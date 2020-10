Ore 14 puntata 26 ottobre, diretta, Milo Infante, Rai 2, ospiti, argomenti

Oggi pomeriggio, lunedì 26 ottobre, Milo Infante torna su Rai 2 con la prima puntata in diretta di Ore 14. Si tratta di un nuovo programma di informazione, ideato per raccontare la cronaca, l’attualità e la politica ad un pubblico giovane. Dura 50 minuti e andrà in onda alle 14 di ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dagli Studi Rai di Milano.

Ore 14 del 26 ottobre, il format e gli ospiti della prima puntata

Per Ore 14, Milo infante ha detto di aver pensato ad un format snello. Servizi veloci, ritmo e un linguaggio vicini a quelli giovanili, con spazio ai social network e un’attenzione particolare al punto di vista dei ragazzi. Ci saranno anche contributi dal territorio perché, ha spiegato il giornalista, “Ore 14 vuole raccontare il Paese”. Anche per questo, l’approccio annunciato è senza fronzoli, diretto e, se necessario, politicamente scorretto.

Per quanto riguarda i temi e gli ospiti della prima puntata, si parlerà di Covid e degli scontri di Napoli, seguiti al nuovo Decreto del Governo per gestire la pandemia. In studio o in collegamento, ci saranno Fabrizio Pregliasco, Giovanni Toti, Franco Bechis, Dario Nardella e Vittorio Agnoletto.

Ad accompagnare Milo Infante nel suo esordio, ci sarà anche Monica Leofreddi. Con lei, il conduttore ha condiviso la prentesi di Italia sul 2, nella prima decade degli anni Duemila, che andava in onda alla stessa ora e si divideva tra informazione e costume.

Tuttavia, Ore 14 pare condividere con quel programma solo la finestra di messa in onda. Se vogliamo trovare termini di paragone, quantomeno nell’approccio, meglio guardare a Generazione giovani, appena concluso sempre su Rai 2.

La diretta