I Signori della neve è su DMax dal 20 dicembre 2020. In attesa della riapertura delle piste da sci, il canale 52 del digitale terrestre propone in prima tv ogni domenica alle 21:25, il programma dedicato alla neve. Scopriamo tutto il lavoro, la fatica e la cura che sta dietro l’avvio della stagione sciistica di 4 importanti località montane. Un settore che quest’anno si trova ad affrontare la sfida più grande: l’emergenza sanitaria.

I Signori della neve su DMax le tappe

Campiglio e Val di Sole, nelle Dolomiti di Brenta, Trentino. Siamo in un’oasi di svago e divertimento per centinaia di migliaia di sciatori. Ma sotto la superficie imperversa una battaglia. Con solo due mesi a disposizione e centinaia di uomini da coordinare, ogni giorno I signori della neve sfidano la montagna e il clima imprevedibile per raggiungere l’obiettivo finale- Ovvero aprire con successo la stagione invernale e conquistare fino all’ultimo sciatore per accaparrarsi la fetta più grande dei profitti del milionario business della neve.

A rendere più complicata una sfida di per sé già difficile, l’emergenza Covid-19 e la necessità di predisporre le piste in totale sicurezza. Mentre tutti si chiedono se e quando, I signori della neve portano avanti il loro lavoro senza sosta per farsi trovare pronti al via.

Madonna di Campiglio

A dominare la contesa Madonna di Campiglio. La regina delle Dolomiti è un gigante con più di 40 piste, 19 impianti di risalita, 60 km di tracciati, 850 cannoni da neve e tanta voglia di primeggiare.

Protagoniste della serie anche Pinzolo, Pontedilegno-Tonale e Pejo 3.000, che faranno di tutto per non sfigurare, in una corsa contro il tempo senza margine d’errore. Attraverso lo sguardo di quattro uomini e delle loro squadre, la serie ci accompagna dietro le quinte di un lavoro pericoloso, delicato, dove ogni secondo è cruciale. Quattro team che guardano alla stessa montagna, con l’obiettivo di diventarne i migliori rappresentanti.

I Signori della neve, puntate

I Signori della neve è un programma composto da quattro puntate, ognuna della durata di un’ora.

Si tratta di una produzione originale GiUMa Produzioni per Discovery Italia con il sostegno di Trentino Film Commission e le Aziende per il Turismo Madonna di Campiglio- Pinzolo-Val Rendena e Val di Sole.

DMax è visibile al Canale 52 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 170, 171 e Tivùsat Canale 28.

La serie sarà disponibile in streaming su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) subito dopo la messa in onda lineare.