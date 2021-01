Domenica In 24 gennaio: ospiti Guanciale, Mammucari, Franco Nero

Mara Venier torna in video il 24 gennaio con una nuova puntata di Domenica In, con ospiti in studio e in collegamento. L’appuntamento con la ventesima puntata del contenitore festivo è su Rai 1 alle ore 14:00. E’ in onda dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Domenica In ospiti 24 gennaio Lino Guanciale, Teo Mammucari

Nell’appuntamento del 24 gennaio Mara Venier ospita Lino Guanciale. L’attore di Avezzano è il protagonista de Il Commissario Ricciardi che debutta lunedì 25 gennaio su Rai 1. La serie televisiva, diretta da Alessandro D’Alatri, si compone di sei episodi. Come vi abbiamo già anticipato la fiction dalle tinte noir è ambientata nella Napoli degli Anni Trenta. Ed è tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni. Lo scrittore ha anche curato personalmente la sceneggiatura assieme a Salvatore Basile, Viola Rispoli e Doriana Leondeff.

La conduttrice ospita Teo Mammucari che, in una lunga intervista, si racconta tra carriera e vita privata. Attualmente ricopre il ruolo di giudice a Tu si que vales. E nel 2020 ha vinto la prima edizione de il Cantante mascherato, celato dietro la maschera del Coniglio. Secondo alcune indiscrezioni Mammucari potrebbe tornare nello show condotto da Milly Carlucci, dal prossimo 29 gennaio, in un ruolo differente.

Domenica In Franco Nero, Michele Bravi

Mara Venier nella puntata del 24 gennaio accoglie anche Franco Nero, all’anagrafe Francesco Sparanero. L’attore italiano, che quest’anno compirà 80 anni, ripercorre le tappe della sua carriera attraverso immagini di repretorio, ricordi ed aneddoti. E’ stato protagonista di oltre 100 pellicole cinematografiche di successo in Italia e all’estero. Il racconto parte proprio dal suo primo film, Pelle viva, del 1962 fino al più recente La danza nera di Mauro John Capece, con il quale ha vinto due Awards come miglior attore. Ma Franco Nero è celebre, soprattutto, per aver interpretato Django nei western e il Commissario Belli nei film “poliziotteschi”.

Nello spazio dedicato all’intrattenimento musicale la conduttrice ospita in studio Michele Bravi. Il vincitore di X Factor 2013 e concorrente di Amici Speciali presenta al pubblico il suo ultimo singolo Mantieni il bacio che anticipa l’uscita del disco La geografia del buio, prevista il 29 gennaio. Il concept album dalle atmosfere autobiografiche doveva essere pubblicato lo scorso marzo ma è stato rinviato a causa della pandemia.

La campagna di vaccinazione

Nella ventesima puntata di Domenica In interviene ancora il Professor Francesco Le Foche, ospite fisso del programma. L’immunologo aggiorna settimanalmente i telespettatori sugli ultimi dati dei contagi. Ma attualmente è anche portavoce della campagna di vaccinazione anti Covid 19. Assieme a lui sono presenti il giornalista Vittorio Feltri e l’attrice Isabella Rossellini che sostengono l’iniziativa sanitaria. I due protagonisti si collegano rispettivamente da Milano e da New York.

Torna infine anche Gina Lollobrigida, già ospite la scorsa settimana da remoto. La diva del cinema nei giorni scorsi si è sottoposta al vaccino. Ed è oggi presente in studio per raccontare ai telespettatori la sua esperienza.