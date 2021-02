Stasera in tv venerdì 5 febbraio 2021, tutti i programmi in onda

Stasera in tv venerdì 5 febbraio 2021. Seconda puntate de Il cantante mascherato e 37esimo appuntamento con il Grande Fratello Vip 5. Su Rai 2 torna The good doctor e su Rai 3 Titolo V. Rete 4 e La7 si affidano a Quarto grado e Propaganda live. Ecco nei dettagli la programmazione di questa sera sulle reti generaliste, digitali e satellitari.

Stasera in tv venerdì 5 febbraio 2021 programmi Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il programma musicale Il cantante mascherato. Dall’Auditorium Rai del Foro Italico secondo appuntamento con lo show condotto da Milly Carlucci. In gara sono rimaste 8 maschere, che nascondono altrettanti personaggi famosi. A giudicarli, Flavio Insinna, Patty Pravo, Francesco Facchinetti e Costantino della Gherardesca. Lo scorso anno vinse Teo Mammuccari, il Coniglio.

Su Raidue, alle 21.20, il telefilm The Good Doctor. Titolo dell’episodio di stasera: Mai più come prima. Morgan e Shaun (Freddie Highmore) si prendono cura di una paziente incinta di due gemelli. Le condizioni di salute della donna costringono i medici a prendere una decisione molto difficile che riguarda i nascituri. In seguito Shaun chiede a Lea di tornare a vivere con lui.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Titolo V. La crisi sanitaria, economica e sociale determinata dalla pandemia da Covid-19 è ancora al centro del programma di informazione e approfondimento che ogni settimana va in onda in contemporanea e in diretta da due studi: a Napoli c’è Francesca Romana Elisei, a Milano Roberto Vicarietti.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. “David Hockney, l’eternità ritrovata” di Michael Trabitzsch ripercorre l’opera e la vita del famoso artista, concentrandosi sui luoghi che hanno influenzato i suoi lavori. Segue “Ombre elettriche”: la pop Art in Italia.

Programmi Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto Grado. Gianluigi Nuzzi continua ad aggiornare gli spettatori sui casi di cronaca e sulle vicende giudiziarie che dividono l’opinione pubblica. Come il caso dell’omicidio di Yara Gambirasio avvenuto nel 2010. La Corte di Cassazione ha concesso alla difesa dell’accusato Massimo Bossetti di riesaminare i 54 reperti del caso.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. Questa edizione non è ancora finita, ma già si parla dei futuri impegni di alcuni dei grandi protagonisti del reality, come Tommaso Zorzi, che potrebbe diventare uno degli opinionisti fissi de “L’isola dei famosi”, in onda da marzo su Canale 5. Un ruolo che al “GF Vip” in studio è svolto da Pupo e Antonella Elia.

Su Italia 1, alle 21.20, Freedom – Oltre il confine. Quinto appuntamento dell’anno con il programma di Roberto Giacobbo. Anche stasera il conduttore ci porta a scoprire i luoghi più interessanti e sorprendenti del nostro Paese e del mondo. Gli ascolti della trasmissione sono sempre sopra il milione di telespettatori con uno share superiore al 5%.

La7, Nove, Real Time

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Si torna a parlare di attualità con Diego Bianchi. Tra i collaboratori più fidati del conduttore c’è Roberto Angelini, chitarrista e “capitano” della Propaganda Live Band. Lavora con Diego dal 2013, dai tempi di “Gazebo” su Raitre.

Su Nove, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. La situazione politica del nostro Paese ha dato spunti all’ultima edizione del programma di Maurizio Crozza di cui continuiamo a rivedere il meglio. Tra le gag, l’imitazione del ministro dell’economia Gualtieri.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. Damiano Carrara e Katia Follesa proseguono il loro viaggio. I proprietari delle pasticcerie, a turno, danno un giudizio sugli altri concorrenti in merito all’aspetto del locale, al cabaret delle paste e al “pezzo forte”.

Stasera in tv venerdì 5 febbraio 2021 i film in onda

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2017, di Justin Chadwick, La ragazza dei tulipani, con Alicia Vikander. Sophia sposa un vecchio mercante dal passato tormentato. L’uomo, ammaliato dalla sua bellezza, commissiona al pittore Jan Van Loss un ritratto della moglie.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di fantascienza del 1991, di James Cameron, Terminator 2 – Il giorno del giudizio, con Arnold Schwarzenegger. Un cyborg è inviato indietro nel tempo con il compito di proteggere John Connor, il futuro leader degli umani destinato a guidare la lotta contro le macchine.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1995, di Clint Eastwood, I ponti di Madison County, con Clint Eastwood, Meryl Streep. La casalinga Francesca e il fotografo Robert s’incontrano per caso, si innamorano e vivono insieme quattro giorni di felicità. Ma non saranno sufficienti a cambiare le loro vite.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Todd Robinson, Era mio figlio, con Sebastian Stan. L’avvocato Scott Huffman fa di tutto per far assegnare la Medaglia d’Onore a William Pitsenbarger che salvò più di 60 marines durante una battaglia della guerra in Vietnam.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2000, di Guy Ritchie, Snatch – Lo strappo, con Brad Pitt. A Londra s’intrecciano le storie di due aspiranti procuratori di boxe alle prese con un pugile zingaro e tre gruppi di criminali dilettanti. Al centro delle vicende un diamante rubato.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film biografico del 2016, di Michael e Jeff Zimbalist, Pelé, con Kevin de Paula. La vera storia del leggendario calciatore brasiliano. Nato in povertà, Pelé ha usato il suo stile di gioco e lo spirito indomabile per superare ogni ostacolo e raggiungere il suo sogno.