Stasera in tv sabato 17 aprile 2021, I programmi in onda

Stasera in tv 15 aprile 2021. Rai 2 trasmette un nuovo appuntamento di Anni 20 con Francesca Parisella. Iris, invece, manda in onda il film The prestige con Hugh Jackman.

Stasera in Tv giovedì 15 aprile 2021, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, trasmette la fiction Un passo dal cielo 6- I guardiani con Daniele Liotti. Nell’episodio Il Leone della montagna, una rifugiata curda scompare nel nulla ed è in attesa di un bambino. Vincenzo e Francesco indagano sul caso e sospettano che si tratti di un sequestro. La sua sparizione potrebbe infatti essere legata alla relazione amorosa tra due pastori che è osteggiata dalle rispettive famiglie. Dafne intanto si risveglia e racconta tutto ciò che ricorda del proprio passato, svelando nuovi retroscena.

Su Rai 2, alle 21:20, va in onda il programma di attualità Anni 20. Francesca Parisella si occupa, tra gli altri, della questione dei migranti e della storia di un’infermiera vaccinata che ha scoperto di essere positiva al Covid seppur asintomatica. Focus anche sul primo trapianto italiano di trachea e sulla criminalità organizzata. Ospite della puntata Jacopo Fo.

Rai 3, alle 21.25, propone il film commedia del 2017, Il professore cambia scuola con Denis Podalydès. Il professor François Foucault insegna presso uno dei licei più prestigiosi di Parigi. Un giorno confidandosi con una funzionaria governativa le riferisce che anche gli alunni delle scuole di periferia necessitano di docenti preparati per elevarsi socialmente. Ben presto sarà proprio lui ad essere trasferito in un istituto scolastico di un quartiere degradato.

Stasera in Tv giovedì 15 aprile 2021, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.25,va in onda Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio si occupa del tema delle riaperture, dell’andamento della campagna vaccinale e della crisi economica con le proteste avvenute in questi giorni in tutta Italia. Il conduttore propone anche un’intervista a Mauro Corona e Sandra Milo. Gli altri ospiti della puntata sono Anna Maria Bernini, Alessia Morani, Andrea Del Mastro ed il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

Canale 5, alle 21.25, manda in onda la nona puntata de L’Isola dei famosi con Ilary Blasi. Da questa settimana l’appuntamento del giovedì verrà trasmesso sempre in differita per permettere lo svolgimento di Supervivientes con il quale condivide la location della Palapa. Il televoto, attualmente aperto tra Fariba Tehrani, Roberto Ciufoli e Valentina Persia, viene chiuso alle 16:30.

Italia 1, alle 21.25, propone il film thriller del 2011, La fredda luce del giorno con Bruce Willis. Will Shaw ha accompagnato la sua famiglia in Spagna per le vacanze. Ma la madre, il fratello e la fidanzata vengono rapiti da alcuni uomini misteriosi. Il ragazzo, mentre cerca di liberare i propri famigliari, scopre che il sequestro è legato a molti segreti del padre Martin.

Stasera in Tv programmi La7, NOVE

La7, alle 21.25, trasmette il talk show Piazzapulita. Corrado Formigli si occupa della sospensione in America del vaccino Johnson & Johnson e delle proteste dei ristoratori che sperano nelle riaperture per contrastare il fallimento delle proprie attività.

NOVE, alle 21.25, propone il film commedia del 2004, E’ già ieri con Antonio Albanese. Filippo Fontana si trova su un’isoletta delle Canarie per girare un documentario sulla nidificazione delle cicogne. Quando una tempesta lo costringe a rimandare la partenza si rende conto di rivivere continuamente lo stesso giorno, il 13 agosto.

I film stasera su Iris, La5

Iris, alle 21.00, manda in onda il film drammatico del 2006, The prestige con Hugh Jackman. Londra XIV secolo. Due maghi, un tempo amici e colleghi, si sfidano ogni sera a distanza proponendo al loro pubblico spettacoli sempre più entusiasmanti. La loro rivalità però si trasforma ben presto in ossessione.

Su La5, alle 21.10, è previsto il film drammatico del 2011, La musica che non ti ho detto con Lou Taylor Pucci. Gabriel è affetto da un tumore al cervello che lo ha disconnesso dal mondo. Il padre però scopre che attraverso la musica può instaurare nuovamente un rapporto con il figlio.

I film trasmessi su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, propone il film azione del 2015, Momentum con Olga Kurylenko. La ladra Alex ed il suo ex compagno rubano dei diamanti in un caveau. Ma non sa che l’oggetto più prezioso che hanno sottratto è una chiavetta usb che contiene informazioni segrete. Ed ora in molti la stanno cercando per recuperarla.

Su Premium Cinema 2, alle 21.15, è previsto il film drammatico del 2005, Match point con Jonathan Rhys Meyers. Chris lavora come insegnante di tennis ed un giorno conosce i fratelli Hewett Tom e Chloe a cui dà delle lezioni private. Chris si innamora di Chloe e i due si sposano. Tutto però si complica quando l’amante di Chris scopre di aspettare un bambino.

Premium Cinema 3 , alle 21.15, trasmette il film drammatico del 2004, Mai più come prima con Marco Velluti. Sei liceali decidono di trascorrere insieme le vacanze dopo la maturità. Dopo aver raggiunto una località di montagna un evento drammatico segnerà per sempre le loro esistenze.

Stasera in tv 15 aprile 2021, i film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film drammatico del 2016, Boston- caccia all’uomo con Mark Wahlberg. Boston 2013. Dopo l’attentato durante la maratona Tommy Sauders, un agente speciale dell’FBI e il commissario Ed Davis iniziano ad indagare sui responsabili dell’attacco. Scoprono che i colpevoli sono due fratelli di origine cecena.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, va in onda il film commedia del 2013, Questione di tempo con Domhnall Gleeson. Il ventunenne Tim scopre di poter viaggiare nel futuro. Decide così di sfruttare tale possibilità per cambiare il proprio destino.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film animazione del 2013, Cattivissimo me 2. Gru è ormai un ex cattivo e ha scelto di cambiare vita per dedicarsi alle figlie adottive. Ma torna in azione quando la Lega Anti Cattivi gli affida il compito di indagare su un criminale che trasforma gli essere viventi in bestie.

Sky Cinema Action, alle 21.00, è previsto il film azione del 2016, Nemesi con Michelle Rodriguez. Rachel lavora come chirurgo plastico ed è stata rinchiusa in un ospedale psichiatrico. Ad uno dei medici racconta che per vendetta ha operato l’assassino del fratello cambiandogli sesso.

Sky Cinema Suspance, alle 21.00, propone il film thriller del 2012 I bambini di Cold Rock con Jessica Biel. Nella cittadina di Cold Rock i bambini scompaiono misteriosamente. Un giorno viene rapito anche David, il figlio dell’infermiera Julia, mentre sta dormendo nella propria stanza. La madre farà di tutto per ritrovare il primogenito.

