Rai 2 trasmette il secondo appuntamento di Anni 20 con Francesca Parisella. Paramount Network, invece, propone il film Una teenager alla Casa Bianca.

Stasera in Tv giovedì 18 marzo 2021, Programmazione Rai

Rai 1, alle 21.25, propone il tv movie Carosello Carosone con Eduardo Scarpetta. Il film ripercorre le tappe salienti della giovinezza e della carriera del poliedrico artista partenopeo scomparso 20 anni fa. La pellicola in particolare si sofferma sulla nascita di alcuni dei brani più celebri di Carosone come O’ Sarracino, Torero e Maruzzella.

Su Rai 2, alle 21.25, va in onda il programma di attualità Anni 20. Nella seconda puntata Francesca Parisella si occupa delle terapie monoclonali ed i dubbi europei sul vaccino russo Sputnik. Propone anche un’inchiesta sulle mascherine fantasma acquistate dalla Regione Lazio.

Rai 3, alle 21,25, trasmette il film drammatico del 2017, The wife-vivere nell’ombra con Glenn Close. John Castleman e la moglie Joan si preparano a partire per Stoccolma perché John ha ottenuto il Nobel per la Letteratura. Durante il viaggio in treno la moglie ripensa ai 40 anni vissuti al fianco del marito.

Stasera in Tv giovedì 18 marzo 2021, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.25, trasmette il talk show Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio si occupa, tra gli altri, della sospensione temporanea del vaccino Astrazeneca e dell’organizzazione delle singole Regioni per la somministrazione. Ospiti: Massimiliano Galli, Gianluigi Paragone, Andrea Romano, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e Mauro Corona, Stefano Fassina e Andrea Delmastro.

Canale 5, alle 21.25, propone il reality show L’Isola dei famosi condotto da Ilary Blasi. Nella seconda puntata altri quattro concorrenti sono pronti a sbarcare a Cayo Cochinos. Si tratta di Valentina Persia, Mireya Stabile, Brando Giorgi e Beppe Braida. Il televoto è attualmente aperto tra Drusilla Gucci e Ferdinando Guglielmotti.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda il film thriller del 2009, Giustizia privata con Jamie Foxx. Due criminali uccidono la moglie e la figlia di Clyde Sheldon. Quando il Pubblico Ministero patteggia per una pena minore ai colpevoli pur di vincere la causa, Clyde decide di uccidere tutti coloro che sono i responsabili del complotto.

Stasera in Tv programmi La7, NOVE

La7, alle 21.25, trasmette il talk show Piazzapulita. Corrado Formigli si occupa, tra gli altri, del mercato nero dei vaccini. E delle nuovi restrizioni anti Covid per contrastare la terza ondata dei contagi.

NOVE, alle 21.15, manda in onda Cambio Moglie. In ogni appuntamento due donne scambiano le loro famiglie per sette giorni. Durante la settimana impongono le proprie regole alla famiglia ospitante che è obbligata a seguirle.

I film stasera su Rai Movie, Paramount

Rai Movie, alle 21.00, manda in onda il film thriller del 200 Under Suspicion con Morgan Freeman. Il ricco avvocato Henry Hearst è accusato di aver violentato ed ucciso due ragazzine. Si proclama estraneo alla vicenda e farà di tutto per dimostrare la propria innocenza.

Paramount Network, alle 21.00, propone il film commedia del 2004 Una teenager alla Casa Bianca, con Katie Holmes. Samantha è la figlia del Presidente degli Stati Uniti e si è appena iscritta al college. Il padre, per sorvegliarla, introduce nell’Istituto un proprio collaboratore di fiducia.

I film trasmessi su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, trasmette il film azione del 2004, Transporter 3 con Jason Staham. A Frank Martin viene affidato il compito di trasportare una giovane ucraina da Marsiglia a Odessa. Deve portare con sé anche due enormi sacchi di cui non conosce il contenuto ma che in tanti stanno cercando.

Su Premium Cinema 2, alle 21.15, va in onda il film drammatico del 2006, Race- il colore della vittoria con Stephan James. Il film racconta la storia vera di Jesse Owens. E’ l’atleta afroamericano che riuscì a conquistare quattro medaglie D’Oro durante le Olimpiadi di Berlino del 1936.

Premium Cinema 3, invece, alle 21.15, propone il film drammatico del 2017, The place con Valerio Mastandrea. Un uomo misterioso, di cui nessuno conosce l’identità, si accomoda sempre allo stesso tavolino di un ristorante e cerca di esaudire le richieste di otto sconosciuti.

Stasera in Tv giovedì 18 marzo 2021, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, propone il film commedia del 2016, Parigi può attendere con Diane Lane. Anne è la moglie di un produttore di successo e soffre di depressione. Un giorno parte per Parigi assieme al socio del marito e durante il viaggio riscoprirà la voglia di vivere.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, va in onda il film drammatico del 2007, Espiazione con James McAvoy. Anno 1935. Cecilia si innamora del fidanzato della sorella e lo accusa, ingiustamente, di stupro. Ma quando scoppia la Guerra il ragazzo è costretto a partire per andare a combattere.

Sky Cinema Family, alle 21.15, trasmette il film animazione del 2020, Trolls world tour. Poppy e Branch hanno scoperto che esistono altri gruppi di troll che vivono su delle isole deserte. Ed ogni territorio rappresenta un genere musicale. La malvagia Barb però ha intenzione di sterminare le popolazioni e per tale ragione la coppia escogita un piano per riuscire a salvarli.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, è previsto il film azione del 2006, Jade warrior con Tommi Eronen. Il giovane Kal dopo essere entrato a contatto con un vaso affronta un viaggio nel tempo e si ritrova nell’antica Cina diventando il guerriero Sintai. Dovrà sconfiggere un demone che vuole avere pieno potere sull’umanità.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, manda in onda il film thriller del 2011, Intruders con Clive Owen. Due bambini, uno in Spagna e l’altro nel Regno Unito, devono lottare contro un demone incappucciato che ha preso vita da alcuni racconti che hanno scritto. Ben presto anche i loro genitori iniziano ad avere le stesse visioni.

