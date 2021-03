Condividi su







Stasera in tv 27 marzo 2021. Serata occupata dal Calcio Europeo Under 21. Continua su Rai 3 l’appuntamento con Città segrete. Canale 5 propone la seconda puntata di Amici. Ecco nei dettagli la programmazione completa di tute le reti.

Su Raiuno, alle 20.30, Calcio europeo U21: Spagna – Italia. La Nazionale italiana di calcio Under 21 affronta a Maribor, in Slovenia, i pari età iberici nel secondo incontro della fase a gironi del Campionato europeo, in programma in Ungheria e Slovenia. Del girone degli Azzurrini, allenati da Paolo Nicolato, fanno parte anche la Slovenia e la Repubblica Ceca.

Su Raitre, alle 21.45, Città segrete. La puntata è dedicata alla Roma cristiana. Come venne rivoluzionato l’impero, la sua struttura, la sua vita quotidiana, con l’arrivo del Cristianesimo? Corrado Augias accompagna i telespettatori in luoghi suggestivi e ricchi di fascino, ma anche in uno studio virtuale, tra oggetti 3D e mappe virtuali.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa con L’acrobata. Laura Forti, scrittrice e regista fiorentina, mette in scena la vita tragica e avventurosa di suo cugino Josè, chiamato Ernesto (come Che Guevara) dai compagni di lotta: fu ucciso in Cile nel 1986. Con Cristina Crippa e Alessandro Bruni Ocana.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Amici. Seconda puntata del Serale del più longevo dei talent, ideato e condotto da Maria De Filippi. Tra gli ospiti è previsto Gerry Scotti, che affiancherà i giudici Emanuele Filiberto, Stash e Stefano De Martino. Il direttore artistico Stephàne Jarny ha lavorato nella versione francese di “The Voice”.

La7, Tv8, Real Time

Su La7, alle 21.15, Before The Flood. Leonardo Di Caprio racconta l’impatto devastante del cambiamento climatico sul nostro pianeta. Dalla Groenlandia a Sumatra, l’attore raccoglie testimonianze di scienziati e attivisti e si confronta con i leader mondiali, tra cui Barack Obama.

Su Tv8, alle 21.30, Motociclismo: G.P. del Qatar. Si disputano oggi sul circuito di Losail le prove ufficiali che stabiliranno la griglia di partenza della prima prova del Motomondiale. Nella classe MotoGp i riflettori sono puntati sul campione in carica, lo spagnolo Joan Mir.

Su Real Time, alle 21.45, il docu-reality Vite al limite. Dalla morte di sua madre, Aaron ha vissuto con il padre per prendersene cura. Ma ora è lui ad avere bisogno di assistenza: l’ossessione per il cibo potrebbe diventare pericolosa a meno che non si sottoponga a un’operazione.

Stasera in tv 27 marzo 2021 i film in onda

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2017, di Blandine Lenoir, 50 primavere, con Agnès Jaoui. Aurore è separata, ha appena perso il lavoro e scopre che presto diventerà nonna; il mondo sembra crollarle addosso. Ma quando, per un caso, ritrova il suo amore giovanile, troverà la forza per lottare.

Su Rete 4, alle 21.20, il film commedia del 1968, di Pietro Germi, Serafino, con Adriano Celentano. Tornato dal servizio militare, Serafino (Adriano Celentano), eccentrico pastore di Arquata del Tronto, nelle Marche, diventa l’amante della cugina Lidia (Ottavia Piccolo). Quando la zia Gesuina gli lascia una cospicua redità, gli altri parenti cercano di farlo interdire per evitare che dilapidi il patrimonio.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2012, di C. Sanders, K. De Micco, I Croods. Preistoria. L’esistenza della famiglia Crood viene sconvolta da un cataclisma che distrugge la caverna in cui abita. Il gruppo, costretto ad avventurarsi in luoghi sconosciuti, incontra lungo il cammino il giovane Guy, che affascina con i suoi racconti soprattutto la primogenita di casa, l’adolescente Hip.

Su La5, alle 21.10, il film drammatico del 2016, di Ulli Baumann, Inga Lindstrom – Tutti pazzi per Elin, con Susan Hoecke. L’infermiera Elin Lundgren si trasferisce nella cittadina di Trosa dopo una delusione amorosa. Lì viene assunta dallo scorbutico dottor Andersson, vedovo con due figli.

Su Top Crime, alle 21.10, il film giallo del 2001, di Tom Clegg, Poirot: assassinio in Mesopotamia, con David Suchet. In viaggio in Iraq, Poirot viene coinvolto nelle indagini sull’omicidio della moglie di un noto archeologo. La vittima aveva ricevuto alcune lettere del primo marito, creduto morto.

I film sulla piattaforma Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2020, di Mark Williams, Honest Thief, con Liam Neeson, Kate Walsh. Tom, rapinatore di banche, decide di cambiare vita dopo essersi innamorato di una donna. Ma due agenti corrotti dell’Fbi iniziano a braccarlo per intascare il malloppo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2020, di Francesco Bruni, Cosa sarà, con Kim Rossi Stuart, Lorenza Indovina. Bruno scopre di avere una forma di leucemia. L’uomo si affida subito a un’ematologa che lo accompagna in quello che sarà un vero e proprio percorso a ostacoli verso la guarigione.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 2003, di Edward Zwick, L’ultimo samurai, con Tom Cruise. 1876. Il capitano nordista Algren accetta l’incarico di addestrare il nuovo esercito giapponese. Al primo scontro, però, il samurai ribelle Katsumoto lo cattura e lo porta al suo villaggio.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1976, di Larry Peerce, Panico nello stadio, con Charlton Heston. Al Memorial Coliseum di Los Angeles si sta per giocare un’attesissima finale di rugbyin una grandiosa cornice di folla. Ma il servizio d’ordine individua sulla torre più alta un cecchino.

