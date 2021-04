Via Crucis 2021: diretta del rito del Venerdì Santo, Papa Francesco da San Pietro

Condividi su







L’edizione 2021 di Città Segrete arriva su Rai 3 a partire da sabato 20 marzo. L’appuntamento è alle 21:45 con la conduzione consueta di Corrado Augias.

Città Segrete 2021 – le protagoniste

L’edizione 2021 di Città Segrete comprende cinque puntate evento. In ognuna, protagonista è una città che viene raccontata in tutta la propria interezza. Corrado Augias intraprende un lungo viaggio attraverso la storia di Milano, Palermo, Firenze, Napoli e la Roma cristiana.

In ognuna delle puntate ci conduce alla scoperta di tutte le opere d’arte, delle bellezze architettoniche, delle piazze, dei palazzi più rappresentativi dei luoghi visitati.

Insomma cinque città tutte italiane questa volta perché non è stato possibile spostarsi oltre confine a causa della pandemia da Covid-19. Ma i cinque gioielli made in Italy rappresentano altrettante facce nascoste di una civiltà locale che Corrado Augias scopre volta per volta a favore dei telespettatori. In ognuna delle città non si parla soltanto di bellezze, ma ci sono anche degli enigmi e degli episodi legati a ciascuna di cui Corrado Augias ci svelerà tutti i particolari.

Vedremo tra l’altro capolavori nascosti e altri che arrivano per la prima volta sotto la luce dei riflettori. Augias, attraverso la sua capacità comunicativa, conduce il telespettatore in un viaggio affascinante a metà strada tra mistero e modernità.

Naturalmente accanto a tutte le caratteristiche delle città, nella loro modernità e nel loro passato, Augias si occupa anche del lato politico. In effetti ci sono dei monumenti e delle opere d’arte, degli eventi e dei capolavori, che sono strettamente legati ad un aspetto politico, sia attuale, sia dell’epoca in cui sono stati costruiti.

E così il telespettatore si trova a viaggiare tra la storia antica e moderna ma con un occhio attento anche alla cronaca gialla. Ovvero Corrado Augias si occupa anche dei più importanti casi di cronaca nera e dei grandi avvenimenti che hanno caratterizzato, le cinque città sia nel passato che nel nostro presente più attuale.

Gli argomenti delle cinque puntate

La prima puntata ha come protagonista la città di Milano. Nel capoluogo lombardo Corrado Augias si sofferma soprattutto sull’importanza che ha avuto Alessandro Manzoni e le sue opere letterarie. Con un volo pindarico si arriva alla grande moda con Gianni Versace. Si torna poi indietro per parlare di Leonardo Da Vinci e raccontare in epoca recente la storia di Tangentopoli con tutte le conseguenze che ha avuto sul piano politico.

La seconda puntata si svolge a Palermo. Corrado Augias inizia parlando di Federico II per arrivare poi ai nostri giorni con l’omicidio di Don Pino Puglisi. La terza puntata ha come protagonista Firenze. Qui il giornalista e scrittore affronta le tematiche architettoniche del Brunelleschi per poi soffermarsi sullo scrittore Carlo Collodi (autore di Pinocchio), su don Milani e Gino Bartali.

Il penultimo appuntamento è a Napoli. Qui al centro dell’attenzione ci sono il drammaturgo Eduardo De Filippo e Diego Armando Maradona. Ma si parla anche della rivoluzione di Masaniello e della pittrice Artemisia Gentileschi.

Il ciclo di puntate si conclude con la Roma cristiana. Corrado Augias racconta al pubblico come il cristianesimo ha completamente rivoluzionato la vita della città, la sua struttura, l’esistenza quotidiana e lo stesso Impero.

