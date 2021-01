Stasera in tv 22 gennaio 2021 i programmi in onda

Stasera in tv 22 gennaio 2021. Si conclude La musica che gira intorno su Rai 1. La prima puntata non è andata oltre il 17% di share. Tornano i consueti programmi del venerdì; Quarto grado, Freedom e Propaganda live. Vi si aggiunga anche Titolo V che, nella puntata scorsa ha raggiunto e superato il 3% di share.

Stasera in tv 22 gennaio 2021 i programmi Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la seconda e ultima puntata del programma musicale La musica che gira intorno. Dal Teatro 1 di Cinecittà, Fiorella Mannoia conduce il suo show che celebra la musica e tutte le sue sfaccettature. Con lei grandi ospiti del mondo della canzone, del cinema e della televisione che rievocano i ricordi più importanti delle loro vite legati alla musica.

Su Raidue, alle 21.20, il telefilm The Good Doctor. Titolo dell’episodio di stasera: “I nuovi specializzandi”. Sei specializzandi si presentano all’ospedale sperando di ottenere uno dei quattro tirocini disponibili. La dottoressa Lim incarica quindi Shaun (Freddie Highmore), Claire e Park di fare dei colloqui per scegliere i migliori. Morgan scopre che una sua paziente ha un tumore sul cuore.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Titolo V. Prosegue fino a primavera il talk show di attualità e politica in onda ogni venerdì da due studi diversi: Roberto Vicarietti è a Milano, Francesca Romana Elisei a Napoli. Al centro del programma ancora la crisi sanitaria, economica e sociale determinata dalla pandemia di Covid-19. Ad aprire il talk la pagina comica di Gabriella Germani.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night – Pittori a Parma. La puntata è dedicata a due artisti di immenso valore, la cui fama nei secoli ha subìto fortune diverse: Antonio Allegri detto il Correggio (1489-1534) e Girolamo Francesco Maria Mazzola detto il Parmigianino (1503-1540).

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto Grado. Gianluigi Nuzzi continua ad aggiornare gli spettatori sui casi di cronaca nera e sulle vicende giudiziarie che da anni dividono l’opinione pubblica. Dopo l’assoluzione del marito Antonio Tizzani, si torna a parlare della morte di Gianna Del Gaudio, uccisa in casa nell’agosto del 2016.

Su Italia 1, alle 21.20, Freedom – Oltre il confine. Terzo degli otto appuntamenti previsti con il programma di Roberto Giacobbo, che anche stasera ci accompagna in un viaggio alla scoperta delle meraviglie della natura e della storia. Nel 2020, nonostante la pandemia, la troupe del programma è riuscita a realizzare 24 puntate, un record di efficienza.

Programmi La7, Tv8, Real Time

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Non è certo un varietà, eppure lo speciale Capodanno del 31 dicembre scorso ha regalato al programma di Diego Bianchi un risultato davvero straordinario: 1.440.000 telespettatori, per uno share del 6,5%.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Alessandro Borghese si reca in Cilento per scoprire il miglior ristorante con azienda agricola di questa suggestiva area della Campania, tra la Fattoria del Cilento, La Sfruscià, il Podere Rega e Zio Cristoforo. Il bonus è riservato all’antipasto misto.

Su Nove, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. Continuano gli appuntamenti con gli sketch di Maurizio Crozza in cui rivediamo alcuni dei suoi personaggi di successo. Non può mancare l’esilarante imitazione del direttore sportivo della Ferrari, Mattia Binotto.

Su Real Time, alle 21.20, il talent Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto. Le coppie di concorrenti devono preparare una torta che sappia conciliare futuro e tradizione, la torta lucana di Ernst Knam e di sua moglie e, infine, la loro torta-cavallo di battaglia. Conduce Flavio Montrucchio.

Stasera in tv 22 gennaio 2021 film in onda

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2011, di Elliot Lester, Blitz, con Jason Statham, Paddy Considine. Scotland Yard è sotto attacco ad opera di un serial killer che miete le sue vittime tra gli agenti della polizia londinese. Sulle tracce del criminale si mette il detective Tom Brant.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 1990, di Richard Benjamin, Sirene, con Cher, Winona Ryder, Christina Ricci. Flax, donna affascinante ma di carattere instabile, ha un rapporto difficile con le due figlie. A darle i maggiori problemi è la più grande, intenzionata a diventare suora.

Su Rai Premium, alle 21.20, il film drammatico del 2014, di Andrea Porporati, Una casa nel cuore, con Cristiana Capotondi. La vita di Anna va in frantumi quando il marito la lascia: si ritrova senza casa e, solo grazie alla figlia Aurora, trova la forza di continuare. Ma non è facile, poi trova un aiuto in Francesco.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2019, di Alessandro Genovesi, 10 giorni senza mamma, con Fabio De Luigi, Valentina Lodovini. A causa del suo lavoro, Carlo (Fabio De Luigi), responsabile delle risorse umane di una catena di supermercati, è spesso lontano da casa. Un giorno si ritrova a gestire i tre figli piccoli da solo perché la moglie Giulia (Valentina Lodovini), esausta e frustrata, parte per una vacanza in compagnia della sorella.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film giallo del 2010, di Guy Ritchie, Sherlock Holmes – Gioco di ombre, con Robert Downey Jr., Jude Law. Holmes e il dottor Watson sono alle prese con il professore Moriarty. Grazie alla sua mente criminale, l’uomo potrebbe mettere in grave difficoltà il detective.

Su Iris, alle 21.00, il film poliziesco del 1990, di Clint Eastwood, La recluta, con Clint Eastwood, Charlie Sheen, Raul Julia. Dopo la morte del suo partner, il detective Nick Pulovski viene affiancato dalla recluta David Ackerman. Insieme devono sgominare la banda del criminale Strom, trafficante d’auto.

Pellicole su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di spionaggio del 2019, di Gavin Hood, Official Secrets – Segreto di Stato, con Keira Knightley. La vera storia di Katharine Gun: l’informatrice inglese fu accusata di aver violato le leggi sui segreti ufficiali, divulgando alla stampa informazioni riservate su Usa, Iraq e Gran Bretagna.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film storico del 1998, di Shekhar Kapur, Elizabeth, con Cate Blanchett, Geoffrey Rush. Il film racconta l’ascesa al potere di Elisabetta I, figlia ripudiata di Enrico VIII e Anna Bolena. Salita al trono d’Inghilterra nel 1558, si rivelò un’abile, giusta e saggia sovrana.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2013, di Pierre Coffin, Chris Renaud, Cattivissimo me 2. L’ex super cattivo Gru si sta adattando al suo ruolo di buon padre di famiglia. Ma la fantomatica Lega Anti Cattivi ha bisogno di lui per smascherare un nuovo malvagio criminale.