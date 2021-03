Condividi su







Stasera in tv domenica 21 marzo 2021. Penultima puntata di Live non è la D’Urso su Canale 5. Tornano anche gli altri talk della domenica sera con Fabio Fazio e Massimo Giletti. Ecco nei dettagli la programmazione.

Stasera in tv domenica 21 marzo 2021, programmi in onda

Su Raitre, alle 20.00, Che tempo che fa. Nuova puntata del talk show condotto da Fabio Fazio, che può contare sulla verve di Luciana Littizzetto che il lo scorso 7 marzo lo ha sostituito in studio. La puntata ha ottenuto ottimi ascolti: l’hanno vista infatti 2.814.000 telespettatori, per uno share del 10.3%.

Su Canale 5, alle 21.20, Live – Non è la d’Urso. Penultima puntata della stagione per il talk show serale condotto da Barbara d’Urso, che anche stasera darà spazio, in apertura, alla politica, all’emergenza sanitaria e alla campagna vaccinale. A seguire, le celebrità più discusse del momento e uno sguardo ai protagonisti del reality “L’Isola dei famosi”.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Non è L’Arena. La scaletta del programma di Massimo Giletti riserva lo spazio principale agli sviluppi dell’epidemia Covid. In primo piano le polemiche per i ritardi nella consegna dei vaccini. Si parlerà anche di politica e dei principali fatti di cronaca.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. Bruno Barbieri è in Toscana per incoronare il miglior hotel del Chianti. A contendersi l’ambito titolo sono anche stasera quattro strutture: Hotel Villa La Palagina, Borgo Casa al Vento, Villa I Barronci Resort & Spa e Villa San Sanino Relais.

I film di stasera domenica 21 marzo 2021 in tv

Su Raiuno, alle 21.25, il film drammatico del 2014, di Carlo Carlei, Il giudice Meschino. La vita di Alberto Lenzi (Luca Zingaretti), pubblico ministero alla Procura di Reggio Calabria, viene sconvolta dalla morte in un agguato dell’amico e collega Giorgio Maremmi. Scosso dal tragico evento, si mette alla ricerca del colpevole. Lo aiuta don Mico Rota, boss della vecchia ‘ndrangheta, ora in carcere.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2017, di Christian Duguay, Un sacchetto di biglie, con Dorian Le Clech, Batyste Fleurial. Joseph e Maurice sono due fratelli ebrei che vivono nella Francia occupata dai nazisti. Ben presto i piccoli dovranno affrontare un lungo viaggio per sfuggire alla cattura.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’avventura del 2006, di Gore Verbinski, Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma, con Johnny Depp, Keith Richards. Spalleggiato da Will (Orlando Bloom) e dalla bella Elizabeth (Keira Knightley), il pirata Jack Sparrow (Johnny Depp) affronta una nuova impresa. I tre devono ritrovare lo scrigno che contiene il cuore di Davy Jones (Bill Nighy), un bucaniere che solca i mari a bordo della sua nave, l’Olandese volante.

Su Nove, alle 21.25, il film di guerra del 2001, di Michael Bay, Pearl Harbor, con Ben Affleck, Josh Hartnett. Dicembre 1941. I piloti Rafe e Danny, di stanza a Pearl Harbor, sono entrambi innamorati dell’infermiera Evelyn. L’attacco giapponese alla base deciderà il loro destino.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2003, di F. Gary Gray, The Italian Job, con Charlize Theron, Mark Wahlberg. Messo a segno un colpo milionario, Charlie viene tradito da un compagno che fugge con il malloppo. Con l’aiuto della scassinatrice Stella, rimette insieme la banda per vendicarsi.

Iris, Paramount, Cine34

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1983, di Brian De Palma, Scarface, con Al Pacino, Steven Bauer. Tony Montana lascia Cuba e raggiunge Miami dove comincia la sua scalata nel mondo della malavita organizzata. In breve diventa un potente boss del narcotraffico.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film d’avventura del 1984, di Steven Spielberg, Indiana Jones e il tempio maledetto, con Harrison Ford. In fuga da Shanghai con la cantante Willie e il piccolo Shorty, Indiana scampa a un disastro aereo e si trova in India. L’deve affrontare una setta di Thugs dedita ai sacrifici umani.

Su Cine34, alle 21.00, il film drammatico del 2012, di Giuseppe Tornatore, La migliore offerta, con Geoffrey Rush. Virgil è uno scorbutico battitore d’aste molto apprezzato, la cui vita scorre senza sussulti. Un giorno, però, una donna misteriosa lo invita nella sua villa per una valutazione.

Pellicole Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di fantascienza del 2015, di Neill Blomkamp, Humandroid, con Hugh Jackman, Dev Patel. Johannesburg, 2006. La polizia usa i robot ideati dall’ingegnere Wilson per proteggere la città dal crimine. Ma Vincent Moore, collega dell’inventore, cerca di sabotare il progetto.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2016, di Amma Asante, A United Kingdom – L’amore che ha cambiato la storia, con Rosamund Pike, David Oyelowo. 1947. Seretse Khama, principe del Bechuanaland, oggi Botswana, sposa l’inglese Ruth. Alle nozze si oppongono sia il governo inglese che quello sudafricano.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2019, di Stefano Cipani, Mio fratello rincorre i dinosauri, con Lorenzo Sisto, Francesco Gheghi. Davide e Katia hanno già tre figli, Chiara, Alice e Jack, quando arriva Gio, affetto da sindrome di Down. Agli occhi di Jack, Gio appare come un supereroe, ma con il passare del tempo…

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 1971, di Lo Wei, Il furore della Cina colpisce ancora, con Bruce Lee. Chen trova lavoro in una fabbrica di ghiaccio e per caso scopre che nei blocchi è nascosta droga da contrabbandare. Il direttore cerca prima di comprare il suo silenzio, poi decide di ucciderlo.

