di Guillermo Mariotto e della scelta di Carolyn Smith di usare le palette con i voti dell’8 al 10.

Ultimi in classifica, Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira. Primi Alessandra Mussolini e Maykel Fonts, grazie ai 25 punti guadagnati nella prova speciale. Secondi Tullio Solenghi e Maria Ermachkova, poi Vittoria Schisano e Marco De Angelis.

Nel frattempo, la scena diventa tutta di Red Canzian, Ballerino per una notte del 24 ottobre. Balla un tango con Ornella Boccafoschi. Inizia al microfono, interpretando la storica Uomini soli dei Pooh.

Bruzzone: “Tesoretto speciale di 10 punti a Gilles Rocca, perché ingiustamente penalizzato”. Alberto Matano: “Tesoretto a Costantino e Sara Di Vaira perché questo show ha bisogno di loro”. Rossella Erra, dei Tribuni del popolo, sceglie di dimezzarlo con Paolo Conticini e Veera Kinnunen.

Di conseguenza, la classifica finale cambia, con Elisa Isoardi e Rosalinda Celetano agli ultimi posti. Al primo, invece, sale Paolo Conticini.

Vittoria Schisano e Rosalinda Celentano allo spareggio

Il voto dei telespettatori tramite social network cambia ancora la classifica. Vittoria Schisano e Marco De Angelis, insieme a Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman dovranno sostenere lo spareggio. Tuttavia, le loro esibizioni andranno in scena all’inizio della prossima puntata, visto il ritardo accumulato dello show nel corso della serata.

Ballando con le stelle 24 ottobre finisce qui.