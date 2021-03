Condividi su







Stasera in tv 12 marzo 2021. Esordio del novo show La canzone segreta su Rai 1 con la conduzione di Serena Rossi. Su Canale 5 ancora una replica di Ciao Darwin in un ciclo che ha per titolo Ciao Darwin A grande richiesta. Ecco nei dettagli la programmazione su tutte le reti, pubbliche, private, digitali e satellitari.

Stasera in tv 12 marzo 2021 Programmi Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il varietà Canzone segreta. Primo appuntamento con il nuovo show in cinque puntate condotto da Serena Rossi. Ogni venerdì sette volti del mondo dello spettacolo o dello sport si siedono su una poltrona bianca. Una canzone a loro cara, eseguita da un parente o un amico, accompagna i ricordi della loro vita.

Su Raidue, alle 21.20, il telefilm The Good Doctor. Titolo dell’episodio di stasera: Genitorialità. I genitori di Lea, con cui la ragazza ha un rapporto complicato, vanno a farle visita. Nonostante Shaun (Freddie Highmore) si impegni a fare bella figura, i genitori non sono convinti che Lea sia abbastanza matura per un rapporto così problematico. Ma Shaun li convincerà a cambiare idea.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Titolo V. Dopo una settimana di stop per evitare il Festival, torna il talk di attualità e politica che va in onda da due studi diversi: da Milano con Roberto Vicarietti, da Napoli con Francesca Romana Elisei. Anche stasera si parla della crisi sanitaria, economica e sociale e della campagna di vaccinazione contro il Covid 19.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di arte e cultura con Art Night. Nella Seconda Guerra Mondiale l’esercito tedesco ha depredato moltissime opere d’arte. Al centro della puntata due storie a lieto fine raccontate nei documentari “Fiori su tela” e “21, Rue La Boétie. La Galleria Rosenberg”.

Programmi Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto Grado. Prosegue il programma di approfondimento investigativo condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Anche stasera scopriamo gli aggiornamenti su casi di cronaca nera, come il delitto dei coniugi Neumair. In studio, come opinionista, c’è anche l’ex Pubblico Ministero di Bergamo Carmen Pugliese.

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà Ciao Darwin – A grande richiesta. La prima edizione è andata in onda nel 1998; da allora sono state realizzate otto stagioni del bizzarro varietà che racconta in modo scanzonato l’evoluzione della specie umana. Da stasera, per cinque settimane, rivedremo i momenti più divertenti. Al timone ci sono ovviamente Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene Show. Dopo una lunga pausa torna il secondo appuntamento con il programma di Davide Parenti che dal giovedì passa al venerdì. La conduzione è ancora affidata, a rotazione, al trio tutto al femminile, composto da Roberta Rei, Nina Palmieri e Veronica Ruggeri e a quello maschile: Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani.

La7, Nove, Real Time

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Il disegnatore Makkox, Roberto Angelini alla chitarra, il direttore dell’Espresso Marco Damilano, il giornalista del Tg La7 Paolo Celata, l’attore Valerio Aprea: sono solo alcune delle presenze fisse del programma di Diego Bianchi.

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Torna in diretta l’appuntamento con Maurizio Crozza. Il comico genovese fa un quadro esilarante della scena politica italiana e internazionale. Tra i suoi nuovi personaggi c’è il neo Presidente del Consiglio, Mario Draghi.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. Dopo la replica della settimana scorsa, riprendono gli appuntamenti inediti con il reality condotto da Katia Follesa e Damiano Carrara, in giro per l’Italia alla ricerca della migliore pasticceria del nostro Paese.

Stasera in tv 12 marzo 2021 i film in onda

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2018, di Jaume Collet-Serra, L’uomo sul treno – The commuter, con Liam Neeson. Appena licenziato, il mite pendolare Michael incontra sul treno una donna che gli propone una sfida: lui riceverà una grossa somma se tra i passeggeri troverà un certo Prynne.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di spionaggio del 2011, di Brad Bird, Mission: Impossible – Protocollo fantasma, con Tom Cruise. Questa volta l’agente Ethan Hunt è chiamato ad agire sotto copertura per scovare l’organizzazione terroristica che ha distrutto il Cremlino.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1974, di Clint Eastwood, Lo straniero senza nome, con Clint Eastwood, Verna Bloom. Un pistolero arriva in un paese di minatori del West dove viene assoldato per proteggere la popolazione dai malviventi della zona. Ma i suoi metodi sono spietati.

Film Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 2005, di Sydney Pollack, The interpreter, con Nicole Kidman. Silvia Broome, una giovane interprete che lavora all’Onu, scopre un complotto per uccidere il leader di una Stato africano. Un poliziotto di New York le darà una mano.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2014, di Eric Darnell, Simon J. Smith, I pinguini di Madagascar. I pinguini Skipper, Kowalski, Rico e Soldato vengono assoldati per una missione. Devono fermare il malvagio Octavius Tentacoli, che minaccia di trasformare i loro simili in mostri.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2011, di Daniel Espinosa, Safe House: nessuno è al sicuro, con Denzel Washington, Ryan Reynolds. Frost ha disertato dalla Cia da dieci anni. Ma il suo tradimento non è stato dimenticato: fatto prigioniero viene portato in un rifugio sicuro. Lì incontra il giovane Matt Weston.

