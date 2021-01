Non è L’Arena 24 gennaio inchiesta mascherine continua il caso Genovese

Non è L’Arena torna con la puntata di domenica 24 gennaio su La7. L’appuntamento è in prima serata alle 20.30 con Massimo Giletti al timone. Molti gli argomenti di cui si occupano il giornalista ed i suoi ospiti. Ecco nei dettagli le anticipazioni delle tematiche e degli ospiti.

Non è L’Arena 24 gennaio Salvini e l’emergenza economica

Nel nuovo appuntamento del 24 gennaio di Non è l’Arena Massimo Giletti intervista l’ex ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini. A dialogare con loro i giornalisti Tommaso Labate e Augusto Minzolini. Argomento principale all’ordine del giorno: quali sono le soluzioni per uscire dalla crisi di governo. Ed è possibile oppure bisogna andare necessariamente alle urne?

A seguire poi un dibattito sull’emergenza economica ed occupazionale che sta vivendo il nostro Paese. Filmati e immagini esclusive raccontano la disperazione dei ristoratori e dei lavoratori del settore turistico, tra i più colpiti, e di tanti cittadini che non riescono ad arrivare a fine mese. Se ne parlerà con Tommaso Cerno, Gianluigi Paragone, Guido Crosetto e David Parenzo.

Inchiesta sul caso Benotti

Continua l’inchiesta sul caso Benotti. Si tratta di un uomo potente, ex giornalista e consulente di vari ministri, finito al centro di un’indagine sulla fornitura di mascherine. Con un appalto superiore al miliardo, ci sono molti i lati oscuri da chiarire. Massimo Giletti cerca di far luce con Jorge Solis.

Il trader ecuadoriano è indagato per traffico di influenze ed ha gestito insieme ad altri intermediari una enorme commessa di mascherine cinesi. E’ lui che, in un’intervista esclusiva racconta come è entrato in contatto, tra gli altri, con il giornalista imprenditore Mario Benotti e Antonio Fabbrocini, funzionario di Invitalia.

Intervistato dall’inviata Cristina Mastrandrea, svela particolari ancora inediti sulla modalità con cui è entrato in contatto con i personaggi precedenti. Tutti coinvolti nella stessa inchiesta della Procura di Roma. E le sue dichiarazioni sono destinate a creare polemiche e ulteriori discussioni.

In studio Sandra Amurri, Luigi De Magistris e Pierluigi Stefani.

Ancora sul Caso Genovese

Le telecamere di Non è L’Arena tornano sul caso Genovese. Prevista in esclusiva la testimonianza di due delle sei ragazze che accusano l’imprenditore di stupro. In studio Stefania Andreoli, Nunzia De Girolamo, Ivano Chiesa e Elisa Rivoira.

Massimo Giletti si sta occupando quasi settimanalmente di questo caso che ha impressionato l’opinione pubblica per la violenza gratuita sulle giovani donne coinvolte.