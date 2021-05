Stasera in tv sabato 15 maggio 2021, I programmi in onda

Condividi su







Stasera in tv sabato 15 maggio 2021. Su Real Time va in onda un nuovo appuntamento con Sorelle al limite. Iris propone il film thriller del 1990 Presunto innocente.

Stasera in tv sabato 15 maggio 2021, Programmazione Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 21.25, la miniserie Io non mi arrendo di Enzo Monteleone, con Giuseppe Fiorello, Massimo Popolizio, Paolo Briguglia, Antonio Milo. Campania: il funzionario di polizia Marco Giordano (Giuseppe Fiorello) scopre che l’avvocato Gaetano Russo (Massimo Popolizio) fa incetta di terreni agricoli per trasformarli in discariche abusive. Ma incastrarlo non è facile perché l’uomo ha agganci con i vertici della malavita organizzata.

Su Raitre, alle 21.45, Sapiens – Un solo pianeta. Partendo dalle statue e dalle immagini del Gabinetto Segreto, sezione a tema del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Mario Tozzi racconta il rapporto con la propria sessualità di maschi e femmine, anche attraverso riflessioni che coinvolgono i nostri costumi e la nostra cultura.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa con Così è (se vi pare). E’ una delle più acclamate edizioni della commedia di Luigi Pirandello. Prodotta dallo Stabile di Torino, vede in scena Filippo Dini, Maria Pajato, Andrea Di Casa, Mariangela Granelli e Nicola Pannelli. Le musiche sono di Arturo Annecchino.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Amici. Si conclude la 20° edizione del talent di Maria De Filippi, che continua a collezionare ottimi ascolti con una share del 28%. Stasera scopriremo chi alzerà la coppa del vincitore dopo Gaia Gozzi. Sarà ancora un cantante o toccherà a un ballerino? L’ultimo ballerino a vincere un’edizione è stato Andreas Muller.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Sorelle al limite. A quattro mesi dall’operazione, Amy ha perso più di 50 chili, raggiungendo un risultato importante. Al contrario la sorella Tammy, durante la pandemia causata dal coronavirus, fa molta fatica a seguire la sua dieta.

I film di questa sera sabato 15 maggio

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2014, di Claude Lelouch, Parliamo delle mie donne, con Johnny Hallyday. Jacques Kaminsky, fotografo di guerra, ha girato il mondo amando molte donne dalle quali ha avuto quattro figlie. Arrivato a settant’anni, si rende conto che gli manca qualcosa.

Su Rete 4, alle 21.20, il film drammatico del 2008, di Clint Eastwood, Changeling, con Angelina Jolie. Los Angeles, 1928: Christine Collins (Angelina Jolie) è una ragazza madre. Suo figlio Walter (Gattlin Griffith) di nove anni scompare mentre lei si trova al lavoro. Cinque mesi dopo la polizia, che non gode di buona reputazione, gliene riconsegna un altro. Lei protesta, ma viene ritenuta pazza.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2012, di E. Darnell, T. McGrath, C. Vernon, Madagascar 3 – Ricercati in Europa. Arrivati a Montecarlo, il leone Alex, l’ippopotamo Gloria, la zebra Marty e la giraffa Melman si mettono nei guai e vengono braccati dal terribile capitano Chantal DuBois. Per far perdere le tracce si infiltrano in un circo diretto a Roma. Conoscono così la tigre russa Vitaly e il giaguaro femmina Gia.

Su La7, alle 21.15, il film commedia del 2010, di Ryan Murphy, Mangia prega ama, con Julia Roberts, Javier Bardem. Dopo il divorzio, Liz Gilbert vuole abbandonare le vecchie abitudini. Per dare una svolta radicale alla sua vita, decide di intraprendere un viaggio intorno al mondo.

Tv8, Iris, Cine34

Su Tv8, alle 21.30, il film fantastico del 2008, di Peter Berg, Hancock, con Will Smith. La città di Los Angeles è alle prese con Hancock, un supereroe pasticcione e dedito all’alcool. Ogni sua impresa finisce per provocare dei danni, ma quando incontra Ray Embrey le cose cambieranno.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1990, di Alan J. Pakula, Presunto innocente, con Harrison Ford. Il sostituto procuratore Rusty Sabich è incaricato di occuparsi dell’omicidio di Carolyn Polhemus, una collega. Le cose si complicano quando emerge che i due erano amanti.

Su Cine34, alle 21.00, il film western del 1969, di Italo Zingarelli, Un esercito di 5 uomini, con Bud Spencer. Un rivoluzionario messicano commissiona il furto di un tesoro a cinque fuorilegge. Al momento di riscuotere, però, i banditi decidono di schierarsi con i ribelli.

Stasera in tv 15 maggio 2021, i film in onda su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2005, di Joe Wright, Orgoglio e pregiudizio, con Keira Knightley. La signora Bennet cerca facoltosi mariti per le figlie senza dote. Charles s’innamora di Jane, la primogenita. La giovane Lizzie è invece attratta dal nobile Darcy.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2012, di David Koepp, Senza freni, con Joseph Gordon-Levitt, Dania Ramirez. New York. Wilee si guadagna da vivere lavorando come pony express in bicicletta. Un giorno prende in consegna una busta alla Columbia University dalla giovane Vanessa.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1991, di James Dearden, Un bacio prima di morire, con Sean Young, Matt Dillon. Jonathan Carliss, un giovane rampante, prende di mira due ricche sorelle gemelle. Ne uccide una mentre seduce e sposa l’altra, riuscendo anche gradito al suocero.

