Sanremo 2021 diretta 3 marzo, tutte le esibizioni e gli ospiti

Questa sera, martedì 3 marzo, Rai 1 trasmette in diretta dal teatro Ariston il secondo appuntamento con il Festival di Sanremo 2021. A partire dalle 20.40 Amadeus e Fiorello si mettono nuovamente alla prova con una kermesse unica nel suo genere perchè senza pubblico.

Manca Zlatan Ibrahimovich, che stasera si collega con l’Ariston da Milano solo una volta terminato il match Milan – Udinese. Achille Lauro propone il secondo quadro musicale, con protagonisti Claudio Santamaria e Francesca Barra. Elodie è la co-conduttrice scelta dal direttore artistico Amadeus per il secondo appuntamento con il Festival.

La scaletta in ordine di uscita dei Big in gara questa sera è la seguente: Orietta Berti, La rappresentante di lista, Lo Stato sociale, Bugo, Gaia, Willy Peyote, Malika Ayane, Fulminacci, Extraliscio, Ermal Meta, Gio Evan, Irama, Random. Dopo le dichiarazioni rilasciate da Amadeus nel corso della conferenza stampa di stamattina, il direttore artistico ha suggerito di aggirare le regole standard del Festival, e di valutare ai fini della gara canora le esibizioni registrate da Irama in fase di prova generale. La proposta è stata accettata.

Questo, invece, è l’ordine di uscita degli ultimi quattro cantanti delle Nuove Proposte: Wrongonyou, Greta Zuccoli, Davide Shorty, Gemelli Dellai.

Infine, questi sono gli ospiti che partecipano alla seconda serata della settantunesima edizione della kermesse sanremese: Laura Pausini, fresca di Golden Globe, Il Volo con Andrea Morricone, per omaggiare il maestro Morricone. E ancora Gigliola Cinquetti, Fausto Leali e Marcella Bella. Presenti il calciatore Alex Schwazer, Gigi D’Alessio e Cristiana Girelli.

Sanremo 2021 seconda serata, la diretta

Giovanna Civitillo, Giovanni Vernia e Valeria Graci conducono il PrimaFestival. In questa fase di anteprima della serata sono intervistati Ghemon, Bugo e i Maneskin. E poi la conferma: Irama non si esibirà dal vivo, ma non deve ritirarsi. La proposta di Amadeus è stata accettata, e i video registrati durante le prove generali di Irama sostituiscono le sue performance live.

Poi, anche questa seconda serata si apre con un’esibizione di Fiorello, che sfoggia una mise e un mantello di piume completamente neri. “Non so che mi succede, quando vedo delle piume me le metto addosso. Questo è lo zainetto di Achille Lauro eh, di quando andava all’asilo.”. Per di più, tutte le poltrone dell’Ariston sono state riempite con palloncini colorati, sui quali è disegnato un volto sorridente.

Dopo un breve scambio fra i conduttori, iniziano le esibizioni della sezione Nuove Proposte.

Sanremo 2021 seconda serata, la sezione Nuove Proposte

La prima nuova proposta a esibirsi è Wrongonyou, che canta il suo brano Lezioni di volo. Tocca poi a Greta Zuccoli, con la canzone Ogni cosa di te. Quindi c’è Davide Shorty, che canta Regina. La quarta e ultima proposta, infine, è Dellai, un gruppo composto da due Fratelli. La loro canzone si intitola Io sono Luca. Terminate le esibizioni, Amadeus attende la busta che contiene i nomi dei due semifinalisti di questa sera. Sono Davide Shorty e Wrongonyou. I due artisti si esibiranno con gli altri semifinalisti della categoria giovani selezionati ieri nella finale e semifinale di venerdì.

Come ieri, poi, di ritorno da un’interruzione pubblicitaria Amadeus e Fiorello cantano la canzone dedicata all’edizione 2021 del Festival. Poi, chiacchierano mentre aspettano che si prepari il primo Big, e si rivelano a vicenda i nomignoli affibbiati loro dalle rispettive consorti. “Il mio è Amorino, e il tuo sarebbe Patato? Già vedo i titoli di domani, Amorino e Patato conducono il Festival” scherza Fiorello.

La prima a esibirsi questa sera è Orietta Berti. La sua ultima partecipazione al Festival risale a ben 29 anni fa. Canta la sua canzone Quando ti sei innamorato.

Subito dopo scende la scalinata dell’Ariston la seconda co-conduttrice di Sanremo 2021: Elodie. Insieme ad Amadeus, Elodie presenta il secondo concorrente della serata: Bugo. Il suo brano si intitola E invece sì.

Sanremo 2021 seconda serata, Laura Pausini canta Io sì

Di rientro dalla pubblicità, Amadeus parla con Fiorello, mentre quest’ultimo fa scoppiare alcuni dei palloncini “seduti” sulle poltrone dell’Ariston. Poi, arriva il momento dell’ingresso di Laura Pausini. “Ha influenzato l’Europa e l’Inghilterra con la sua musica. Persino i Queen.” asserisce Fiorello. Poi dal coro dell’Ariston si leva l’intro di Bohemian Rapsody dei Queen. Sulle cui note, però, Fiorello canta La solitudine, proprio di Laura Pausini. Che immediatamente dopo scende la scalinata dell’Aritson.

“Non dobbiamo mai abituarci a vincere premi. Non sono mai da sola quando vinco un premio, ho l’Italia con me.” dichiara la cantante prima di esibirsi con la canzone che le ha valso il Golden Globe: Io sì.

Poi, Fiorello coinvolge la Pausini e Amadeus in un’esibizione: Fiorello tiene il tempo con un ritmo beatbox, la Pausini presta la sua voce, e Amadeus fa “il cubista”.

Sanremo 2021 seconda serata, l’omaggio a Ennio Morricone de Il Volo

Il Festival prosegue, e sale sul palco l’artista Gaia, in arte Gaia Gozzi, che canta Cuore Amaro.

Le esibizioni si susseguono a ritmo serrato, e tocca poi al gruppo Lo Stato Sociale, con la canzone Combat Pop.

Ennio Salsa, storico trombettista di Ennio Morricone, prima, e Il Volo poi, si esibiscono con dei brani in ricordo e omaggio al maestro Ennio Morricone. I tre membri de Il Volo cantano Your Love, e Andrea Morricone, il figlio del maestro, dirige l’orchestra dell’Ariston. “Poter ricordare Ennio Morricone e iniziare questo progetto con Andrea Morricone è stupendo. Specialmente su questo palco, dove siamo nati.” affermano i componendi de Il Volo.

Poi, si continua con la competizione. Canta il gruppo La rappresentante di lista. Il loro brano si intitola Amare. Fiorello si esprime riguardo l’idea dei palloncini sulle poltrone vuote: “Una ca***ta, dai l’abbiamo fatta. E pare che fra i palloncini ci sia anche un palloncino a forma di fallo” dice Fiorello ad Amadeus. Poi, Fiorello canta “un inedito che Vasco Rossi mi ha voluto regalare, non ha ancora il titolo” scherza. Il pezzo è umoristico, Fiorello lo canta imitando Vasco Rossi. Parla degli anziani che “guardano i cantieri”.

Ospite il marciatore Alex Schwazer

Ti piaci così è il titolo del brano cantato da Malika Ayane, che si esibisce subito dopo lo sketch di Fiorello. Poi, sale sul palco dell’Ariston l’atleta Alex Schwazer.

Alex Schwazer è un marciatore italiano che nel 2012 fu trovato positivo al doping mentre gareggia alle olimpiadi. Nel 2016, dopo una lunga squalifica, è trovato nuovamente positivo, ma nega di aver assunto sostanze. Viene ugualmente squalificato, questa volta per 8 anni. Solo in seguito si scoprirà che i campioni del 2016 furono alterati artificialmente: qualcuno aveva incastrato Schwazer. Ma il marciatore non è stato ancora riabilitato. Questa sera è ospite di Amadeus per raccontare la sua storia in prima persona, e chiedere nuovamente il riconoscimento della sua innocenza da parte della giustizia sportiva.

Terminata l’intervista dello sportivo, sale sul palco Elodie, che canta un medley di canzoni, rivisitate o con basi musicali appartenenti ad altri brani. Ad esempio, la sua Guaranà, è cantata sulle note di Vogue (di Madonna).

Prosegue lo spazio dedicato agli ospiti del Festival, quando si esibiscono Gigliola Cinquetti, Fausto Leali e Marcella Bella, grandissimi interpreti della musica nazionale. Cantano alcuni tra i loro brani più celebri e storici. Come Non ho l’età (Gigliola Cinquetti), Montagne Verdi (Marcella Bella) e Mi Manchi (Fausto Leali).

La gara prosegue

La gara ricomincia dopo un’ulteriore interruzione pubblicitaria. Sono ormai pochi i cantanti che devono ancora esibirsi. Inizia allora l’esibizione di Ermal Meta, che canta il brano Un milione di cose da dirti.

Poi, tocca agli Extraliscio, che cantano con Davide Toffolo dei Tre allegri ragazzi morti. Il loro brano è intitolato Bianca luce nera. Nel frattempo, Fiorello è seduto fra i palloncini dell’Ariston.

La gara canora si interrompe nuovamente per far esibire Gigi D’Alessio con il brano Guaglione. D’Alessio questa sera si è esibito insieme a Enzo Dong, Ivan Granatino, Samurai J, Lele Blade e Max D’Ambra. “Ti volevo ringraziare per il coraggio che hai avuto a portare avanti la musica e il mondo dello spettacolo in questo momento difficile” dichiara D’Alessio. Terminata l’esibizione, poi, si collega con l’Ariston Zlatan Ibrahimovich, che propone un applauso a Davide Astori, scomparso tre anni fa.

Il quadro di Achille Lauro

Infine, l’attesissimo momento del quadro di Achille Lauro, che coinvolge Claudio Santamaria e Francesca Barra. Achille Lauro canta Bam Vam Twist, vestito con un completo azzurro anni ’80 e una lunga coda posticcia come parrucca. Santamaria e Barra riproducono invece il videoclip del brano di Lauro, ballando sul palco.

La competizione continua, e il giovane rapper Random canta Torno a te. Random è originario di Napoli, ma è cresciuto a Riccione. Nonostante solitamente si esibisca con canzoni Rap, stasera propone un brano pienamente melodico.

Quindi, si esibisce Fulminacci, che ha scritto e canta la canzone Santa Marinella. E’ la prima volta che Fulminacci, pseudonimo di Filippo Uttinacci, canta sul palco dell’Ariston. Fulminacci è giovanissimo, è nato nel 1997 a Roma e ha già vinto la Targa Tenco come miglior Opera Prima e del Premio MEI come miglior giovane dell’anno 2018.

Proseguendo sulla scia delle “prime volte al Festival”, si esibisce sul palco un altro novizio di Sanremo: Willy Peyote, con il brano Mai dire mai (la Locura). Peyote è un rapper, e il suo brano contiene numerose frecciate alla cultura contemporanea.

Prima di proseguire con la competizione del Festival, Elodie e Fiorello cantano Trottolino Amoroso, di Amedeo Minghi. Fiorello ha fatto ascoltare, prima di cantare, un messaggio vocale di Marrakash, il compagno della co-conduttrice. “Dedicatemi Trottolino amoroso per favore!” ha detto Marrakash a Fiorello. Così, è stato accontentato dal duetto dello show man e di Elodie.

Le ultime esibizioni, il monologo di Elodie

Amadeus introduce un’ospite d’eccezione per presentare il prossimo artista in gara. Si tratta della calciatrice e capitano della nazionale femminile Cristiana Girelli. Dopo aver raccontato della propria esperienza di vita, e delle difficoltà incontrate per emergere in uno sport prettamente maschile, la Girellio introduce Gio Evan. Arnica è il titolo del brano che canta in questa sua prima partecipazione alla kermesse sanremese.

Arriva poi il momento dell’attesa esibizione di Irama. Come è ormai noto, a causa del contagio di uno dei membri dello staff, è trasmessa la registrazione delle prove generali del cantante, al posto di una esibizione live. Tutti gli altri cantanti in gara e le loro case discografiche hanno approvato la modifica al regolamento. La canzone cantata da Irama si intitola La genesi del tuo colore.

“Per essere qui ho dovuto abbattere un muro. Voglio raccontarvi un pezzo di me” afferma Elodie. Che poi racconta la storia del suo successo dagli esordi “in una borgata a Roma, dove non avevo acqua calda, e non riuscivo a pagare le bollette” ricorda la cantante. “Non mi sentivo all’altezza e non avevo gli strumenti. Ho saltato molte possibilità: non ho finito il liceo, preso la patente, studiato canto. Ma in certi contesti è difficile capire cosa vuoi fare di te da grande. Lavori per sopravvivere.”.

“Poi, un incontro con un musicista, il jazzista Mauro Tre, ha cambiato tutto. E’ qui con me sul palco, e lo voglio ringraziare per avermi dato una possibilità, quando non me la davo nemmeno io.” continua commossa Elodie. Poi, l’artista canta un pezzo di Mina con la sua prima band Jazz, e con Mauro Tre. E’ visibilmente emozionata.

Le classifiche della seconda serata di Sanremo 2021

Questa sera, oltre alla classifica parziale della seconda serata di Sanremo 2021, è condivisa anche la prima classifica generale, ottenuta sommando le classifiche di ieri e di oggi.

La classifica della seconda serata, prodotta dalla giuria demoscopica, è la seguente:

13) Bugo, E invece sì

12) Random, Torno a te

11) Orietta Berti, Quando ti sei innamorato

10) Gio Evan, Arnica

9) Extraliscio feat Davide Toffolo, Bianca luce nera

8) La rappresentante di lista, Amare

7) Fulminacci, Santa Marinella

6( Gaia, Cuore Amaro

5) Willie Peyote, Mai dire mai (la Locura)

4) Lo stato sociale, Combat Pop

3) Malica Ayane, Ti piaci così

2) Irama, La genesi del tuo colore

1) Ermal Meta, Un milione di cose da dirti

Quindi, ecco la prima classifica generale, che comprende tutti e 26 i cantanti che si sono esibiti nei primi due giorni di Sanremo 2021: