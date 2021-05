Condividi su







Stasera in tv 3 maggio 2021. Rai 1 trasmette Chiamami ancora amore. Su Rai 3 va in onda Report, mentre su Canale 5 l’appuntamento con L’Isola dei Famosi 2021.

La programmazione, nel dettaglio, di tutte le reti pubbliche, private, del digitale e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 3 maggio 2021 – Programmi Rai

Su Rai 1 alle 21.25 va in onda Chiamami ancora amore. La serie è diretta da Gianluca Maria Tavarelli e scritta da Giacomo Bendotti. Greta Scarano e Simone Liberati interpretano rispettivamente Anna ed Enrico, sposati da undici anni e con un figlio. Dopo molto tempo assieme, Anna ha intenzione di divorziare dal marito. La separazione diventerà ben presto una situazione complicata, dal momento che i servizi sociali, costretti ad intervenire, dovranno valutare la loro capacità genitoriale.

Rai 2 trasmette alle 21.20 Il vegetale. Il film commedia del 2018 è diretto da Gennaro Nunziante. Fabio Rovazzi interpreta Fabio, un giovane neolaureato che non riesce a trovare impiego. Per questo motivo, suo padre e sua sorella lo ritengono un “vegetale.” Tuttavia, grazie ad un evento inaspettato, Fabio avrà l’occasione di reinventare la propria vita.

Su Rai 3 alle 21.20 va in onda Report. Stasera 3 maggio torna sul canale il programma di inchieste, condotto da Sigfrido Ranucci. La trasmissione trasmette il reportage di Luca Chianca, intitolato Il complotto. L’inchiesta, attraverso testimonianze e conversazioni inedite, indaga sulla sentenza Berlusconi, condannato nell’agosto del 2013 per frode fiscale nel processo Mediaset.

Programmi Mediaset

Su Rete 4 alle 21.20 va in onda Quarta Repubblica. Nicola Porro cura il talk show dedicato all’attualità politica ed economica, sia italiana che internazionale. La puntata di questa sera affronta notizie recenti, tra cui la vicenda di verbali segreti all’interno nel Consiglio superiore della magistratura. Ulteriore spazio è dedicato all’intervento del rapper Fedez durante il Concerto del Primo Maggio.

Stasera in tv 3 maggio 2021 il “Faccia a faccia” tra Nicola Porro e Filippo Patroni Griffi, presidente del Consiglio di Stato. Sono inoltre previsti gli interventi della deputata di Forza Italia Matilde Siracusano e dei giornalisti Alessandro Sallusti e Piero Sansonetti.

Su Canale 5 alle 21.20 L’Isola dei Famosi 2021. Stasera in tv 3 maggio un nuovo appuntamento con il reality show, condotto da Ilary Blasi. Massimiliano Rosolino, ex campione di nuoto ed ex concorrente di Ballando con le Stelle, è invece l’inviato ufficiale. Figurano nel ruolo di opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. In studio, questa sera, Elisa Isoardi per rivedere il suo percorso.

Italia 1 propone alle 21.20 Overdrive. Il film di genere action del 2017 è diretto da Antonio Negret ed interpretato da Scott Eastwood e Freddie Thorp. I fratelli Andrew e Garrett Foster sono entrambi ladri specializzati in preziose auto d’epoca. Diretti verso il Sud della Francia per rubare una Bugatti del 1937, cadono nella trappola del boss locale Morier (Simon Abkarian). L’unica possibilità che hanno per salvarsi è accettare l’incarico che viene loro assegnato: rubare una Ferrari 250GT del 1962 dalla collezione di un noto criminale tedesco.

La7, Nove, Real Time

Su La 7 alle 21.15 va in onda The Interpreter. La pellicola del 2005, diretta da Sidney Pollack, ha come protagonisti Nicole Kidman e Sean Penn. Silvia Broome è una traduttrice presso le Nazioni Unite. Per caso, mentre si trova a lavoro, ascolta una conversazione in un raro dialetto che svela un complotto in atto: uccidere il presidente di un piccolo Stato africano. Silvia si rivolge dunque all’FBI, che le assegna come agente di scorta Tobin Keller. Tuttavia, man mano che Keller scava nel passato della donna, cresce il sospetto che lei stessa sia coinvolta nell’attentato.

Nove propone alle 21.25 Il tredicesimo guerrierro. In questo film del 1999, Antonio Banderas interpreta il poeta e cortigiano Ahmad Ibn Fadlan. Ahmad intrattiene una relazione amorosa con la moglie di un nobile. Una volta scoperto, il poeta sarà allontanato da corte con la nomina di ambasciatore delle Terre del Nord. Ahmad è quindi costretto a partire per un lungo viaggio, accompagnato dal compagno Melchisidek (Omar Sharif).

Real Time trasmette alle 21.20 Sorelle al limite. Il reality show segue le vicende di Amy e Tammy Slaton, arrivate a pesare oltre 450 kg. Il dottore fissa per entrambe un nuovo obiettivo, che rappresenta una difficile sfida per le sorelle.

Stasera in tv 3 maggio 2021 – Tutti i film in onda

Rai Movie propone alle 21.10 La ballata di Cable Hogue. La pellicola di genere western del 1970 ha come protagonista Jason Robards. Cable Hogue è un cercatore d’oro che si trova nel deserto dell’Arizona per affari. Assetato, il protagonista è alla ricerca di una sorgente d’acqua. Una volta trovata, decide di stringere un patto con una stazione di ristoro vicina per ottenere guadagno e fortuna.

La 5 trasmette alle 21.10 Rosamunde Pilcher: Una causa persa. La protagonista della pellicola è Emily Grant, famoso avvocato divorzista. Il suo prossimo cliente, Blake Hudson, ha intenzione di separarsi dalla celebre top model Clarissa Carrington, rappresentata dall’avvocato Spencer Billings. Nonostante Emily sia attratta da Spencer, la dedizione al lavoro non le permette di lasciarsi andare. La situazione cambia durante un viaggio di lavoro svolto insieme per visitare l’abitazione contesa dai propri assistiti.

Su Iris alle 21.00 va in onda Il miglio verde. Il film del 1999, diretto da Frank Darabont, è tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King. Tom Hanks interpreta Paul Edgecomb, responsabile del braccio della morte del carcere di Cold Mountain. Tra i detenuti figura John Coffey (Michael Clarke Duncan), un uomo di colore accusato dell’omicidio di due gemelle. Egli, tuttavia, si dichiara innocente.

I film di Sky

Su Sky Cinema Uno va in onda alle 21.15 The secret – Le verità nascoste. La pellicola del 2020 è diretta da Yuval Adler. Noomi Rapace interpreta Maja, una donna sopravvissuta all’Olocausto. Dopo aver conosciuto il marito, la coppia si trasferisce negli Stati Uniti. La tranquillità viene interrotta nel momento in cui Maja ascolta un motivetto fischiettato dal proprio vicino di casa, che le ricorda l’aguzzino che ha torturato la sua famiglia nel campo di concentramento. Per questo motivo, la protagonista decide di mettere in atto un piano di vendetta personale e rapire l’uomo.

Sky Cinema Family trasmette alle 21.00 Jurassic Pet – Un dinosauro per amico. Il film per ragazzi del 2019 ha come protagonista Chris, un curioso e avventuroso teenager. Chris decide di aiutare uno strano ma amichevole dinosauro a fuggire dalle grinfie di uno scienziato folle, che vorrebbe sottoporlo ai suoi esperimenti.

