La Caserma è il nuovo reality o meglio docu reality che Rai 2 sta preparando. Va in onda in prima serata alle 21.20 a partire dal 27 gennaio. Dopo Il Collegio ambientato nelle aule scolastiche, questa volta si punta più in altro. Innanzitutto perché il docu reality è ambientata in alta montagna in una Caserma militare.

La Caserma il docu-reality in onda dal 27 gennaio su Rai 2

Infatti tutte le puntate previste si svolgono in un vero e proprio edificio militare ubicato a Villa Sacro Cuore di Santa Giuliana, in provincia di Trento. Si tratta di una zona circondata da boschi di pini silvestri e immersa in un suggestivo scenario naturalistico. Siamo dunque in una caserma di montagna a Levico, in provincia di Trento, quindi in un luogo molto freddo dove la temperatura scende troppo spesso al di sotto dello zero.

I protagonisti sono 21 ragazzi dai 18 ai 23 anni e vivranno in un’epoca totalmente differente da quella attuale. Ci sono 15 ragazzi e sei ragazzi che dovranno dimostrare di avere forza e determinazione. Alcuni vengono dal mondo dei social, soprattutto da Tik Tok, il più noto tra gli under 20 e tra gli adolescenti. Altri hanno già partecipato al docu reality Il Collegio.

I ragazzi non sono da soli. Sono affiancati da 6 istruttori che li sottoporranno a dure prove di resistenza e tenteranno in ogni modo possibile di portarli all’ordine ed insegnare loro una corretta disciplina. Non sono previsti, come già nel Collegio tutti i confort della nostra epoca.

Dove è ambientato

Infatti il reality è ambientato durante il Primo Conflitto Mondiale del 1915- 1918 della Prima Guerra Mondiale. Siamo distanti da tutto quanto caratterizza la nostra epoca, il ventunesimo secolo. L’obiettivo del docu- reality è mostrare ai ragazzi di oggi il significato della disciplina che veniva inculcato nei loro coetanei un secolo fa. Soprattutto ai militari che dovevano addestrarsi per andare poi in prima linea e non solo.

Regole ferree e rigorose per veicolare anche un messaggio di consapevolezza: nulla si ottiene in maniera facile come sembra oggi. Ma c’è bisogno di gavetta, regole e disposizione ad imparare. Anche quando le prove da superare sono difficili. E quelle proposte ai 21 ragazzi di La Caserma, sono davvero dure.

La Caserma, i nomi dei concorrenti

