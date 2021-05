Condividi su







Stasera in tv martedì 4 maggio 2021. La prima serata di Rai 1 trasmette Il Commissario Montalbano – L’altro capo del filo. Su Rai 3 va in onda #cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer, mentre su Italia 1 Le Iene show.

La programmazione nel dettaglio di tutte le reti pubbliche, private, del digitale e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 4 maggio 2021 – programmi Rai

Su Rai 1 alle 21:25 va in onda Il Commissario Montalbano – L’altro capo del filo. In questo episodio del 2019 Salvo Montalbano (interpretato da Luca Zingaretti) affronta un nuovo caso. Mentre sulle coste della Sicilia si susseguono gli sbarchi dei migranti, a Vigata la giovane sarta Elena Biasini, amica di Livia, viene trovata assassinata. Il Commissario inizia le indagini per scoprire la verità nascosta dietro la morte della donna.

Rai 2 trasmette alle 21.20 Un’ora sola vi vorrei. In onda il programma comico di Enrico Brignano, che si occupa di satira di costume sotto un’ottica improntata al divertimento. La puntata di questa sera prevede gli Oliver Onions in qualità di ospiti. Fissa la partecipazione dell’attrice Marta Zoboli, a condividere il palco con Brignano.

Su Rai 3 alle 21.20 in onda #cartabianca con Bianca Berlinguer. La puntata di questa sera si occupa di osservare la situazione corrente nel Paese tramite un’indagine sulla campagna vaccinale del Governo Draghi, che deve mantenere il ritmo di 500.000 dosi al giorno. Ulteriore focus della trasmissione, le riaperture delle attività lavorative, necessarie per risollevare l’economia italiana.

Programmi Mediaset

Su Rete 4 alle 21.20 va in onda Fuori dal coro. Il programma di attualità e approfondimento è condotto da Mario Giordano. Questa sera la trasmissione riprende un tema trattato nelle scorse puntate, proponendo un’inchiesta incentrata sul fenomeno di occupazione abusiva di case private, tramite nuove storie e testimonianze. Ulteriore spazio è dedicato al caso Fedez: il cantante, in occasione della propria esibizione durante il concerto del Primo Maggio, ha accusato la Rai di un tentativo di censura. Spazio ancora al caso di Ciro Grillo.

Canale 5 trasmette alle 21.00 l’attesa partita di Champions League 2020/2021 Manchester City – Paris Saint Germain.

Italia 1 propone alle 21.20 Le Iene Show. L’appuntamento con Le Iene di stasera martedì 4 maggio è condotto, come di consueto, da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. La trasmissione è accompagnata dalle voci fuori campo della Gialappa’s Band.

La7, Nove, Real Time

In onda su La 7 alle 21.15 l’appuntamento settimanale con diMartedì. Il talk show condotto da Giovanni Floris si occupa di politica e attualità, toccando temi di cultura, costume e società. La puntata di questa sera approfondisce la situazione attuale all’interno della nazione. Il Governo Draghi ha da poco ottenuto l’approvazione del Recovery Plan in Parlamento, e si concentra ora per mantenere costante l’andamento della campagna vaccinale.

Nove propone alle 21.25 The Call. Il film del 2013 è diretto da Brad Anderson ed interpretato da Halle Berry. Jordan Turner è una donna dal sangue freddo, che da anni lavora come operatrice del 911. Tuttavia, compie un errore di giudizio che incrina la sua autostima: a causa di uno sbaglio, la giovane Casey Welson (Abigail Breslin) viene rapita. Sarà quindi compito di Jordan aiutare la ragazza e fare il possibile per consegnare il sequestratore alla giustizia.

Real Time trasmette alle 21.20 Primo Appuntamento. Si tratta di una puntata in replica, condotta, come di consueto, da Flavio Montrucchio. Alcune coppie si incontrano per la prima volta nel Ristorante romano Geco. Nel caso ci sia affinità tra i protagonisti, la conoscenza continuerà lontano dalla telecamera.

Rai Movie, La 5, Iris

Rai Movie propone alle 21.10 Trascendence. La pellicola del 2014 è diretta da Wally Pfister. Johnny Depp interpreta Will Caster, un geniale ricercatore nel campo dell’intelligenza artificiale. Il suo esperimento più innovativo, creare una macchina senziente capace di coniugare l’intelligenza collettiva e l’intera gamma delle emozioni umane, attira l’attenzione di un gruppo di terroristi che intendono rapirlo.

La 5 trasmette alle 21.10 L’Isola dei Famosi 2021. Si tratta di una puntata in replica, trasmessa in diretta il giorno precedente e condotta, come di consueto, da Ilary Blasi. I concorrenti hanno come scopo principale la sopravvivenza sull’isola.

Su Iris alle 21.00 va in onda Il grande sentiero. La pellicola di genere western del 1964 è diretta da John Ford. La vicenda segue il percorso compiuto dalla tribù dei Cheyenne, che a causa della scarsità di cibo nelle riserve, decidono di compiere 1.500 miglia per raggiungere le proprie terre nello Yellowstone. Il governo federale invia l’esercito per condurre il popolo, sotto la guida del capitano Archer (interpretato da Richard Widmark).

Stasera in tv 4 maggio 2021 – I film di Sky

Su Sky Cinema Uno propone alle 21.15 Una donna per amica. Il film del 2014 è diretto da Giovanni Veronesi ed interpretato da Fabio De Luigi e Laetitia Casta. I protagonisti Francesco, avvocato maldestro ma simpatico, e Claudia, veterinaria, sono amici affiatati da sempre. Tuttavia, quando Claudia incontra Giovanni (Adriano Giannini) e decide di sposarlo, il rapporto tra i due si complica.

Sky Cinema Family trasmette alle 21.00 La Famiglia Addams. Il film di animazione del 2019 ha come protagonisti i personaggi della famiglia Addams. L’abitazione spettrale, protetta da una fitta coltre di nebbia, si prepara ad ospitare un’importante riunione di famiglia, in occasione della Mazurka della Spada di Pugsley, figlio di Gomez e Morticia. La subdola conduttrice di reality show Margaux Needler, tuttavia, interrompe la tranquillità in casa Addams, in quanto intende far bonificare la palude sottostante la residenza.

