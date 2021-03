Stasera in tv giovedì 4 marzo 2021, I programmi in onda

Stasera in tv 4 marzo 2021. Su Rete 4 Paolo Del Debbio conduce una nuova puntata del talk show Dritto e rovescio. Iris, invece, propone il film thriller Cellular con Kim Basinger.

Stasera in Tv giovedì 4 marzo 2021, programmazione Rai

Rai 1, alle 21.25, trasmette il Festival di Sanremo 2021 condotto da Amadeus. La terza serata della kermesse canora è dedicata alle cover. I cantanti in gara propongono dei brani del passato duettando con altri artisti. A votare le esibizioni l’Orchestra dell’Ariston.

Su Rai 2, alle 21.25, è previsto il film azione del 2018 Soldado con Benicio del Toro. Agli agenti Matt Graver e Alejandro Gillick viene affidato il compito di sgominare una banda di pericolosi narcotrafficanti messicani. Il loro intento è di entrare clandestinamente negli Stati Uniti attraverso il supporto dei terroristi per dare vita ad nuovo business della droga.

Su Rai 3, alle 21,25, va in onda il film thriller del 2012 La regola del silenzio con Robert Reford. Jim Grant è un padre single e lavora come avvocato. Quando il membro di un movimento pacifista degli Anni 70 viene arrestato, un giornalista inizia ad indagare anche sul suo conto, scoprendo che Jim ha fatto parte dello stesso gruppo. L’avvocato è costretto a fuggire perché è ricercato per omicidio.

Stasera in Tv giovedì 4 marzo 2021, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.25, va in onda puntata speciale dal titolo Dritto e rovescio …e oltre. Paolo Del Debbio si occupa delle restrizioni governative e delle ripercussioni sulle imprese e sui commercianti. Focus inoltre anche sul piano vaccinale, tra errori e ritardi. Ospiti della puntata Antonio Tajani, Alessia Morani, Andrea Del Mastro, Gianluigi Paragone. Ed ancora Gianfranco Librandi e Pierluigi Lopalco.

Canale 5, alle 21.25, propone il film commedia del 2018, Un boss in salotto con Paola Cortellesi.La napoletana Cristina si è trasferita a Bolzano, dove vive con il marito ed i figli, e rinnega le sue origini del Sud. Il suo equilibro famigliare viene messo a dura prova quando deve accogliere il fratello Ciro. Ha ottenuto gli arresti domiciliari perché coinvolto in un caso di Camorra ed ha scelto di scontare la pena presso la sua abitazione.

Italia 1, alle 21.25,va in onda il film horror del 1996, Scream con Neve Campbell. Un anno dopo l’omicidio di sua madre, Kelly deve fare i conti con un serial killer dal volto coperto che sta seminando il terrore in California. Del caso si occupa lo sceriffo Dewey.

Stasera in Tv programmi La7, NOVE

La7, alle 21.25, trasmette il talk show Piazzapulita. Corrado Formigli continua ad occuparsi dei ritardi della somministrazione dei vaccini, sulle varianti del virus. Propone inoltre un’inchiesta sulle false mascherine.

NOVE, alle 21.25, manda in onda il film avventura del 1991 Robin Hood- il principe dei ladri con Kevin Costner. Dopo aver combattuto nelle Crociate, Robin Hood torna a Nottingham dove i cittadini vivono in condizioni di povertà estrema a causa delle tasse troppo eccessive. Decide così, assieme a Little John, di reclutare un gruppo di ribelli per combattere le disuguaglianze.

I film stasera su Iris, La 5

Iris, alle 21.00, trasmette il film thriller del 2005, Cellular con Kim Basinger. Jessica viene rapita e rinchiusa in una soffitta dove trova un telefono. Decide di comporre un numero a caso e chiede disperatamente al suo interlocutore di salvarla. Dovrà infatti convincerlo che non si tratta di uno scherzo telefonico.

Su La 5, alle 21.10, è previsto il film drammatico del 1996, Gli anni dei ricordi con Winona Ryder. La studentessa Finn decide di trascorrere le vacanze dalla nonna e dalle sue amiche. Il suo fidanzato Sam le ha chiesto di sposarlo ma ha bisogno di tempo per riflettere. Le signore la aiutano a fare chiarezza nei propri sentimenti.

I film trasmessi su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, trasmette il film azione del 2016, Mechanic: resurrection con Jason Statham. Dopo aver finto la propria morte Arthur si rifugia prima a Rio De Janeiro e poi in Thailandia. E’ costretto a tornare in azione quando una ragazza viene misteriosamente rapita in un villaggio thailandese.

Su Premium Cinema 2, alle 21.15, è previsto il film drammatico del 2008, The express con Rob Brown. Il film racconta la storia vera del giovane Ernie Davis, morto a soli 23 anni a causa della leucemia. Fu il primo afroamericano a vincere l’Heisman Trophy che si assegna al miglior giocatore universitario di football.

Premium Cinema 3, alle 21.15, manda in onda il film drammatico del 2012, La grande bellezza con Toni Servillo. Il giornalista Jep Gambardella è un assiduo frequentatore di eventi mondani nella Capitale, città in cui vive e lavora. Attraverso i suoi occhi racconta una società in decadenza.

Stasera in Tv giovedì 4 marzo 2021, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film drammatico del 2006, L’illusionista con Edward Norton. Il celebre illusionista Einsenheim ritrova dopo molti anni Sophie, il primo amore. I due fuggono insieme e Einsenheim acquista un teatro dove mette in scena alcuni spettacoli di magia in cui cerca di rievocare gli spiriti dei defunti.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, va in onda il film drammatico del 2019, Waves- Le onde della vita, con Kelvin Harrison Jr. Il giovane Tyler si allena duramente per diventare un lottatore di successo perché suo padre sogna per lui una brillante carriera sportiva. Ma quando ha un incidente alla spalla, cerca di nascondere al genitore l’infortunio.

Sky Cinema Family, alle 21.15, propone il film commedia del 2013, Scoot poliziotto a 4 zampe. L’adolescente Kassie si trasferisce ad Heber Valley insieme alla sua famiglia. Qui salva l’ex cane poliziotto Scoot e tra di loro nasce un forte legame. Insieme tentano di incastrare due ladri che vogliono rubare il denaro raccolto durante un concerto benefico.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, è previsto il film thriller 36 Quai des Orfèvres con Gerard Depardieu. Una banda di criminali semina il terrore a Parigi. Il capo della Polizia offre ai suoi due più stretti collaboratori il suo incarico in cambio dell’arresto dei malviventi. Tra i due colleghi si scatena la rivalità perché entrambi aspirano alla carriera.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film thriller Presagio finale con Guy Pearce. Un indovino confida a Jimmy Starks che gli rimangono pochi giorni da vivere. Lui inizialmente non gli crede ma quando inizia ad avere delle visione farà di tutto per cambiare il proprio destino.