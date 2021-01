Ascolti Tv venerdì 15 gennaio 2021. Risultato sotto le aspettative per l’esordio di La musica che gira intorno con Fiorella Mannoia. Lo show vince la serata ma si ferma al 17% avendo come competitor su Canale 5 il film Amici come prima. Da segnalare la crescita di Titolo V che si porta al 3.5%. Stabili tra il 5 e il 6% di altri programmi come Freedom, Quarto grado e Propaganda live. Ecco nel dettaglio il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 15 gennaio 2021, il prime time

Su Rai 1 La musica che gira intorno inizia con 3.998.000 telespettatori e 17%.

Su Rai 2 The Good Doctor: 1.446.000 con 5.4%

Su Rai 3 Titolo V ha registrato 794.000 telespettatori con 3.5%

Su Canale 5 Il film Amici come prima ha registrato 3.119.000 persone con 12.8%

Su Rete 4 Quarto Grado: 1.351.000 telespettatori con 6.9%.

Su Italia 1 Freedom – Oltre il confine: 1.096.000 telespettatori con 5.3%

Su La 7 Propaganda Live ha registrato 1.125.000 persone con 5.2%

Su Tv8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: 374.000 con 1.6%.

Su NOVE I migliori Fratelli di Crozza: 526.000 telespettatori con 2%.

Su Real Time e Real Time/+1 Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto: 436.000 con 1.7%

Ascolti Tv venerdì 15 gennaio 2021, la fascia preserale Blob oltre il 5% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.899.000 con 20.8%.L’Eredità: 5.352.000 con 24.1% Su Rai 2 NCIS: 728.000 con 3.5% e 1.197.000 con 4.9% Su Rai 3 Blob: 1.276.000 spettatori con 5.1% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.513.000 con 13.9%. Caduta Libera 3.809.000 con 17.6% Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 938.000 con 3.9% Su Italia 1 Amici di Maria De Filippi 648.000 con 3.2% Su La 7 The Good Wife: 279.000 con 1.6% e 321.000 con 1.5% Su Tv8 Cuochi d’Italia fa siglare 323.000 persone con 1.3% Su NOVE Little Big ItalY: 386.000 con 1.7% Ascolti Tv venerdì 15 gennaio 2021, l’access prime time Striscia la notizia al 15% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno: 4.948.000 telespettatori con 18.1% Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.289.000 con 4.7% Su Rai 3 Che succ3de? 1.594.000 con 6%. Un posto al sole 1.715.000 con 6.2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 4.122.000 con 15% Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.558.000 con 5.8% e 1.401.000 con 5.1% Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 1.092.000 con 4% Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.314.000 persone con 8.5% Su Tv8 Guess my Age: 556.000 telespettatori con 2% Su NOVE Deal with It – Stai al gioco: 432.000 spettatori con 1.6%.

Ascolti Tv venerdì 1, daytime mattutino

Agorà sotto l’8%

Su Rai 1 UnoMattina: 1.094.000 con 17.1%. Storie Italiane 942.000 con 15.4% e 1.081.000 con 14.6%. È sempre mezzogiorno 1.780.000 con 14.1%

Su Rai 2 C

Su Rai 3 Agorà interessa 494.000 spettatori con 7.8%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1.174.000 con 18.4% e 1.055.000 con 17.4%. Forum: 1.514.000 con 15.9%

Su Rete 4 La Signora in Giallo: 621.000 con 3.8%

Su Italia 1 Chicago Fire ha registrato 220.000 con 3.9% ha registrato 220.000 con 3.9%

Su La 7 L’Aria che Tira: 483.000 con 6.5% e 646.000 spettatori con 5%

Su Tv8 Cupido Natalizio: 131.000 spettatori con 2.1%

Ascolti Tv venerdì 15, day time pomeridiano

Bene Il Paradiso delle signore con il 17.4% come La vita in diretta.

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 1.766.000 con 12.1%. Il Paradiso delle Signore: 2.214.000 con 17.4%. La Vita in Diretta: 2.647.000 con 17.4%

Su Rai 2 Ore 14: 537.000 con 3.5%. Detto Fatto: 648.000 con 5%

Su Rai 3 Geo 1.749.000 con 11.5%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 2.034.000 con 14.5% e 2.456.000 con 15.2%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 814.000 spettatori con 5.4%

Su La 7 Tagadà: 585.000 spettatori con 4.3%

Ascolti Tv venerdì 15, seconda serata

Tv7 sotto l’8%

Su Rai 1 Tv7 interessa 667.000 spettatori con 7.3%

Su Rai 2 O anche No segna 194.000 spettatori con 2.6%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte: 574.000 spettatori con 6%

Su Canale 5 Che pasticcio, Bridget Jones: 922.000 con 8.8%

Su Rete 4 Motive: 281.000 spettatori con 5.4%