Melaverde 25 aprile, i due conduttori in Trentino

Stasera in tv domenica 25 aprile 2021. Su Raitre Fabio Fazio conduce una nuova puntata di Che tempo che fa. Paramount Network, invece, trasmette il film Gangs of New York.

Stasera in tv 25 aprile 2021 Programmi, fiction, Rai, Mediaset

Su Raiuno, alle 21.25, la serie La Compagnia del Cigno 2. Due episodi anche stasera. Il primo s’intitola, Prepararsi a combattere. Teoman invita la direttrice di un’importante scuola americana. L’opportunità di vincere la borsa di studio messa in palio per l’occasione dà il via a una competizione tra gli studenti del Conservatorio che provoca il disappunto di Marioni (Alessio Boni).

A seguire, La competizione. La proposta privilegiata fatta a Matteo dal maestro Kayà fa sì che un altro segreto vada a pesare sugli equilibri già precari dei ragazzi della Compagnia e sul rapporto con il maestro Marioni. Domenico soffre per l’allontanamento improvviso di Barbara e a nulla valgono le spiegazioni di Vittoria per giustificare la figlia.

Su Raitre, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Prosegue l’appuntamento con Fabio Fazio che in apertura fa il punto sull’emergenza sanitaria. A seguire, ospiti prestigiosi, il monologo di Roberto Saviano, l’irriverenza di Luciana Littizzetto e la chiacchierata finale al Tavolo con gli amici di sempre, tra cui Orietta Berti, Gigi Marzullo, Mago Forest e Nino Frassica.

Su Canale 5, alle 21.20, il game show Avanti un altro! Pure di sera. Ottimi ascolti per la versione serale del programma di Paolo Bonolis, che si assesta su una share superiore al 17%. Stasera vediamo la terza puntata. Il meccanismo del gioco, rivoluzionato per l’occasione, è basato sulla formazione di due squadre che, a rotazione, si misurano con le bizzarre domande di Bonolis.

La7, Tv8, Nove

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Non è L’Arena. Che si parli di emergenza sanitaria, come accade ormai da oltre un anno, o si affrontino temi di cronaca e politica, Massimo Giletti non perde mai l’occasione per mettere alla berlina chi non rispetta le regole del gioco.

Su Tv8, alle 21.45, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. Vengono riproposte due puntate della 3° stagione appena terminata del programma di Bruno Barbieri. Nella prima puntata proclama il miglior albergo della Versilia; nella seconda sceglie la struttura top delle Marche.

Su Nove, alle 21.25, il reality Supernanny. A 9 anni dalla sua ultima apparizione in tv con “Sos Tata”, Lucia Rizzi riprende il suo viaggio su e giù per l’Italia per correre in aiuto dei genitori in difficoltà. Riuscirà a tenere a bada ragazzini disubbidienti, rumorosi, viziati e litigiosi?

I film di questa sera domenica 25 aprile

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2020, di John Hyams, Alone, con Jules Willcox, Marc Menchaca. Jessica è una giovane vedova che viene rapita da un uomo misterioso e senza scrupoli. Per tentare di scappare dal suo carceriere, dovrà affrontare le sue paure più profonde.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di guerra del 2008, di Spike Lee, Miracolo a Sant’Anna, con Matteo Sciabordi, Omar Benson Miller. Toscana, 1944. Quattro soldati americani restano bloccati in un paese dopo aver salvato un bimbo. Con gli abitanti cercano di fermare l’eccidio progettato dai nazisti.

Su Rete 4, alle 21.25, il film drammatico del 1999, di Frank Darabont, Il miglio verde, con Tom Hanks, David Morse. 1935. L’afroamericano John Coffrey (Michael Clarke Duncan) viene condannato alla pena capitale per l’omicidio di due bambine. Nel braccio della morte, sotto la sorveglianza della guardia Paul Edgecomb (Tom Hanks), mette in mostra poteri sovrannaturali che cambieranno le vite di chi lo circonda.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1995, di Curtis Hanson, Il fiume della paura, con Meryl Streep. Montana, Stati Uniti. Per tentare di risolvere i propri problemi, una coppia parte per un’avventurosa gita in gommone, ma s’imbatte in due pericolosi criminali.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film drammatico del 2002, di Martin Scorsese, Gangs of New York, con Leonardo DiCaprio. New York, 1846. Il giovane Amsterdam Vallon vuole vendicare la morte del padre, ucciso dal “macellaio” Bill Cutting, capo della banda del quartiere di Five Points.

Stasera in tv 25 aprile 2021, i film in onda su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2018, di James Cox, Billionaire Boys Club, con Ansel Elgort. Anni 80, Los Angeles. Guidato dall’amico Joe Hunt, un gruppo di giovani facoltosi escogita un sistema di investimenti che promette forti guadagni. Ma ben presto la situazione degenera.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2008, di Iain Softley, Inkheart – La leggenda di cuore d’inchiostro, con Brendan Fraser. Il libraio Mortimer vive con la figlia e da anni coltiva una speranza: ritrovare la moglie, scomparsa mentre stava leggendo un romanzo fantasy.

Su Sky Cinema Action, infine, alle 21.00, il film drammatico del 2008, di Gavin O’ Connor, Pride and glory – Il prezzo dell’onore, con Colin Farrell. Il detective Tierney indaga sulla sorte di alcuni colleghi durante un fallito raid antidroga. Intanto l’agente Egan è sulle tracce di Angel Tezo, narcotrafficante scampato all’arresto.

