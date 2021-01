Stasera in tv martedì 26 gennaio 2021.Torna dopo una settimana di interruzione il Comedy show Stasera tutto è possibile. Rai1 propone la partita di Coppa Italia Inter- Milan. Ecco noi dettagli tutte la programmazione delle reti pubbliche private satellitari e digitali.

Stasera in tv martedì 26 gennaio 2021 Programmi Rai

Rai 1 alle 20:30 propone l’incontro di calcio Inter Milan valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Si incontrano l’Inter allenata da Antonio Conte e il Milan. I nerazzurri si sono qualificati battendo per due reti ad uno la Fiorentina di Cesare Prandelli ai tempi supplementari. La squadra di Stefano Pioli ha superato il Torino ai calci di rigore per 5 a 4. La prima edizione del torneo si è svolta nel 1922.

Su Rai 2 alle 21:20 il terzo appuntamento con Stasera tutto è possibile. Il comedy show show condotto da Stefano De Martini annovera tra gli ospiti fissi il comico Francesco Paolantoni. La puntata è al tema Oriente. Era prevista per lo scorso lunedì. Ma la crisi di governo ha costretto la RAI a cambiare collocazione.

Subito dopo la seconda puntata di Ti sento di Pierluigi Diaco che propone al suo ospite Un viaggio nel passato. L’excursus all’indietro nel tempo è fatto attraverso suoni, voci e contributi audio che appartengono alla sua infanzia.

Su Rai 3, dopo Un posto al sole va in onda la puntata di #cartabianca con Bianca Berlinguer. Al centro del talk-show c’è questa sera la situazione del Governo. Si discute anche su come si potrebbe ottenere una nuova maggioranza che non sia soltanto relativa come quella attuale.

Subito dopo alle 24 Tg3 Linea Notte.

Programmi Mediaset

Su Rete 4 alle 21:20 una nuova puntata di Fuori dal coro con Mario Giordano. Tra gli argomenti di cui si occupa il giornalista come verranno utilizzati i fondi a disposizione del governo per far fronte alla crisi generata dal coronavirus. Questo è uno dei temi cardine della puntata, è un argomento sul quale Mario Giordano insiste quasi settimanalmente.

Canale 5 alle 21:20 Il film biografico Rocketman. Si tratta di una produzione tra Gran Bretagna e Stati Uniti datata 2019. La vicenda si svolge nel 1983. Depresso e debilitato per gli abusi di alcol e di droghe, Elton John decide di entrare in un centro di disintossicazione e comincia a raccontare a tutti gli altri pazienti la storia della sua vita. La memoria corre subito agli anni sessanta quando la futura Rockstar si scrive alla Royal Academy of Music

Questa sera su Italia 1 alle 21:20 il film Missione impossibile. si tratta di uno dei film più noti di tutta la filmologia degli ultimi anni.

Real Time, Tv8

Su Real Time alle 21:20 va in onda una nuova puntata di Primo appuntamento con Flavio Montrucchio. Un’altra serata all’insegna della ricerca dell’amore e dell’anima gemella. In veste di Cupido Flavio Montrucchio accoglie i single che sperano di poter incontrare la persona della loro vita. I protagonisti di questa sera sono Nicola, Camilla, Giuliano, Federica, Vittorio, Ines, Federico e Giulio.

Subito dopo una nuova puntata di il Salone delle meraviglie con due episodi: Prendi l’arte e mettila da parte e Telefoni che scottano con Federico fashion style.

Su Tv8 in prima serata alle 21:30 va in onda il film Un Natale di cioccolato. Si tratta di una pellicola statunitense datata 2020.la protagonista è una giovane donna che torna nella sua città natale dai genitori dopo che il fidanzato ha un annullato i loro viaggio per le vacanze. Quando arriva sul posto trova che i genitori hanno venduto la loro proprietà ed è costretta ad insegnare al nuovo proprietario tutti i trucchi per poterla mandare avanti.

Stasera in tv 26 gennaio 2021 Film Sky

Su Sky Cinema 1 canale 301 alle 21.10, va in onda il film Bloodshot. Si tratta di una pellicola del 2020 con Vin Diesel. Dopo essere stato ucciso insieme alla moglie, il soldato Bloodshot viene riportato in vita da alcuni scienziati. Potenziato con la Nanotecnologia diventa una macchina per uccidere.

Su Sky Cinema 2 canale 302 alle 21.10, va in onda il film in prima visione TV Picciridda una pellicola italiana del 2020 con Marta Castiglia. Siamo a Favignana alla fine degli anni Sessanta. Lucia una bambina di 10 anni viene affidata dai genitori alla severa e autoritaria nonna. Con ingenua curiosità Lucia dovrà confrontarsi con un in un contesto sociale molto ostile.

Su Sky Cinema Suspense canale 306 alle 21.15, il film La figlia del generale. La produzione datata 1999 è statunitense ed annovera nel cast John Travolta. Indagato per il brutale omicidio del Capitano Elizabeth Campobello, figlia del noto generale Fighting Joe il sottufficiale Paul Brenner porta alla luce inquietanti verità ed una realtà a dir poco sconvolgente.