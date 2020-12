Domenica 20 dicembre, alle 21.25 su Rai 1, va in onda l’ultima puntata di The Voice Senior. La conduzione dello show dedicato agli over 60 è affidata ad Antonella Clerici.

Nella finale gli otto aspiranti cantanti rimasti in gara affrontano alcune manche. Stavolta le loro esibizioni non vengono valutate dai giudici bensì dal pubblico a casa che esprime la propria preferenza attraverso il televoto. Il vincitore inciderà un vinile con le sue performance e con un brano inedito.

I concorrenti che si contendono la vittoria sono Erminio Sinni e Giovanna Sorrentino (team Loredana Berté), Elena Ferretti e Marco Guerzoni (team Gigi D’Alessio). E ancora Roberto Tomasi e Alan Farrington (team Clementino); Tony Reale e Rita Mammolotti (team Carrisi).

Ospite della finale di The Voice Senior la rockstar Gianna Nannini.

The Voice Senior 20 dicembre, diretta, finale

La finale di The Voice Senior, in onda il 20 dicembre, inizia con i saluti di rito della conduttrice.