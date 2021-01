La serie Vizi e Virtù Conversazioni con Francesco va in onda su NOVE dal 21 gennaio 2021 in prima serata.

Si tratta di un’inedita riflessione del Santo Padre con don Marco Pozza, cappellano del carcere “Due Palazzi” di Padova, su temi fondanti della dottrina cattolica che riguardano il senso dell’esistenza di ciascuno di noi.

Vizi e Virtù Conversazioni con Francesco su NOVE

NOVE, dunque, presenta in esclusiva Papa Francesco in un viaggio alla scoperta di vizi e virtù, luci ed ombre della nostra esistenza..

La serie evento è proposta prossimamente sul Nove in 3 prime serate. Si compone di 7 episodi dedicati al confronto tra vizi e virtù, nella maniera in cui li ha interpretati e affrescati il genio creativo di Giotto nella Cappella degli Scrovegni di Padova.

È proprio il delicato rapporto che intercorre tra i 7 vizi e le 7 virtù, il motivo conduttore dell’intimo dialogo tra Papa Bergoglio e don Pozza.

Ricordiamo che i sette vizi sono Ira, Disperazione, Incostanza, Gelosia, Infedeltà, Ingiustizia, Stoltezza. Mentre le 7 virtù sono Prudenza, Giustizia, fortezza, Temperanza, Fede, Speranza e Carità. A condurre la conversazione è don Marco Pozza alla ricerca di storie.

Le parole di Papa Francesco e Don Marco Pozza

“Siamo caduti nella cultura dell’aggettivo, ci siamo dimenticati dei sostantivi” – afferma il Papa – “Non ci dimentichiamo che sei una persona, tu sei un uomo, sei una donna. È più importante essere uomo o donna che non avere questi vizi e virtù. Dio non ama l’aggettivazione della persona, ama la persona, come è”. Con un tono fresco e spontaneo, il confronto tra il Santo Padre e don Marco è il punto di partenza di ogni puntata, che lascia poi spazio a storie di persone dall’esistenza in bilico tra vizi e virtù. Un vero e proprio percorso di riflessione, all’interno del quale ogni spettatore riscoprirà qualcosa che lo riguarda da vicino.

Commenta don Marco Pozza: “Questo progetto è la naturale prosecuzione di un percorso editoriale iniziato nel 2017 assieme a Papa Francesco. Dopo “Padre Nostro”, “Ave Maria” e “Io Credo” (regia di Andrea Salvadore), con “Vizi e Virtù” abbiamo scelto di alzare l’asticella, andando a perlustrare una platea di telespettatori forse poco avvezzi a queste tematiche. Non è l’umanità che sta dentro la Chiesa ma è la Chiesa ad abitare dentro l’umanità. Ragione per cui le domande del mondo e l’umanità che si racconta, nel suo inevitabile intreccio di vizi e virtù, è la scintilla che abita questo nostro racconto. Un lavoro immaginato, pensato e cresciuto con Papa Francesco, del quale vorrebbe essere compagno e compagnia”.

La produzione.

La produzione è di Officina della Comunicazione per il canale NOVE del gruppo Discovery. Dopo la serie “I grandi Papi” e dopo il documentario “Tutto il mondo fuori”, si affronta questa nuova avventura produttiva.

Laura Carafoli, SVP Chief Content Officer Discovery si dice “onorata di ospitare sul Nove il Santo Padre, grazie ad un’opera importante che abbiamo voluto proporre con un taglio intimista e un linguaggio innovativo”.

Solo poco tempo fa il Pontefice aveva concesso una lunga intervista al Tg5.