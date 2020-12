Stasera in tv 6 dicembre 2020. Rai 1 propone la penultima puntata di Vite in fuga. Tornano i talk della domenica sera. Ecco nei dettagli la programmazione completaper le reti generaliste, digitali e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 6 dicembre 2020 programmi Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Vite in fuga. Anche stasera due episodi. Il primo s’intitola: Agosto. Alessio non vuole più rinunciare al pianoforte e per questo chiede ai genitori il permesso di iscriversi, usando la sua nuova identità, al Conservatorio di Salisburgo. Intanto l’ispettrice Agnese Serravalle comincia ad avere dubbi sulla colpevolezza di Claudio (Claudio Gioè).

A seguire, Settembre. La distanza tra Silvia (Anna Valle) e Claudio diventa incolmabile quando si scopre che Claudio è accusato di aver ricevuto una tangente per concludere la trattativa che ha portato la banca al fallimento. Silvia abbandona il marito e Claudio, annientato, comunica a Casiraghi che vuole costituirsi.

Su Raitre, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. L’imminente arrivo dei vaccini e gli altri sviluppi dell’emergenza coronavirus sono al centro della prima parte del programma condotto da Fabio Fazio, che ne parla con Roberto Burioni e altri esperti. A seguire, le interviste con i grandi nomi della cultura e dello spettacolo, lo spazio di Luciana Littizzetto e il Tavolo.

Su Canale 5, alle 21.20, il talk show Live – Non è la d’Urso. Gli interrogativi su come gli italiani potranno trascorrere le imminenti festività è uno dei temi affrontati da Barbara d’Urso nel suo talk di prima serata. Spazio anche ai personaggi più discussi della settimana, alcuni dei quali affronteranno in diretta critiche e apprezzamenti in arrivo dalle agguerrite “sfere”.

Programmi La7, Tv8

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Non è L’Arena. Lo stile incalzante di Massimo Giletti piace al pubblico. Il 22 novembre scorso, quando nel mirino del conduttore è finito il Governatore della Campania, De Luca, davanti al video c’erano 1.593.000 spettatori con uno share del 5,7%.

Su Tv8, alle 21.30, il film tv giallo, I delitti del Barlume – Ritorno a Pineta, con Stefano Fresi. Massimo rientra a Pineta per il funerale di un amico suicida, che poi sospetta sia stato ucciso. Intanto, il suo inaspettato ritorno sconvolge la vita di Beppe e di tutti gli altri.

Stasera in tv 6 dicembre 2020 i film in onda

Su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico del 2017, di Dan Gilroy, End of Justice – Nessuno è innocente, con Denzel Washington. Roman, affetto da autismo, è un avvocato idealista che ha sempre lavorato nell’ombra. Ma la morte del socio lo costringe a sporcarsi le mani in un prestigioso studio legale.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1984, di e con Massimo Troisi e Roberto Benigni, Non ci resta che piangere. Il maestro elementare Saverio (Roberto Benigni) e il bidello Mario (Massimo Troisi) stanno viaggiando in automobile. Sorpresi da un temporale, passano la notte in un casolare. La mattina dopo si ritrovano catapultati nel 1492. Incontrano così, tra gli altri, Leonardo da Vinci e la bella Pia.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2016, di Steven Spielberg, Il GGG – Il Grande Gigante Gentile. Sofia (Ruby Barnhill), una bimba ospite di un orfanotrofio londinese, viene rapita nella notte da un gigante che la porta con sé nel suo mondo, popolato da creature mostruose che si nutrono di carne umana. La bambina però scopre che chi l’ha portata là è in realtà dotato di un cuore d’oro.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1998, di M. Brest, Vi presento Joe Black, con Brad Pitt, Anthony Hopkins. Il ricco William Parrish, colpito da infarto, vede presentarsi a casa sua la morte; ha le sembianze di Joe Black, un bel giovane deceduto in un incidente stradale.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film d’avventura del 2001, di Gore Verbinski, The Mexican, con Brad Pitt, Julia Roberts. Per amore della sua fidanzata, il ladruncolo Jerry promette di “ritirarsi”. Ma prima deve fare un ultimo lavoretto: recuperare una pistola d’epoca sulla quale pesa un’antica maledizione.

Su Cine34, alle 21.00, il film drammatico del 2011, di Sergio Castellitto, Venuto al mondo, con Penelope Cruz. Gemma torna a Sarajevo carica di ricordi, accompagnata dal figlio Pietro di 16 anni. Il viaggio porterà di nuovo alla luce episodi sepolti, ma mai cancellati.

I film sui canali Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 19.25, il, film d’azione del 2012, di David Koepp, Senza freni, con Joseph Gordon-Levitt. New York. Wilee si guadagna da vivere lavorando come pony express in bicicletta. Un giorno prende in consegna una busta alla Columbia University.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2016, di Ben Younger, Bleed – Più forte del destino, con Miles Teller. La vera storia del pugile Vinny Pazienza, che raggiunse la fama dopo aver sconfitto Gilbert Dele. Bloccato poi per un incidente d’auto, riprese un anno dopo vincendo in due categorie.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2011, di Elliott Lester, Blitz, con Jason Statham, Paddy Considine. Scotland Yard è sotto attacco ad opera di un serial killer che miete le sue vittime tra gli agenti della polizia londinese. Sulle tracce del criminale si mette il detective Tom Brant.