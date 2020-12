Stasera in tv 2 dicembre 2020. Rai 1 rende omaggio a Gigi Proietti scomparso esattamente un mese fa. Continua su Rai 2 la programmazione della serie L’Alligatore. Ecco nei dettagli la programmazione delle reti generaliste, digitali e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 2 dicembre 2020 programmi Rai e Mediaset

Stasera Rai 1 propone uno show commemorativo di Gigi Proietti morto il 2 novembre 2020 all’età di 80 anni. Il programma si chiama Gigi che spettacolo. Il titolo precedente avrebbe dovuto essere Gigi Proietti, l’ultimo re. Prevede la presenza di molti ospiti che raccontano il proprio rapporto personale con il grande mattatore scomparso recentemente.

Subito dopo una puntata di Porta a Porta.

Su Rai 2 va in onda la seconda puntata di L’alligatore. La puntata ha per titolo Il corriere colombiano. Marco Buratti interpretato da Matteo Martari viene ingaggiato dall’avvocato di un uomo accusato di traffico internazionale di stupefacenti. Secondo il legale il suo assistito è vittima di una macchinazione della polizia per verificare la morte dei due agenti uccisi qualche anno prima durante una rapina.

Successivamente una nuova puntata di Re Start con Annalisa bruchi.

Raitre manda in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto. Federica Sciarelli continua sulle tracce degli scomparsi. E questa sera sono molte le testimonianze di telespettatori che al telefono annunciano di aver visto persone dichiarate scomparse nelle puntate precedenti.

Programmi Mediaset

Su Canale 5 è prevista la quinta e penultima puntata dello show All Together Now. Al timone Michelle Hunziker. I cantanti ancora in gara si esibiscono con la speranza di convincere i 100 esperti musicali che fanno parte del cosiddetto muro umano. Inoltre devono anche far breccia sui quattro giudici Anna Tatangelo, Francesco Renga, j-ax, e Rita Pavone. La finale è tra una settimana, mercoledì 9 dicembre.

Su Rete 4 va in onda una nuova puntata in prima serata di Stasera Italia speciale. Barbara Palombelli è riuscita a portare Mauro Corona nel talk show di politica e di attualità. E’ accaduto lo scorso 18 settembre quando la giornalista ha realizzato il collegamento con lo scrittore alpinista. Ha rivelato di aver prima chiesto il permesso a Bianca Berlinguer conduttrice di #cartabianca dove lo scrittore era ospite

Italia 1 propone The legend of Tarzan. Si tratta di un film di produzione Gran Bretagna e Stati Uniti del 2016. Dopo essere cresciuto nella giungla africana Tarzan ha raggiunto Londra dove vive da tempo con la moglie Jane. Quando viene inviato in Congo come emissario del parlamento però, si trova a fronteggiare una serie di insidie e di complotti organizzati alle sue spalle.

Programmi La7, Tv8, Nove

Su La7 va in onda Atlantide – Storie di uomini e di mondi con la conduzione di Andrea Purgatori.

Su Tv8 il quinto appuntamento live di X Factor 2020. Prosegue il cammino dei concorrenti che sono proiettati verso la finale per sperare di diventare la nuova pop star.

Su Nove torna in prime time Accordi e disaccordi con Andrea Scanzi.Il programma, tradizionalmente collocato in seconda serata, propone tre speciali in prime time in occasione del periodo natalizio.

Stasera in tv 2 dicembre 2020 i film in onda

Su Rai 4 in prima serata va in onda La vedova Winchester. Si tratta di una produzione tra Australia e Stati Uniti del 2018 con Helen Mirren. La vedova dell’industriale delle Armi Sarah Winchester crede di essere perseguitata dagli spiriti delle vittime uccise dai suoi fucili. il dottor Price cercherà di aiutarla eseguendo una perizia.

Iris in prima serata propone il film Magic in the moonlight. E’ una produzione statunitense in collaborazione con la Gran Bretagna con Colin Firth e Emma Stone. L’illusionista Stanley Crawford viene ingaggiato per smascherare la presunta Medium Sophie Baker. Si sospetta che la giovane voglia imbrogliare una ricca famiglia americana.

La maledizione dello scorpione di Giada con Woody Allen è previsto in seconda serata.

Su Paramount Network va invece in onda il film We Are Marshall con Matthew McConaughey. Nel 1970 un incidente aereo spezza la vita di due giocatori di Football dell’università di Marshall. Il nuovo allenatore proverà a riportare la serenità nell’istituto.

Su La5 in prima serata Elisabetta II dalla A alla Z. Si tratta di un documentario sulla vita pubblica e privata della regina più longeva di tutto il mondo. La Sovrana Elisabetta seconda non ha mai smesso di essere a capo della famiglia reale. Ed ha conosciuto l’amore dei suoi sudditi ma anche i momenti di grande impopolarità. Uno di questi è coinciso con la morte di Lady Diana.