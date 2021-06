Quarto Grado- Le Storie 4 giugno: la scomparsa di Denise Pipitone, il caso Di Fazio

Condividi su







Stasera in tv giovedì 3 giugno 2021. Su Rete 4 Paolo Del Debbio conduce una nuova puntata di Dritto e rovescio. Rai Movie propone il film thriller Red Light con Sigourney Weaver

Stasera in Tv giovedì 3 giugno 2021, programmazione Rai

Su Rai 1, alle 21:30, va in onda Ulisse-il piacere della scoperta dal titolo Un pianeta meraviglioso. Alberto Angela si occupa dei cambiamenti climatici e delle conseguenze per il nostro pianeta. Nello speciale partecipa anche Piero Angela.

Rai 2, alle 21:00, trasmette il film commedia del 2010, Piacere sono un po’ incinta con Jennifer Lopez. Zoe ha scelto di diventare madre, anche senza avere un compagno, ricorrendo alla fecondazione assistita. Nel giorno stesso dell’intervento Zoe incontra Stan del quale si innamora. Cercherà di nascondere i primi segni della gravidanza.

Rai 3, alle 21.25, propone il film drammatico del 2018, A private war con Jamie Dornan. La pellicola ripercorre le tappe salienti della carriera della giornalista Marie Colvin. Ha lavorato per 27 anni come reporter per il Sunday Times.

Stasera in Tv giovedì 3 giugno 2021, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.25, va in onda Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio si occupa, tra gli altri, della tragedia della Funivia del Mottarone e della scarcerazione, dopo 25 anni, di Giovanni Brusca, tra i responsabili della strage di Capaci. Ospiti della puntata: Mario Giordano, Maurizio Gasparri, Gianfranco Librandi, Giovanni Donzelli, Alessia Rotta e Giuliano Granato.

Su Canale 5, alle 21.25, è previsto il film documentario del 2020, Ultima gara con Raoul Bova. Un ex nuotatore chiede a tre campioni Filippo Magnini, Massimiliano Rosolino ed Emiliano Brembilla di seguirlo nel percorso di allenamento per aiutarlo ad affrontare al meglio una gara. Nella pellicola appare anche Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore rimasto paralizzato nel corso di una sparatoria nel 2019.

Su Italia 1, alle 21.25, va in onda il film commedia del 2011, Una notte da leoni 2 con Bradley Cooper. Dopo Doug anche Stuart ha deciso di sposarsi ed il matrimonio verrà celebrato in Thailandia. Per l’occasione gli amici preparano la festa per l’addio al celibato che riserverà molte sorprese.

Stasera in Tv programmi La7, NOVE

Su La7, alle 21.25, va in onda Piazzapulita. Corrado Formigli si occupa, tra gli altri, della riapertura graduale delle attività commerciale ma anche del DDL Zan. Non manca il consueto monologo di Stefano Massini.

NOVE, alle 21.25, trasmette il docu reality Quasi quasi cambio i miei. Gli adolescenti Vivi, star dei social, e i gemelli Giacomo e Giuseppe, completamente opposti, si scambiano le rispettive famiglie per 5 giorni al fine di vivere l’uno la vita dell’altro.

I film stasera su Rai Movie, Paramount

Rai Movie, alle 21.00, trasmette il film thriller del 2011, Red Light con Sigourney Weaver. Margaret Matheson e il suo assistente Tom Buckley sono due esperti di fenomeni paranormali. Indagano insieme su un caso riguardante il ritorno di medium non vedente, che non appariva da 30 anni.

Su Paramount Network, alle 21.10, va in onda il film commedia del 2000, Chocolat con Juliette Binoche. Anni 50. Vianne, ragazza madre, decide di aprire una cioccolateria in un villaggio francese durante il periodo di quaresima. Il suo modo di fare attrae molti clienti, tra i quali l’affascinante Roux.

I film trasmessi su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, propone il film spionaggio del 2006, Jason Bourne con Matt Damon. L’ex agente della CIA Jason, dopo quasi dieci di inattività, torna in azione. Deve fermare un’organizzazione criminale che intende prendere il controllo del pianeta sfruttando la tecnologia.

Su Premium Cinema 2, invece, alle 21.15, va in onda il film drammatico del 2010, The town con Ben Affleck. Stati Uniti. Doug è il capo di una banda di rapinatori. Durante un colpo in Banca si innamora inaspettatamente di uno ostaggio. Per lei decide di cambiare vita abbandonando l’organizzazione criminale.

Premium Cinema 3 , alle 21.15, trasmette il film commedia del 2016, Che vuoi che sia con Edoardo Leo. Claudio ed Anna sono entrambi precari ma sognano di avere un bambino. Decidono così di guadagnare attraverso il web pubblicando un loro filmato a luci rosse. Il video ottiene un successo inaspettato.

Stasera in Tv giovedì 3 giugno 2021, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film thriller del 2004, In ostaggio con Robert Redford. Il manager Wayne viene rapito da uno dei suoi dipendenti. Durante le trattative per negoziare la liberazione emergono molti sui lati oscuri.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, è previsto il film biografico del 2018, Colette con Keira Knightley. 1893. Colette si trasferisce a Parigi dopo il matrimonio con il nobile Willy ed inizia a scrivere i suoi primi romanzi. Le sue opere diventano sin da subito molto apprezzate dai lettori.

Sky Cinema Family, alle 21.15, propone il film commedia del 2014, Annie- La felicità è contagiosa con Quvenzhané Wallis. Will Stacks, miliardario e candidato politico alle prossime elezioni, sceglie di ospitare per qualche giorno l’orfanella Annie. Dopo le prime incomprensioni, la piccola conquista a tal punto il cuore del protagonista che decide di adottarla.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film thriller del 2001, D Tox con Sylvester Stallone. L’agente dell’Fbi Jack Malloy è ricoverato da tempo in centro per disintossicazione. E’ però obbligato a tornare in azione per fermare il killer che sta uccidendo, uno dopo l’altro, i pazienti della struttura.

Sky Cinema Suspance, alle 21.00, trasmette il film drammatico del 1998, Il giocatore con Matt Damon. Mike sta cercando di combattere la sua dipendenza dal gioco d’azzardo perché vorrebbe cambiare vita. Quando però un suo amico, appena uscito dal carcere gli chiede aiuto, decide di partecipare ad un torneo di poker.

