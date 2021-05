Melaverde 23 maggio 2021, il viaggio di Ellen Hidding e Vincenzo Venuto

Condividi su







Stasera in tv domenica 23 maggio 2021. Su Raitre va in onda Che tempo che fa con Fabio Fazio. Nove invece trasmette una nuova puntata di Supernanny con Lucia Rizzi.

Stasera in Tv domenica 23 maggio 2021, Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 21.00, il film tv del 2013, di Antonio Frazzi, Per amore del mio popolo – Don Diana. Don Diana (Alessandro Preziosi) è un sacerdote di Casal di Principe, nel Casertano, dove le famiglie camorriste Esposito e Capuano si contendono il controllo del territorio. Punto di riferimento per i ragazzi del paese, dove diventa parroco, non perde tempo a rompere l’omertà che lo circonda.

Su Raitre, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Al Tavolo troviamo, tra gli ospiti, Orietta Berti, Nino Frassica e Gigi Marzullo. Il punto sull’attualità è affidato a Roberto Saviano. Al talk condotto da Fabio Fazio, affiancato da Filippa Lagerback e da Luciana Littizzetto c’è spazio per conoscere il mondo della cultura, della politica e dello spettacolo.

Su Canale 5, alle 21.20, il quiz Avanti un altro! Pure di sera. E con questa diventano sette le puntate dell’irriverente quiz creato e condotto da Paolo Bonolis affiancato da Luca Laurenti. Davanti alla gogna di bizzarre domande si cimentano due squadre di improbabili concorrenti. L’obiettivo? Trovare i due finalisti per il rito delle 21 risposte errate.

Programmi La7, Tv8, Nove

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Non è L’Arena. Nel suo programma Massimo Giletti ha grande attenzione anche per la cronaca. Il 9 maggio, ad esempio, ha incollato davanti al video 1.337.000 persone trattando le accuse di violenza sessuale rivolte al figlio di Beppe Grillo, Ciro.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Antonino Chef Academy. Un posto di lavoro nella cucina del prestigioso ristorante Villa Crespi, accanto al titolare Antonino Cannavacciuolo: è questo il premio che dieci giovanissimi e ambiziosi chef si contendono puntata dopo puntata.

Su Nove, invece, alle 21.25, il reality Supernanny. Questa volta l’esperta tata Lucia Rizzi arriva ad Abbiategrasso (MI) per rispondere alla richiesta della famiglia Russo, composta da due genitori e da quattro figli. Il caos e il rumore regnano sovrani. Una missione difficile anche per la Supernanny.

I film di questa sera domenica 23 maggio

Su Rete 4, alle 21.25, il film drammatico del 2009, di Lasse Hallstrom, Hachiko – Il tuo migliore amico, con Richard Gere, Joan Allen. Parker Wilson (Richard Gere), professore universitario, adotta un cucciolo di razza akita, trovato in stazione. Ben presto tra i due s’instaura un fortissimo legame, fino al punto che l’animale, Hachiko, accompagna ogni mattina l’uomo in stazione e vi torna nel pomeriggio per accoglierlo.

Su 20 Mediaset, invece, alle 21.00, il film d’azione del 2007, di Peter Berg, The Kingdom, con Jamie Foxx. Riyadh (Arabia Saudita): in un attentato terroristico perdono la vita numerosi civili americani. Per catturare il responsabile al più presto, l’Fbi invia sul posto la squadra dell’agente speciale Fleury.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film drammatico del 2010, di John Wells, The company men, con Ben Affleck, Tommy Lee Jones. Bobby, manager per un’importante multinazionale, conduce una vita agiata. Tutto precipita quando l’azienda, in vista di un’imminente fusione, dà il via a una serie di licenziamenti.

Stasera in Tv sabato 22 maggio 2021, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 1991, di Tony Scott, L’ultimo boy scout – Missione: sopravvivere, con Bruce Willis. Il detective Joe Hallenbeck viene incaricato di proteggere una spogliarellista. Quando la donna viene uccisa, Joe scopre che dietro l’omicidio si nasconde un importante uomo d’affari.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2019, di Terrence Malick, La vita nascosta – Hidden Life, con Valerie Pachner, August Diehl. La storia dell’obiettore di coscienza austriaco Franz Jagerstatter, beatificato nel 2007. Si rifiutò di combattere per i nazisti e di giurare fedeltà a Hitler. Fu ghigliottinato il 9 agosto 1943.

Su Sky Cinema Action, infine, alle 21.00, il film d’avventura del 2006, di Mel Gibson, Apocalypto, con Rudy Youngblood, Dalia Hernandez. Inseguito dai feroci guerrieri di una tribù nemica, il giovane maya Zampa di Giaguaro cerca di mettersi in salvo con la sua famiglia. Nel frattempo sbarcano i conquistadores.

