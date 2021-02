Stasera in tv 13 febbraio 2021. Cambia il sabato sera di Rai 1 e arriva lo show A grande richiesta. Su Canale 5 continua la marcia trionfale di C’è posta per te che assicura ogni settimana alla rete una share intorno al 30%. Ecco nei dettagli i programmi e i film che vanno in onda su tutte le reti.

Stasera in tv 13 febbraio 2021 programmi Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 21.25, il programma musicale A grande richiesta. Primo di cinque appuntamenti dedicati alla musica. La puntata di stasera s’intitola “Parlami d’amore”: protagoniste 24 canzoni d’amore eseguite da interpreti molto amati dal pubblico. Alla conduzione, che è diversa in ogni puntata, troviamo stasera Veronica Pivetti e Paolo Conticini.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa con Il canto dell’usignolo. Glauco Mauri e Roberto Sturno danno voce a testi e poesie di Shakespeare. Accompagnati dalle musiche di Giovanni Zappalotto, al pianoforte, dalla violinista Marzia Ricciardi e da Marzio Audino alle percussioni.

Su Canale 5, alle 21.20, il people show C’è posta per te. E’ inarrestabile la crescita degli ascolti del popolare programma condotto da Maria De Filippi che dalla prima alla terza puntata di questa edizione ha guadagnato quasi 250.000 spettatori e un punto e mezzo di share. Come sempre anche oggi un paio di storie coinvolgeranno ospiti famosi.

La 7, Nove, Real Time

Su La7, alle 21.15, Eden – Un pianeta da salvare. Prosegue il viaggio di Licia Colò attraverso le meraviglie della natura, i capolavori dell’arte e della scienza, i fenomeni del mondo animale. Il suo messaggio? Salvare la nostra Terra è possibile.

Su Nove, alle 21.25, Pietro Maso io ho ucciso. Rivediamo l’intervista a Pietro Maso, l’uomo che nel 1991 a Montecchia di Crosara (Verona) assieme a tre amici uccise i suoi genitori soltanto per intascare l’eredità. Condannato a 30 anni di prigione, è uscito nel 2013.

Su Real Time, alle 21.45, il docu-reality Vite al limite: e poi. Erica sta perdendo peso, ma un attacco di cuore blocca il suo percorso. Benji ha avuto una discussione importante con suo fratello David e ora deve raggiungere il suo obiettivo da solo. Senza alcun sostegno, ce la farà?

Stasera in tv 13 febbraio 2021 i film in onda

Su Raitre, alle 21.45, il film commedia del 2018, di Daniele Luchetti, Io sono tempesta. Il faccendiere Numa Tempesta (Marco Giallini), sfrontato e insofferente alle regole, viene infine preso con le mani nel sacco, condannato e assegnato ai servizi sociali. Deve lavorare in una cooperativa che assiste i senzatetto: di primo acchito il suo contributo lascia molto a desiderare, ma poi…

Su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico del 2006, di Kevin MacDonald, L’ultimo re di Scozia, con Forest Whitaker. Il medico scozzese Garrigan, in missione umanitaria in Uganda, diventa il dottore personale e consigliere del dittatore Amin Dada. Si accorgerà presto della sua ferocia.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2013, di Craig Zisk, The English Teacher, con Julianne Moore, Lily Collins. Linda Sinclair, insegnante di letteratura inglese in un liceo, aiuta un ex allievo a realizzare il suo sogno: rappresentare un testo teatrale da lui scritto. Le difficoltà saranno molte.

Su Rete 4, alle 21.20, il film commedia del 1977, di E.B. Clucher, I due superpiedi quasi piatti, con Terence Hill, Bud Spencer. Du e disoccupati pasticcioni, Wilbur (Bud Spencer) e Matt (Terence Hill), tentano una rapina ma per errore finiscono nell’ufficio reclutamento della polizia e, incredibilmente, vengono arruolati. Dopo i primi giorni in divisa vissuti svogliatamente, i due cominciano a provarci gusto.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2017, di Kyle Balda, Pierre Coffin, Cattivissimo me 3. Gru e la moglie vengono licenziati dalla Lega Anti Cattivi per non aver fermato il progetto criminale del malvagio Balthazar Bratt. Mentre cerca di riottenerne il lavoro, Gru fa una sconcertante scoperta: ha un gemello, Dru, di cui ignorava l’esistenza, un fratello che non vede l’ora di calcare le spregevoli orme di Gru.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2013, di Denis Villeneuve, Prisoners, con Jake Gyllenhaal, Hugh Jackman. La figlia di Keller e Grace Dover e una sua piccola amica scompaiono mentre stanno giocando vicino casa. Le indagini del detective Loki si concentrano sull’autista di un camper.

Film Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Pupi Avati, Lei mi parla ancora, con Lino Musella, Isabella Ragonese. L’editor Amicangelo deve aiutare l’anziano Nino a scrivere un libro sulla storia d’amore tra lui e l’amata moglie Caterina, da poco scomparsa. Tra i due uomini nasce un’amicizia sincera.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2016, di Joseph Cedar, L’incredibile vita di Norman, con Richard Gere. Norman si prodiga a soddisfare le necessità altrui, sperando di ricevere in cambio rispetto e ammirazione. Un giorno decide di accattivarsi l’amicizia di un uomo politico israeliano.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2019, di David Leitch, Fast & Furious – Hobbs & Shaw, con Dwayne Johnson. Hobbs è un veterano, Shaw un emarginato fuorilegge. I due stringono un’alleanza quando un anarchico entra in possesso di armi biologiche dal potenziale catastrofico.