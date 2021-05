Rai e Mediaset: ecco quando finiscono i principali programmi, tutte le date

Condividi su







Stasera in tv giovedì 13 maggio 2021. Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di Anni 20 con Francesca Parisella. Iris, invece, propone il film Invasion con Nicole Kidman.

Stasera in Tv giovedì 13 maggio 2021, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, trasmette la fiction Un passo dal cielo 6- I guardiani con Daniele Liotti. Nell’episodio Il sentiero delle ore Vincenzo e Francesco trovano il corpo senza vita di un giovane vicino ad un monastero. Nel corso delle indagini scoprono l’esistenza dei “sentieri del dolore” che possono portare anche a compiere dei gesti estremi. Vincenzo intanto aiuta Carolina a realizzare un suo antico desiderio.

Su Rai 2, alle 21:00, va in onda il programma di attualità Anni 20. Francesca Parisella si occupa, tra gli altri, del Ddl Zan e delle difficoltà della ripartenza del settore del turismo. Ospiti della puntata: Alessandro Cecchi Paone, Mauro Coruzzi, Platinette, Paola Concia, Federico “Osho” Palmaroli, Claudio Risè, Antonello Colonna e Alessandro Giuli.

Rai 3, alle 21.25, trasmette la quarta puntata di Amore Criminale con Veronica Pivetti. Viene raccontata la storia di Elisa Amato uccisa, il 25 maggio 2018, dal suo ex Federico Zini a Galciana, in provincia di Prato. Il giovane dopo l’omicidio si è tolto la vita.

Stasera in Tv giovedì 13 maggio 2021, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.25, va in onda Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio si occupa dell’andamento della somministrazione dei vaccini e dell’emergenza immigrazione. Tra gli ospiti Giorgia Meloni, Francesco Paolo Figliuolo. Torna Mauro Corona.

Canale 5, alle 21.25, propone il film drammatico del 2018, First Man- Il primo uomo con Ryan Gosling. Stati Uniti. Dopo la morte della figlia Karen, Neil Armstrong assieme ai colleghi Ed White e Elliott See si prepara per un’importante missione spaziale. Devono riuscire ad arrivare sulla Luna prima dei russi.

Su Italia 1, alle 21.25, va in onda Gli album di Freedom. Roberto Giacobbo ripropone alcuni dei suoi viaggi più belli. Tra questi il Grotta Gigante di Trieste, il il Mitreo dell’Ara Massima di Ercole a Roma, il Colosseo nero di Catania.

Stasera in Tv programmi La7, NOVE

Su La7, alle 21.25, va in onda il talk show Piazzapulita. Corrado Formigli si occupa dei temi più importanti di attualità tra cui il caso Amara e l’emergenza sanitaria.

NOVE, alle 21.25, trasmette il film commedia del 2014, Tutte contro lui con Cameron Diaz. Carly viene a sapere che Mark, il suo fidanzato, è in realtà sposato. Decide così di contattare sua moglie. Insieme a lei si mettono alla ricerca di una terza donna, anche lei amante di Mark. Le tre donne meditano vendetta.

I film stasera su Iris, La 5

Iris, alle 21.00, propone il film fantascienza del 2007, Invasion con Nicole Kidman. Uno shuttle precipita sulla Terra rilasciando un virus che sta velocemente infettando tutta la popolazione (nel sonno). Carol Bennet cerca di trovare una soluzione per debellarlo.

Su La5, alle 21.10, è previsto il film commedia del 2000, Miss detective con Sandra Bullock. All’agente dell’Fbi Gracie Hart viene affidato il compito di arrestare un terrorista che sta preparando un attentato durante l’evento di Miss America. Gracie si finge così una della candidate al concorso di bellezza.

I film trasmessi su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, propone il film azione del 2001, Ferite mortali con Steven Seagal. L’agente Orin Boyd è riuscito a sventare l’attentato contro il vicepresidente degli Stati Uniti ma viene punito perché non ha rispettato il protocollo. Si ritrova così a lavorare nel distretto in uno dei quartieri più degradati della città.

Su Premium Cinema 2, alle 21.15, va in onda il film drammatico del 1999, Insider- dentro la verità con Russel Crowe. Jeffrey Wigand, un ricercatore chimico per un’azienda che produce tabacco, viene licenziato. Per vendicarsi decide di raccontare tutti i segreti che si celano dietro le compagnie di tabacco rilasciando un’intervista in uno show americano.

Premium Cinema 3 , alle 21.15, trasmette il film commedia del 2018, Un nemico che ti vuole bene con Diego Abatantuono. Il professore Enzo Stefanelli salva la vita ad un ragazzo gravemente ferito da un colpo di pistola. Non sa che si tratta di un killer professionista.

Stasera in Tv giovedì 13 maggio 2021, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film azione del 2019, 10 minutes gone con Michael Chiklis. Frank ha perso la memoria e non riesce più a ricordare ciò che è accaduto durante la rapina in cui ha perso la vita suo fratello. Farà di tutto per cercare un testimone che possa aiutarlo a ricostruire i fatti.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film commedia del 2020, Est- dittatura last minute con Matteo Gatta. Ottobre 1989. Tre amici partono da Cesena per intraprendere un viaggio nell’Est Europa. Un giorno incontrano iEmil che chiede loro di trasportare una misteriosa valigia fino a Bucarest.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, va in onda il film avventura del 2018, Ailo un’avventura tra i ghiacci di Guillaume Maidatchevsky. Lapponia. Il film racconta il primo anno di vita di un cucciolo di renna che deve imparare a sopravvivere riuscendo a superare le difficoltà quotidiane.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film avventura del 2020, Artù e Merlino i cavalieri di Camelot con Richard Short. Dopo aver lottato per decenni contro l’Impero Romano, Re Arthur riesce finalmente a far ritorno a casa. Ancora non sa che il figlio illegittimo, con l’aiuto della magia, si è impossessato del suo regno.

Sky Cinema Suspance, alle 21.00, trasmette il film thriller del 2014, Caccia al mostro con Kevin Durand. Lo sceriffo Shields e il suo vice Saunders indagano sulla misteriosa scomparsa di alcuni taglialegna della zona. Non riescono però a comprendere quale sia il nesso tra le sparizioni. Intanto in città continuano a susseguirsi eventi violenti e inspiegabili.

