Sky Uno Family 2021: dai cartoni animati al Cirque du Soleil, la programmazione dedicata

Sky Uno Family 2021 su Sky Uno +1 (al canale 109) sta proponendo un palinsesto per famiglie con titoli dedicati a grandi e piccoli, per accompagnarli nel periodo in cui da tradizione sono maggiormente, davanti alla tv.

Sky Uno Family 2021 programmazione dedicata

Di giorno in giorno e fino a domenica 10 gennaio, sul pop-up channel un occhio di riguardo soprattutto ai più piccoli.

Tanti titoli d’animazione arrivano su Sky Uno Family nel 2021, in prima visione tv: Xavier Riddle e il museo segreto; Metalions; Monster Hunter Stories: Ride On. Cartoni animati cult da guardare tutti insieme come Inazuma Eleven Go, Lady Oscar, Lupin III e la serie Club 57. Non mancano poi la magia del Cirque du Soleil e i grandi show, da sempre amatissimi dai piccoli tanto quanto dai grandi.

Sky Uno family 2021 day time – mattina

Il daytime del palinsesto di Sky Uno Family, dalle 7 del mattino, è ricco dei titoli d’animazione dedicati ai più piccoli. Tra questi, tre grandi prime tv:

– XAVIER RIDDLE E IL MUSEO SEGRETO: basato sul libro best-seller di Brad Meltzer e Chris Eliopoulous.

La serie animata (del 2019) segue le vicende di Xavier, Yadina e Brad, tre amici che, viaggiando indietro nel tempo, incontrano gli eroi del passato, imparando e scoprendo da loro come diventare eroi del presente. Una serie che, con un taglio divertente ma anche educational, avvicina i bambini a una tematica importante e talvolta complessa come la storia;

– METALIONS: serie del 2017 che, con una grafica accattivante, coniuga avventura, fantascienza ed educational, su un tema di primissimo piano negli ultimi anni come la salvaguardia della Terra. Elon trova un dispositivo di attivazione e uno scooter lasciati dal nonno. Ben presto, scopre che si tratta di un dispositivo Archean che attivandosi, evoca un Metalion. La creatura è sconvolta dalla sregolatezza degli esseri umani ed è triste dal fatto che le risorse della terra stiano per esaurirsi. Chiede quindi a Elon di aiutarlo a trovare tutte le pietre Archean per ripristrinare l’energia della Terra. I due partono alla ricerca delle pietre Archean sparse per il mondo.

– MONSTER HUNTER STORIES: RIDE ON: la serie del 2018 tratta da un videogioco di enorme successo, è un fantasy action: in un mondo in cui i cacciatori vivono inseguendo mostri, c’è un gruppo di cavalieri che costruiscono legami con i mostri e vivono con loro in armonia. Centrale, nella serie, è la storia di Lute, che partendo da un villaggio di cavalieri con i suoi amici d’infanzia Cheval, Lilia e la sua compagna Navirou, vivrà sorprendenti avventure in compagnia dei fidati Monstie.

A seguire, arriverà INAZUMA ELEVEN GO, uno degli anime più noti al mondo, nato in Giappone nel 2011. Tratto dall’omonimo videogame in grado di fondere calcio e fantascienza. Tre stagioni con Tenma Matsukaze, protagonista principale della serie, che si iscrive alla Raimon Junior High School sperando di poter giocare nella squadra di calcio dei suoi sogni. Ma proprio il primo giorno un misterioso ragazzo si presenta nell’istituto per sfidare la squadra titolare. Il fantomatico sfidante è in realtà un emissario del Fifth Sector, una oscura organizzazione che manovra nell’ombra tutto il mondo del calcio nel Paese.

Sky Uno Family 2021 Day time – pomeriggio

Nel pomeriggio, spazio ai contenuti cult dedicati agli adolescenti:

– CLUB 57: live action italoamericana incentrata su una storia d’amore tra adolescenti a cavallo tra passato e presente e tra Miami e la Puglia. Tutto in perfetto stile anni ’50, dall’abbigliamento alla musica e ai balli. Colpi di scena sorprendenti, avventure fantastiche e appassionanti innamoramenti si succedono nel corso di un viaggio nel tempo che ha come protagonisti Eva e il fratello Ruben.

I due si ritrovano nel 1957 sul palco del leggendario “Club 57”, lo show musicale più in voga dell’epoca. I ragazzi tentano in tutti i modi di tornare al presente senza modificarlo con le loro azioni nel passato. Ma tutto cambia quando Eva conosce JJ, un ragazzo che lavora nel programma;

– LADY OSCAR, la serie di culto con protagonista l’indimenticabile eroina di intere generazioni. Tra intrighi, battaglie, ma anche i balli e gli amori alla reggia di Versailles è diventato uno dei personaggi più amati di sempre. Ambientata negli anni immediatamente precedenti la Rivoluzione Francese, la serie racconta la vita alla corte di Versailles e ha come protagonista Oscar François de Jarjayes, comandante della Guardia Reale, nata donna ma cresciuta dal padre come un maschio, profondamente legata a Maria Antonietta. In 40 episodi, l’anime ruota attorno alle vicende degli ultimi anni dell’Ancient Régime. Adattamento del manga creato da Riyoko Ikeda nel 1972, ispirato alla biografia della regina Maria Antonietta scritta da Stefan Zweig, l’anime arrivò in Italia nel 1982. E riscosse da subito un enorme successo diventando uno dei cartoni animati più amati di sempre.

Access prime time e Prime time

In serata Sky Uno Family 2021 propone tra l’altro:

– LUPIN III: Nato nel 1967 dalla celebre serie di manga, Arsenio Lupin III è diventato un vero cult. E con le sue storie ha appassionato il pubblico di tutte le età. Sempre accompagnato dalla sua banda di ladri, dal pistolero Jigen, il samurai Goemon e la conturbante Fujiko. Fino al loro antagonista storico, l’ispettore Zenigata, con il suo umorismo, le sue pirotecniche avventure e i suoi leggendari furti – in cui riesce ogni volta a farla franca – il ladro gentiluomo più famoso al mondo è divenuto uno dei personaggi animati più venerati di sempre.

– CIRQUE DU SOLEIL – KURIOUS – CABINET OF CURIOSITIES: uno dei più conosciuti e apprezzati spettacoli del Cirque du Soleil. Un inventore sfida le leggi del tempo, dello spazio e della dimensione per reinventare tutto ciò che lo circonda. Il Cercatore è convinto che esista un mondo nascosto e invisibile, un luogo in cui le idee più folli e i sogni più grandiosi stanno aspettando. Una serie incredibile di personaggi ultraterreni entra improvvisamente nel suo meccanico mondo improvvisato. Fino a capovolgere il suo mondo, quando le sue curiosità prendono vita davanti ai suoi occhi.

– CIRQUE DU SOLEIL – LUZIA: Luzia è uno spettacolo del Cirque du Soleil ispirato alla ricchezza della cultura messicana. E porta il pubblico in un Messico immaginario, come in un sogno ad occhi aperti, dove la luce disseta lo spirito e la pioggia calma l’anima. Luzia, capace di trasportare in un luogo sospeso tra sogno e realtà, è un’ode alla vibrante cultura di un Paese la cui ricchezza deriva da uno straordinario mix di influenze e collisioni creative.