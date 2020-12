Sabato 5 dicembre, dalle 21.25, Canale 5 trasmette All together now, condotto da Michelle Hunziker.

Nella semifinale prosegue la competizione tra gli 8 concorrenti rimasti in gara, che sperano di poter vincere l’ambito premio da 50.000 euro. Come di consueto le esibizioni vengono valutare dalla giuria composta da Rita Pavone, Francesco Renga, Anna Tatangelo e J Ax. E dal Muro Umano, formato non solo da cantanti ma anche da esperti di musica e volti noti dello spettacolo. Inoltre da quest’anno si uniscono a loro anche dieci giudici popolari selezionati tramite le candidature social.

I concorrenti che si contendono la finale sono Beatrice Baldaccini, Dalila Cavalera, Domenico Iervolino, Savio Vurchio. E ancora Alessio Selvaggio, Antonio Marino, Silvia Rita Iannone e Kam “Eki” Cahayadi.

Superospite della semifinale di All Together now è Renato Zero.

All Together Now 5 dicembre, diretta, la semifinale

Nella diretta del 5 dicembre, Michelle Hunziker canta assieme ad Anna Tatangelo, Rita Pavone, J Ax e Francesco Renga il brano Another brick in the wall.

La conduttrice spiega ai telespettatori come si svolge la semifinale. I concorrenti vengono divisi in due manche da quattro concorrenti. Il più votato andrà direttamente in finale. Mentre chi ha ottenuto meno voto dovrà affrontare una sfida. Inoltre chi conquista 100 punti non potrà contare sui 10 punti di bonus per la puntata successiva.

Il primo artista a salire sul palco è Savio Vurchio, 52 anni, di Andria, che propone un brano in inglese di Tom Jones. Dal Muro ottiene 94 punti. Francesco Renga però decide di toglierne 4 in quanto Vurchio canterebbe sempre allo stesso modo. Invece Anna Tatangelo, che lo difende, gli regala 5 punti. Mentre Rita Pavone conferma il punteggio. Infine J Ax ne aggiunge 2. Il voto finale è 97 punti.

La seconda artista ad esibirsi è Dalila Cavalera, 23 anni, di Nardò. E’ stata l’unica ad aver totalizzato il massimo del punteggio. Ha accumulato 400 punti in 4 puntante.