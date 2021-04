Condividi su







Stasera in tv 31 marzo 2021. Su Rai 1 la partita di qualificazione FIFA World Cup Lituania-Italia. Su Rai 3 Chi l’ha visto? mentre su Canale 5 prosegue la fiction Svegliati amore mio.

La programmazione nel dettaglio di tutte le reti pubbliche, private, del digitale e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 31 marzo 2021 – Programmi Rai

Su Rai 1 va in onda alle 20:30 la partita Lituania – Italia, di qualificazione per la FIFA World Cup del 2022. La partita si svolge a Vilnius, capitale della Lituania.

Rai 2 trasmette alle 21.20 Game of Games – Gioco loco. Stasera in tv 31 marzo il gioco a quiz condotto da Simona Ventura. Rai 2 presenta in prima serata il format americano Game of Games, riadattato per pubblico italiano. I protagonisti sono 6 personaggi vip, messi alla prova da una serie di giochi sorprendenti. Il finalista, per aggiudicarsi il montepremi della puntata, deve vincere una sfida a tempo.

Su Rai 3 alle 21.20 va in onda Chi l’ha visto? Federica Sciarelli conduce l’appuntamento consueto alla ricerca degli scomparsi. Nella puntata di questa sera il programma affronta, come nelle scorse settimane, il caso dei coniugi di Bolzano. Durante la puntata verranno esaminati documenti esclusivi su Benno Neumair, affetto da schizofrenia. La trasmissione svela inoltre gli sviluppi del caso Khrystyna, la giovane scomparsa in provincia di Firenze.

Rai 4 trasmette alle 21.20 Una luna chiamata Europa. Il film fantascientifico del 2017 è diretto da Kornél Mundruczó. Il protagonista Aryan, interpretato da Zsombor Jéger, è un giovane che viene ferito mentre cerca di attraversare illegalmente il confine ungherese. Inaspettatamente però, Aryan si rende conto di essere capace di volare. Una volta catturato e portato in un campo profughi, il ragazzo viene notato da un dottore che desidera sfruttare il suo potere.

Rai 5 propone alle 21.15 Chung Alla Scala – Haydn e Rossini. Il maestro Myung-Whun Chung dirige l’orchestra del Teatro alla Scala nell’opera di Rossini, Stabat Mater. La serata prosegue con la Sinfonia Trauersymphonie di Haydn.

Programmi Mediaset

Canale 5 trasmette alle 21.20 Svegliati amore mio. Stasera in tv 31 marzo prosegue la fiction scritta e diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Sabrina Ferilli interpreta Nanà, la cui figlia Sara si trova in ospedale a causa di una leucemia. Ciononostante Sara decide di scappare dall’ospedale assieme ad un altro bambino malato, Lorenzo.

Su Rete 4 dalle 20.30 e poi in prima serata l’appuntamento con Stasera Italia, condotto da Barbara Palombelli. In onda questa sera sul canale il programma di approfondimento curato dalla redazione del TG4. In studio si affrontano le novità politiche e di cronaca più rilevanti dell’ultimo periodo.

Italia 1 propone alle 21.20 Jack Reacher – Punto di non ritorno. Il film del 2016 è diretto da Edward Zwick ed interpretato da Tom Cruise. L’attore riprende il ruolo Jack Reacher nel sequel della saga. L’obbiettivo dell’ex poliziotto è cercare la verità nascosta dietro una cospirazione del governo.

La7, Nove, Real Time

Su La7 alle 21.15 va in onda Atlantide, storie di uomini e di mondi. Stasera in tv 31 marzo 2021 il programma di approfondimento culturale condotto da Andrea Purgatori.

Su NOVE alle 21.25 va in onda Accordi e Disaccordi. Il talk show di attualità è condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi. La puntata di questa sera affronta le chiusure previste per il periodo festivo con il sottosegretario al ministero della Salute Pierpaolo Sileri ed il giornalista Giampiero Mughini. Ospite fisso della trasmissione, Marco Travaglio.

Real Time alle 21.25 trasmette Matrimonio a prima vista Italia. Nel nuovo episodio del reality show prodotto da Discovery Italia, le coppie seguono un workshop con degli esperti. In seguito a delle prove di fiducia, la loro convivenza può avere inizio.

Rai Movie, La 5, Iris

Su Rai Movie alle 21.10 va in onda Beata ignoranza. Il film del 2017, diretto da Massimiliano Bruno, ha come protagonisti Marco Giallini e Alessandro Gassman. Ernesto e Filippo sono entrambi professori di liceo, dalle personalità opposte. Mentre Ernesto è un uomo piuttosto severo, conservatore e tradizionalista, Filippo è allegro e progressista, capace di conquistare i propri studenti. Per puro caso, si trovano un giorno ad insegnare nella stessa classe.

La 5 trasmette alle alle 21.10 Partnerperfetto.Com. Il film del 2005 di Gary David Goldberg ha come protagonisti Diane Lane e John Cusack. Sarah Nolan è un’insegnante d’asilo, da poco divorziata. Per aiutarla a superare la separazione, le sorelle di Sarah la iscrivono ad un sito internet per cuori solitari. Il caso le farà incontrare Jack Anderson, giovane romantico e sensibile.

Iris alle 21.00 propone Full Metal Jacket. Il film cult del 1987 è diretto da Stanley Kubrick. La pellicola affronta tematiche come la crudeltà della guerra, la disumanizzazione dell’uomo e il disprezzo della vita. I protagonisti sono giovani Marines, in partenza per il Vietnam. La loro preparazione si svolge nel centro di addestramento Parris Island, dove dovranno superare la crudeltà dell’istruttore.

I film di Sky

Sky Cinema Uno trasmette alle 21.15 Una notte in giallo. Diretto da Steven Brill, il film ha come protagonista Elizabeth Banks. Meghan Miles, un’ambiziosa giornalista televisiva, affronta una giornata disastrosa: non ottiene la promozione sul lavoro a cui ambiva, ed inoltre il fidanzato decide di lasciarla. Per tirarsi su di morale organizza una serata tra amiche, che tuttavia prenderà una strana piega a causa dell’abuso di alcool.

Sky Cinema Due propone alle 21.15 Cape Fear – Il promontorio della paura. Il film del 1991 è diretto da Martin Scorsese ed interpretato da Robert de Niro. Sam Bowden, difensore d’ufficio in un processo per stupro, nasconde alcune informazioni che potrebbero aiutare il suo assistito. Uscito di prigione 14 anni dopo, quest’ultimo si mette alla ricerca dell’avvocato con l’intenzione di vendicarsi.

