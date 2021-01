Piazzapulita torna su La 7 con la puntata di giovedì 21 gennaio 2021. Al timone Corrado Formigli e l’appuntamento è fissato, come sempre, in prima serata, alle 21.25, subito dopo Otto e mezzo.

Piazzapulita 21 gennaio il mistero dei vaccini scomparsi

Tra le inchieste proposte questa sera da Corrado Formigli e dai suoi inviati, una in particolare suscita l’attenzione dei telespettatori. Si tratta del reportage sulla scomparsa dei vaccini Pfizer. Che è accaduto? E per quale ragione non sono stati mantenuti gli impegni della vigilia? Come reagisce il sistema sanitario italiano? Sono queste alcune delle domande alle quali tenta di rispondere Corrado Formigli in compagnia dei suoi ospiti e di altri esperti in studio.

Un altro tema affrontato questa sera riguarda le RSA. Un’inchiesta mette in evidenza quali sono stati i limiti della prevenzione e perchè si sono aperte delle falle che hanno aggravato una già fragile situazione. Si parla anche della RSA alle porte di Roma in cui per una fuga di gas sono morti cinque anziani.

Molti altri i temi al centro dell'attuale puntata.

Nel corso della serata, infatti, è previsto un reportage dalla Bosnia. In moltissime zone la neve e il gelo si sono abbattuti sulla rotta dei migranti che provano a raggiungere l’Europa. Si sono procurate così vittime sulle quali l’attenzione è spenta. Infatti l’unica centralità dei mass media è basata sulle rotte del mare. Molte le storie raccontate, vicende di sofferenza e di dolore, ma anche di speranza.