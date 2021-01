Stasera in tv 2 gennaio 2021. Seconda puntata di Affari tuoi dedicata agli sposi con Carlo Conti e molti ospiti che interagiscono con i concorrenti. Molti i film in palinsesto soprattutto in prima serata. Ecco nei dettagli tutta la programmazione televisiva sulle reti generaliste, digitali e satellitari.

Stasera in tv 2 gennaio 2021 programmi

Su Raiuno, alle 20.35, il game show Affari tuoi (Viva gli sposi!). Seconda serata con Carlo Conti e la nuova versione dello storico programma andato in onda dal 2003 al 2017. In palio una lista di nozze ricchissima, con un montepremi che può arrivare a 300.000 euro. Anche stasera ritroviamo il Pacco Feeling: i fidanzati devono rispondere sui gusti e le abitudini del partner.

Su Raitre, alle 21.45, il documentario Fuori era primavera. E’ stato girato da Gabriele Salvatores che fin dal sottotitolo, “Viaggio nell’Italia del lockdown”, svela le sue intenzioni: raccontare, grazie alle testimonianze della gente comune, ansie, dolori, speranze che hanno scandito i mesi da marzo a maggio 2020, durante la prima ondata di contagi.

Su Rai 5,alle 21.15, danza con Jessica and me. La danzatrice e coreografa Cristiana Morganti è la protagonista assoluta dello spettacolo, andato in onda nel 2014. L’assolo dell’artista affronta il tema della memoria e sullo sfondo aleggiano alcuni elementi autobiografici.

Su La7, alle 21.15, 2021 Missione pianeta. In attesa di partire il 9 gennaio con la nuova stagione di “Eden – Un pianeta da salvare”, Licia Colò presenta due magnifici documentari dedicati al mondo della natura, che propongono una riflessione sull’avvenire della Terra.

Su Nove, alle 21.25, Andreotti Diario privato. Serata dedicata a Giulio Andreotti, scomparso nel 2013. E’ stato il politico con il maggior numero di incarichi governativi: 7 volte Presidente del Consiglio e per 32 Ministro della Repubblica.

Su Real Time, alle 21.45, il docu-reality Vite al limite: e poi. Dopo una gastrectomia riuscita, le gemelle Dreier, Kandi e Brandi, hanno perso più di 180 chili. Le due ragazze di Vancouver si preparano a rimuovere la pelle in eccesso ma un evento sconvolgente irrompe nelle loro vite.

Stasera in tv 2 gennaio 2021 i film

Su Raidue, alle 21.05, il film musical del 2017, di Michael Gracey, The Greatest Showman, con Hugh Jackman, Michelle Williams. Uno spettacolare musical che racconta la vita e la carriera di Phineas Taylor Barnum (Hugh Jackman), fondatore dell’omonimo e famosissimo circo. Dopo la morte del padre, il giovane Phineas arriva a New York dove tra mille peripezie riesce a riunire sotto un tendone artisti, acrobati e personaggi straordinari.

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2017, di Matthew Vaughn, Kingsman: Il cerchio d’oro, con Taron Egerton. Dopo l’attacco al quartier generale dei Kingsman e la comparsa di un nuovo nemico, Eggsy e Merlin collaborano con l’agenzia americana Statesman per salvare il mondo.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2017, di Stephen Chbosky, Wonder, con Jacob Tremblay. August, nato con una malattia congenita dello sviluppo craniofacciale, deve iscriversi alla scuola pubblica. Grazie alla sua personalità e all’amore dei genitori riuscirà a superare ogni avversità.

Pellicole Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, il film d’azione del 1990, di Luc Besson, Nikita, con Anne Parillaud, Jean-Hugues Anglade. Parigi. Nikita (Anne Parillaud) viene condannata all’ergastolo per aver ucciso un poliziotto. In carcere riceve la visita di Bob (Tchéky Karyo), un agente segreto che in cambio della libertà le propone di diventare una killer. Dopo alcune iniziali resistenze, la ragazza impara tutti i trucchi del mestiere.

Su Canale 5, alle 21.20, il film drammatico del 1997, di Roberto Benigni, La vita è bella, con Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Giorgio Cantarini. Arezzo, fine Anni ’30. Guido Orefice (Roberto Benigni), cameriere ebreo, sposa la maestrina Dora (Nicoletta Braschi): hanno un figlio, Goisuè (Giorgio Cantarini). Quando vengono tutti deportati in un campo di sterminio, l’uomo, per proteggere il piccolo dalle mostruosità del lager, gli fa credere che sia tutto un gioco.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2011, di Peter Ramsey, Le 5 leggende. Il malvagio Pitch, conosciuto come l’Uomo Nero, cerca di impossessarsi del mondo, seminando il terrore nelle menti dei bambini e trasformando i loro sogni in incubi. Babbo Natale, il Coniglietto di Pasqua, la Fata del Dentino, Sandman e Jack Frost decidono allora di unire i loro poteri per distruggerlo.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film commedia del 2012, di Todd Phillips, Una notte da leoni 3, con Bradley Cooper. Stu, Phil e Doug accompagnano Alan in una casa di cura. Durante il viaggio, un criminale prende in ostaggio Doug e obbliga i suoi amici a rintracciare Mr. Chow.

Film Sky

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1971, di Mel Stuart, Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, con Gene Wilder, Peter Ostrum. Cinque bambini vincono un concorso che ha come premio una visita alla fabbrica di cioccolato di Willy Wonka. Ma non immaginano che uno di loro lo erediterà.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 2019, di Tim Miller, Terminator – Destino oscuro, con Linda Hamilton. Sarah, ormai esperta cacciatrice di robot, deve salvare la vita della giovane Dani, inseguita da un nuovissimo modello di cyborg. Ad aiutare Sarah, arriva Grace, ma non basta.