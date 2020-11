Non è L’Arena torna con la puntata del 1 Novembre.Il programma condotto da Massimo Giletti è in onda in diretta alle 20.30 su La7.

Non è L’Arena 1 Novembre, Giletti e la pandemia da Covid

Tra i temi centrali della puntata Giletti affronta la pandemia di Covid in Italia. La seconda ondata avanza in tutte le Regioni con un peggioramento progressivo. I contagi continuano a crescere, hanno sfondato il muro dei 31 mila euro e salgono anche i decessi arrivati oramai a 300 ogni 24 ore. Crescono i ricoveri mettendo a dura prova le strutture sanitarie.

E mentre i dati dei bollettini giornalieri sono sempre più allarmanti in questi giorni si è parlato sempre più spesso di vaccini. Ma quanto manca davvero al vaccino, dietro la corsa agli annunci? Per il dibattito in studio Pierpaolo Sileri, Alessandro Cecchi Paone, Maria Rita Gismondo, Nino Cartabellotta e Pietro Di Lorenzo.

Non è l’Arena racconta poi non solo l’emergenza sanitaria ma anche l’altra emergenza molto grave, quella economica e sociale. Giletti riflette sulla protesta che ha infiammato le piazze italiane durante tutta la settimana. E ancora non si è fermata.

Migliaia i cittadini arrabbiati che hanno protestato contro le misure di contenimento del nuovo Dpcm. Ma la categoria che, probabilmente, ha avvertito di essere maggiormente penalizzata è stata quella dei ristoratori. Giletti offre a tutti la possibilità di esprimere in maniera corretta la protesta. E si collega in diretta con due piazze importanti, Napoli e Padova. Il fine è di mostrare come la protesta unisca inevitabilmente tutto il Paese. Se ne discute con Paolo Agnelli, Gianfranco Vissani, Alessandra Moretti, Daniela Santanchè e Peter Gomez.

Torna l’ex Presidente Antonio Mastropasqua

Dopo l’inchiesta giornalistica sulla “mala gestio” del gigantesco archivio cartaceo dell’Inps, torna l’ex presidente Antonio Mastrapasqua ha deciso di parlare per la prima volta. Ed è da Giletti per raccontare la sua versione in un faccia a faccia con Massimo Giletti.

Nel corso del programma si torna sulle scarcerazioni. Siamo nel pieno della seconda ondata epidemiologica. E l’allarme per i contagi in cella ha portato all’inserimento nel “Decreto ristori” di una norma, come avvenne nello scorso marzo, che prevede la possibilità di andare ai domiciliari per i detenuti che devono scontare meno di diciotto mesi di pena (con l’ausilio del braccialetto elettronico).

Con esclusione dei condannati per reati legati al terrorismo e alla mafia. Per una riflessione se ne parlerà con Luca Telese, Piero Sansonetti e Sandra Amurri. Infine i servizi giornalistici su due boss mafiosi ancora ai domiciliari: Pino Sansone e Stefano Contino.

Non è L’Arena 1 Novembre nuove rivelazioni su Christian Del Vecchio

Nuove rivelazioni sul caso del presunto veggente Christian Del Vecchio. Giletti ne ha già parlato e lo ha presentato come “santone dell’olio miracoloso” e fondatore di “Amarlis”. A lui si sono rivolti anche molti Vip tra cui l’attrice Adua Del Vesco, concorrente del “Grande Fratello”.

Il vescovo di Ascoli Piceno Giovanni D’Ercole – che aveva condotto un’indagine su Christian conclusasi con un “nulla osta” – si è dimesso e ritirato in un monastero. È un puro caso che questa decisione ufficiale sia arrivata proprio dopo l’inchiesta di Non è L’Arena su Del Vecchio? Lo scopriremo con Roberta Bruzzone, David Murgia e Matteo Filippini.