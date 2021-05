Melaverde 2 maggio tra il bovino marchigiano e i monti Sibillini

Condividi su







Stasera in tv domenica 2 maggio 2021. In omaggio a Gigi Proietti Rai Premium ripropone il varietà Cavalli di battaglia. Italia 1, invece, trasmette il film horror It.

Stasera in tv domenica 2 maggio 2021, programmazione Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction La Compagnia del cigno 2. Anche stasera due episodi. Il primo s’intitola: Legami spezzati. Le bugie di Matteo hanno spezzato il legame di fiducia su cui si fonda la Compagnia: i ragazzi ora sono uno contro l’altro. Sofia prova a fare da paciere, ma è tutto inutile. Intanto Teoman fa di tutto per screditare Luca (Alessio Boni): tra i due è scontro aperto.

A seguire, il secondo episodio, In guerra e in amore. Rosario deve fare i conti con l’ingerenza delle due madri nella sua relazione con Anna. Robbo si lascia andare alla spensieratezza dei suoi anni, facendo però qualche danno di troppo. Sara, dopo le complicazioni della sua storia d’amore, viene messa di fronte alla sua disabilità in vista del suo futuro da musicista. Mentre tutti sono convinti della buona fede di Teoman, il maestro si mostra per quello che è.

Su Raitre, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Dalle venti a mezzanotte per conoscere meglio i grandi della cultura, della politica, dello spettacolo e dello sport. Nuova puntata del talk show condotto da Fabio Fazio, affiancato da Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. Al tavolo ritroviamo, tra gli altri, Nino Frassica, Gigi Marzullo e il Mago Forest.

Su Rai Premium, alle 21.20, il varietà Cavalli di battaglia. Un’occasione per rivedere Gigi Proietti, scomparso il 2 novembre scorso. Sul palco allestito al Teatro Verdi di Montecatini Terme (Pistoia), l’artista si è esibito con grandi ospiti, accompagnato da un’orchestra e da un corpo di ballo.

Canale 5, La7, Tv8, Nove

Su Canale 5, alle 21.20, il quiz Avanti un altro! Pure di sera. Anche la quarta puntata ha le carte in regola per essere divertente e imprevedibile come le precedenti. Nel quiz della domenica sera condotto da Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, due squadre si affrontano per incoronare i due campioni che si sfidano al gioco finale delle 21 risposte sbagliate.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Non è L’Arena. Contraddicendo il titolo del programma, Massimo Giletti spesso si “scatena” come un gladiatore e lo stress ha il sopravvento: è successo il 18 aprile, quando ha accusato un malore in diretta. Per fortuna però si è ripreso subito.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Antonino Chef Academy. Per la prima volta in chiaro la 2° edizione dello show che vede Antonino Cannavacciuolo insegnare il mestiere a dieci giovanissimi chef che si contendono il premio finale: lavorare a Villa Crespi, il ristorante stellato del “maestro”.

Su Nove, alle 21.25, il reality Supernanny. Anche stasera una famiglia in difficoltà ha chiesto aiuto alla super tata più esperta della televisione, Lucia Rizzi. Dopo un giorno di osservazione, Lucia vivrà per tre giorni con la famiglia per illustrare il suo infallibile metodo educativo.

I film di questa sera domenica 2 maggio

Su Rai Movie, alle 21.10, il film fantastico del 2011, di Martin Scorsese, Hugo Cabret, con Asa Butterfield, Chloe Grace-Moretz. Parigi, Anni 30. L’orfano Hugo vive all’interno di una stazione ferroviaria. L’incontro con un misterioso giocattolaio lo catapulterà in una girandola di straordinarie avventure.

Su Rete 4, alle 21.25, il film drammatico del 1994, di Frank Darabont, Le ali della libertà, con Tim Robbins, Morgan Freeman. Stati Uniti, 1947. L’impiegato di banca Andy Dufresne (Tim Robbins) viene condannato al carcere a vita per l’omicidio della moglie e del suo amante. In prigione l’uomo subisce ogni tipo di soprusi e violenze. Ma la solida amicizia con l’ergastolano Red (Morgan Freeman) lo aiuta a sopravvivere.

Su Italia 1, alle 21.20, il film horror del 2017, di Andy Muschietti, It, con Jaeden Lieberher. In una cittadina si verificano misteriose sparizioni: l’ultima vittima è un bambino di 7 anni, George, risucchiato in un tombino durante un temporale. Il fratello Bill (Jaeden Lieberher) e i suoi amici scoprono l’esistenza di un’entità malvagia che si nutre delle paure degli esseri umani e che ha sembianze di un pagliaccio.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 2015, di Gilles Paquet-Brenner, Dark places – Nei luoghi oscuri, con Charlize Theron, Nicholas Hoult. Da piccola Libby ha accusato il fratello di aver massacrato la loro famiglia. Ora, dopo anni, un gruppo di esperti del crimine vuole confrontarsi con lei, costringendola a ricordare.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film thriller del 1985, di P.r Weir, Witness – Il testimone, con Lukas Haas, Harrison Ford. Un bambino della comunità Amish di Filadelfia è testimone di un omicidio. Quando il piccolo indica un poliziotto come l’assassino, l’ispettore Book riceve l’incarico di proteggerlo.

Stasera in tv 2 maggio 2021, i film su Sky

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2019, di Nicolas Vanier, Sulle ali dell’avventura, con Louis Vazquez. Christian è uno scienziato specializzato nelle oche selvatiche. Suo figlio è un giovane amante dei videogiochi. Si ritroveranno uniti da un progetto: salvare una specie di oche in pericolo.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film di fantascienza del 1995, di Terry Gilliam, L’esercito delle 12 scimmie, con Bruce Willis. 2035. L’umanità vive sotterrata a causa di un’epidemia scoppiata 40 anni prima. Il galeotto James Cole viene inviato nel passato per scoprire l’origine della malattia.

Condividi su