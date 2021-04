Zona bianca 14 aprile, immagini esclusive del pranzo di Zlatan Ibrahimovic in zona rossa

Condividi su







Stasera in tv 14 aprile 2021. Su Rai 1 Il Commissario Montalbano: Salvo amato, Livia mia. Su Rai 3 Chi l’ha visto? mentre su Canale 5 va in onda DayDreamer – Le ali del sogno.

La programmazione nel dettaglio di tutte le reti pubbliche, private, del digitale e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 14 aprile 2021 – Programmi Rai

Su Rai 1 va in onda alle 21.25 Il Commissario Montalbano: Salvo amato, Livia mia. Il film andato in onda nel 2020 è diretto da Alberto Sironi e ha come protagonista Luca Zingaretti nel ruolo del Commissario Montalbano.

La pellicola ha inizio con il ritrovamento del corpo di Agata Cosentino, una giovane brutalmente assassinata. L’omicidio tocca personalmente Montalbano, in quanto Agata era una cara amica della sua amata Livia (interpretata da Sonia Bergamasco). Per questo motivo, il Commissario avvia subito le indagini.

Rai 2 trasmette alle 21.20 Game of Games – Gioco loco. Stasera in tv 14 aprile 2021 il gioco condotto da Simona Ventura. Il format americano Game of Games, riadattato alla televisione italiana, prevede una serie di giochi originali. I concorrenti della serata sono Jody Cecchetto, Max Giusti, Elettra Lamborghini, Enzo Miccio, Franceska Pepe e Scintilla.

Su Rai 3 alle 21.20 va in onda Chi l’ha visto? Federica Sciarelli conduce l’appuntamento con la trasmissione che si occupa di casi di persone scomparse. La puntata di questa sera dedica spazio al caso di Denise Pipitone, la bambina siciliana rapita 17 anni fa. In aggiunta, la trasmissione affronta il caso del comandante Marcos. Si tratta di un uomo che afferma di essere in contatto con alcune ragazze scomparse.

Programmi Mediaset

Canale 5 trasmette alle 21.20 DayDreamer – Le ali del sogno. Stasera in tv 14 aprile 2021 il serial televisivo turco, con Can Yaman e Demet Özdemir. I protagonisti Can e Sanem passano una romantica serata nel locale in cui Ferit suona dal vivo con alcuni amici.

Su Rete 4 alle 20.30 torna l’appuntamento con Stasera Italia, condotto da Barbara Palombelli. Subito dopo, alle 21.20, Zona Bianca. Il nuovo programma di approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi prevede gli interventi del viceministro della Salute Pierpaolo Sileri e del Presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga. La trasmissione propone un reportage sulle proteste e manifestazioni che testimoniano la tensione causata dalla chiusura delle attività lavorative.

Italia 1 propone alle 21.20 King Arthur: Il potere della spada. La pellicola di genere fantasy del 2017 è diretta da Guy Ritchie. Charlie Hunnam interpreta Arthur, un giovane che non è a conoscenza del proprio lignaggio reale. Derubato dei diritti che gli spettano per nascita, Arthur vive tra i loschi vicoli di Londonium. La sua vita subisce una svolta quando, per sfida, estrae la spada Excalibur dalla roccia.

La7, Nove, Real Time

Su La7 alle 21.15 va in onda Atlantide, storie di uomini e di mondi. Stasera in tv 14 aprile 2021, torna il programma di approfondimento culturale condotto da Andrea Purgatori.

Su NOVE alle 21.25 va in onda Accordi e Disaccordi. Il talk show di attualità è condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi. La puntata di questa sera prevede l’intervento del professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, per discutere della campagna vaccinale nazionale.

Real Time alle 21.25 trasmette Matrimonio a prima vista Italia. Il reality show prodotto da Discovery Italia segue la vita di tre coppie, selezionate da un team di esperti. I giovani sposi sono alle prese con la convivenza: mentre Martina e Francesco discutono del loro futuro insieme, la tensione tra Santa e Salvatore è molto alta. La lontananza di Fabio, invece, ha riacceso la passione nella coppia.

Rai Movie, La 5, Iris

Su Rai Movie alle 21.10 va in onda Mister Felicità. Il film commedia del 2017 è diretto ed interpretato da Alessandro Siani. Martino è un ragazzo di origini napoletane, che vive in Svizzera dalla sorella. Nel momento in cui quest’ultima si trova nella condizione di non poter lavorare, spetta a Martino ricoprire il ruolo di addetto alle pulizie in casa del dottor Guglielmo Gioia (Diego Abatantuono) – un celebre mental coach.

La 5 trasmette alle 21.10 Lol – Pazza del mio migliore amico. La pellicola del 2012 è diretta da Lisa Azuelos ed interpretata da Miley Cyrus e Demi Moore. Lola è una ragazza ribelle, alle prese con i problemi tipici della vita adolescenziale. Tuttavia, sa che può contare sull’affetto del suo migliore amico e di sua mamma Anne, con cui ha un bellissimo rapporto che poi si deteriora.

Iris alle 21.00 propone Michael Clayton. Il film di genere thriller del 2007 è diretto da Tony Gilroy ed interpretato da George Clooney. Michael Clayton è un avvocato, impiegato in un prestigioso studio legale newyorkese. La fama dello studio è però costruita sull’illegalità, in quanto Micheal in passato ha spesso sfruttato i propri contatti con la polizia per ottenere i casi dei clienti più facoltosi. Nonostante si trovi ora sulla strada della giustizia, il passato busserà alla porta.

Stasera in tv 14 aprile 2021 – I film di Sky

Sky Cinema Uno trasmette alle 21.15 Bad Moms – Mamme molto cattive. La pellicola di genere commedia del 2016 è interpretata da Mila Kunis, Kathryn Hahn e Kristen Bell. Amy, Carla e Kiki sono tre mamme molto impegnate, e per questo si sentono sovraccariche e sottovalutate. Tutto ciò le spinge a concedersi una pausa di libertà e divertimento, dedicandosi ad una vita più esuberante e spensierata.

Sky Cinema Family propone alle 21.00 Un elfo per amico. Il film per le famiglie racconta la storia di una giovane madre single, che compra un appartamento in un grattacielo a Mosca. Scoprirà presto che proprio qui vive da secoli una fantastica creatura: un elfo domestico contrario ad ogni nuovo inquilino.

Condividi su