Stasera in tv 26 febbraio 2021. Appuntamento conclusivo con la seconda edizione de Il cantante mascherato. Continua The good doctor mentre Canale 5 propone la semifinale del Grande Fratello Vip 5. Ecco nei dettagli la programmazione completa delle reti generaliste, digitali e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 26 febbraio 2021 Programmi Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il programma musicale Il cantante mascherato. Appuntamento conclusivo con la seconda edizione dello show di Milly Carlucci, che stasera svelerà l’identità del vincitore. A giudicare la sfida ritroviamo Flavio Insinna, Patty Pravo, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e Costantino della Gherardesca. Le coreografie sono di Raimondo Todaro.

Su Raidue, alle 21.20, il telefilm The Good Doctor. Titolo dell’episodio di questa sera: Il principio di indeterminazione. Shaun (Freddie Highmore) si occupa di un paziente che è ossessionato dall’idea di prolungare la sua vita e che manifesta dei sintomi apparentemente non riconducibili ad alcuna malattia. Enrique invita Claire a bere un caffè, ma lei è molto combattuta.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Titolo V. Dagli studi Rai di Napoli e Milano continuano gli approfondimenti dedicati alla crisi economica provocata dalla pandemia e al punto sulla campagna vaccinale. Lo spazio “Titolo V e mezzo” è affidato, come di consueto, a Gabriella Germani che, nei panni di Lilli Gruber, spiega la sua particolare visione della politica.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night – I musei del futuro. Alla scoperta del MADRE di Napoli e del MART di Rovereto, luoghi diversi per l’architettura dei palazzi che li ospitano e nell’evoluzione delle collezioni, ma accomunati dal progetto di essere centro di riferimento per l’arte contemporanea.

Programmi Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto Grado. Casi irrisolti, fatti di cronaca e tanto altro sono i protagonisti del programma investigativo condotto da Gianluigi Nuzzi, affiancato da Alessandra Viero. Nel corso della serata vengono riproposte anche ricostruzioni delle scene del crimine. Il pubblico a casa può intervenire dal profilo [email protected] Grado.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. A tre giorni dalla finale, è già tempo di bilanci per questa lunghissima edizione che fino all’ultimo ha avuto tra i suoi protagonisti Elisabetta Gregoraci, nonostante la sua eliminazione. Sempre presente in studio, Elisabetta ha conquistato il pubblico con il suo fascino e la sua presenza di spirito.

Su Italia 1, alle 21.20, Freedom – Oltre il confine. Ottavo e ultimo appuntamento con la seconda parte della 2° edizione del programma, la prima su questa rete, dove ha debuttato l’11 settembre. Ventitré in tutto le puntate condotte da Roberto Giacobbo. Tra gli appuntamenti ricorrenti, quello con il Museo dell’Impossibile di Bagni di Lucca.

La7, Tv8, Nove, Real Time

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Attualità, reportage, interviste, ma anche musica e ironia. Un mix che i fan di Diego Bianchi dimostrano di apprezzare. Tra un’occhiata ai social e commenti d’autore, si cerca di capire a che punto siamo nella lotta alla pandemia.

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Anche stasera, al centro della puntata, i fatti di stretta attualità politica e sociale raccontati in diretta dagli studi di Milano da Maurizio Crozza con i suoi pungenti monologhi. Tra le sue nuove imitazioni c’è anche quella di Mario Draghi.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. Katia Follesa e Damiano Carrara proseguono il loro tour e arrivano a Brescia per giudicare i dolci di Bedussi, Piccinelli e Andreoletti. Chi si aggiudicherà il trofeo e il premio in denaro da reinvestire nell’azienda?

Stasera in tv 26 febbraio 2021 i film in onda

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2016, di Patricia Riggen, Miracoli dal cielo, con Jennifer Garner. Christy Beam scopre che la figlia di dieci anni è affetta da una malattia incurabile. Mentre lei cerca di trovare una cura, un giorno la piccola è vittima di uno strano incidente.

Su Tv8, alle 21.30, il film fantastico del 2006, di Sam Raimi, Spider-Man 3, con Tobey Maguire, Kirsten Dunst. Guai all’orizzonte per l’Uomo Ragno. Un’entità malvagia si impossessa del suo costume da supereroe. Così Peter si trova a fare i conti con il lato oscuro della sua personalità.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di fantascienza del 2011, di Andrew Niccol, In time, con Justin Timberlake, Amanda Seyfried. In un futuro inquietante la vita normale dura solo 26 anni. Per ottenere altro tempo bisogna pagare: Will cerca di riuscirci con l’aiuto di Sylvia, un’affascinante ereditiera.

Su Iris, alle 21.00, il film di spionaggio del 1969, di Brian G. Hutton, Dove osano le aquile, con Richard Burton, Clint Eastwood. Seconda Guerra Mondiale. Un manipolo di agenti del controspionaggio inglese deve liberare un generale americano, prigioniero dei tedeschi in un castello della Baviera.

Film Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Destin Daniel Cretton, Il diritto di opporsi, con Michael B. Jordan. L’avvocato Bryan Stevenson assume la difesa di Walter McMillian, un nero accusato ingiustamente di aver ucciso una ragazza bianca e condannato alla pena di morte.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2016, di B. Najafi, Attacco al potere 2, con Gerard Butler, Morgan Freeman. I leader mondiali si recano a Londra per partecipare ai funerali del Primo Ministro britannico. L’agente della Cia Mike dovrà salvare il Presidente degli Stati Uniti da un attacco terroristico.