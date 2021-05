Stasera in tv venerdì 7 maggio 2021, I programmi in onda

Condividi su







Stasera in tv 5 maggio 2021. Su Rai 1 va in onda Ulisse: Il piacere della scoperta. Su Rai 3 Chi l’ha visto? mentre Canale 5 trasmette la serie Buongiorno, mamma!

La programmazione nel dettaglio di tutte le reti pubbliche, private, del digitale e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 5 maggio 2021 – Programmi Rai

Su Rai 1 va in onda alle 21.25 Ulisse: Il piacere della scoperta. Questa sera il programma di approfondimento culturale di Alberto Angela conduce il telespettatore in un viaggio nel mondo degli Etruschi, che si estendeva dalla Romagna alla Campania. Le tappe principali della puntata sono la Maremma laziale e le necropoli di Tarquinia e di Cerveteri.

Rai 2 trasmette alle 21.20 La risposta è nelle stelle. Stasera in tv 5 maggio il film del 2019 di genere romantico, interpretato da Yara Shahidi e Charles Melton. Natasha, una ragazza di origini giamaicane, incontra Daniel durante il suo ultimo giorno di permanenza negli Stati Uniti. La giovane coppia trascorre una romantica notte nella città di New York, convincendo entrambi che il loro destino è quello di stare insieme per sempre.

Su Rai 3 alle 21.20 va in onda Chi l’ha visto? Federica Sciarelli conduce l’appuntamento con la trasmissione che tratta di casi di persone scomparse. La puntata di questa sera si occupa degli ultimi aggiornamenti sul caso Denise Pipitone, tramite un collegamento in diretta da Mazara del Vallo. Ulteriore spazio è dedicato al caso Ciontoli, l’uomo condannato a 14 anni di carcere per l’omicidio del fidanzato di sua figlia, Marco Vannini.

Programmi Mediaset

Canale 5 trasmette alle 21.20 Buongiorno, mamma! La serie tv è diretta da Giulio Manfredonia e Matteo Mandelli. La famiglia Borghi è alle prese con le vicende e le difficoltà quotidiane. Il Vicequestore Colaprico chiede ad Agata di firmare un documento per riaprire le indagini sulla scomparsa di sua madre Maurizia. Nel frattempo, Guido sprona la ragazza a studiare per l’esame d’ammissione all’università.

Su Rete 4 alle 20.30 torna l’appuntamento con Stasera Italia, condotto da Barbara Palombelli. Subito dopo, alle 21.20, Zona Bianca. Il nuovo programma di approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi prevede gli interventi Vittorio Feltri per discutere sull’andamento della campagna vaccinale in Italia e sulla situazione economica del Paese. La trasmissione si occupa inoltre delle novità sulle cure domiciliari, con un’intervista al professor Giuseppe Remuzzi, Direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, e della situazione dei contagi da variante indiana.

Italia 1 propone alle 21.20 Geostorm. Il film di genere catastrofico del 2017 è diretto da Dean Devlin. In seguito alla crisi climatica globale, gli Stati del mondo collaborano alla costruzione di un sistema satellitare in grado di modificare il clima e annullare le tempeste, la siccità e gli uragani che stanno devastando la Terra. Lo scienziato Jake Lawson (Gerard Butler) e suo fratello Max (Jim Sturgess) affrontano una corsa contro il tempo per risolvere il malfunzionamento del programma, prima che le catastrofi ambientali distruggano il pianeta.

La7, Nove, Real Time

Su La7 alle 21.15 va in onda Atlantide, storie di uomini e di mondi. Stasera in tv 5 maggio 2021, torna il programma di approfondimento culturale condotto da Andrea Purgatori.

Su NOVE alle 21.25 va in onda Accordi e Disaccordi. Il talk show di attualità è condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi. Il deputato Pd Alessandro Zan, relatore del disegno di legge omonimo, partecipa al programma per discutere il caso Fedez ed il blocco del decreto contro l’omotransfobia. Sono inoltre previsti gli interventi del direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti e di Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.

Real Time alle 21.25 trasmette Abito da sposa cercasi Puglia. Il conduttore Enzo Miccio in questa nuova stagione di Abito da sposa cercasi si reca in Puglia. Il suo compito è aiutare le spose nella ricerca dell’abito perfetto per il giorno più importante della loro vita.

Stasera in tv 5 maggio 2021 – I film in onda

Su Rai Movie alle 21.10 va in onda Se Dio vuole, commedia del 2015 di Edoardo Falcone. Marco Giallini interpreta Tommaso, uno stimato cardiochirurgo. Nel momento in cui suo figlio Andrea comunica alla famiglia di voler intraprendere il percorso per diventare sacerdote, Tommaso, convinto ateo, resta impietrito. Sarà l’incontro con Don Pietro (Alessandro Gassman), un sacerdote molto particolare, a fargli cambiare prospettiva.

La 5 trasmette alle 21.10 New York Academy. La pellicola del 2016 è diretta da Michael Damian ed interpretata da Nicholas Galitzine e Keenan Kampa. Johnnie è un artista di strada che si esibisce nella metropolitana di New York. Qui incontra Ruby, una ballerina classica che studia al Manhattan Conservatory of the Arts. Fin dal primo momento si crea una forte intesa tra i due. La giovane coppia decide di esprimere il proprio talento partecipando ad una competizione che potrebbe cambiare le loro vite.

Iris alle 21.00 propone Flight. La pellicola del 2012, diretta da Robert Zemeckis, è interpretata da Denzel Washington. Il pilota di linea Whip Withaker è costretto ad effettuare una manovra d’emergenza durante il volo tra Orlando e Atlanta. Grazia alla propria abilità, il comandante evita la catastrofe diventando un eroe per la stampa e per l’opinione pubblica. Tuttavia, Whip è un alcolista ed il suo segreto emergerà durante le indagini sulla vicenda.

I film di Sky

Sky Cinema Uno trasmette alle 21.15 Barely Lethal. Il film d’azione del 2015 è diretto da Kyle Newman ed interpretato da Hailee Steinfeld. Megan Walsh è una ragazza di appena sedici anni, addestrata fin dalla propria infanzia per diventare una spia. Tuttavia, il suo desiderio è vivere un’adolescenza ordinaria. Per questo motivo, decide di simulare la propria morte durante un’importante missione.

Sky Cinema Family trasmette alle 21.00 Dragon Trainer 2. Il film d’animazione del 2014 è il 2º capitolo della trilogia. Ha come protagonisti il vichingo Hiccup e il suo fidato compagno, il drago Sdentato – nonché il suo migliore amico. Hiccup, ormai ventenne, viene spinto dal padre Stoick a succedergli come capo del villaggio, ma il ragazzo non si sente pronto.

