Come ogni anno, anche mercoledì 2 giugno 2021 Rai celebra con una programmazione speciale la Festa della Repubblica Italiana. Tutti i canali Rai sono infatti impegnati nei festeggiamenti per il settantacinquesimo anniversario.

Festa della Repubblica 2021 programmazione Rai, il day time 2 giugno 2021

Anzitutto, Mercoledì 2 giugno tutte le testate Rai dedicano una completa copertura informativa di tutti gli eventi istituzionali dell’anniversario. Sia attraverso le edizioni dei Telegiornali nazionali e Regionali, che tramite RaiNews24.

Sono numerosi i servizi e gli approfondimenti proposti riguardo le iniziative locali. Tra cui, il servizio della redazione del TG Regione della Puglia, con filmati e materiali d’epoca. Il servizio analizza il ruolo rivestito da Radio Bari nel percorso che condusse alla nascita della Repubblica.

Inoltre, anche Uno Mattina alle 6.45, Storie Italiane alle 10.10; È sempre mezzogiorno in onda alle 11.55 e Oggi è un altro giorno alle 14 dedicano spazi appositi per la celebrazione.

Rai 1 trasmette in diretta tutte le cerimonie istituzionali alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella; in onda a partire dalle 9.50 con la deposizione di una corona d’alloro all’Altare della Patria.

Le celebrazioni proseguono alle 15.00 su Rai Gulp, con una puntata speciale de La Banda dei FuoriClasse. Il Presidente Sergio Mattarella è ospite speciale della puntata. Il Capo dello Stato risponde alle domande di tre ragazzi sulla Repubblica dalla sua nascita a oggi sulla pace; sulla parità uomo donna e sul futuro delle nuove generazioni.

Invece, alle 16.00, Rai 3 trasmette la Cerimonia finale del concorso Lezioni di Costituzione presso la Sala della Regina della Camera dei deputati. Presente il Presidente della Camera, Roberto Fico, la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, e il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi.

Alle 17.15 su Rai 5, è invece trasmesso in prima visione il video racconto teatrale Il Chiostro – Dialoghi sulla Repubblica. Lo spettacolo in musica è prodotto da Fondazione Toscana Spettacolo.

Gli altri appuntamenti

Quindi, alle 18.55 si torna in diretta su Rai 1 con la Cerimonia per la Festa della Repubblica dal Palazzo del Quirinale. La trasmissione è curata dal TG1 in collaborazione con Rai Quirinale. Proposto, dopo la diretta, il documentario di Rai Cultura L’Italia è Repubblica. Lo stesso documentario è trasmesso poi in replica alle 21.20 su Rai Storia.

Infine, Il futuro passa da qui – La nostra costituzione, è in onda in prima visione su Rai Ragazzi dalle 19.20. Il documentario ha per protagonisti 11 giovani testimonial: Mattia, Giulio, Luisa, Anna; e poi Sahishnavi, Azzurra, Lucia, Cesare, Andrea, Ibrahim, Sokhna. Ciascuno di loro racconta le proprie esperienze di vita e il personale rapporto con la Repubblica; con lo scopo di realizzare un domani migliore, basato sui principi fondamentali della Costituzione.

Rai Premium propone un documentario intitolato Voler Votare, in onda dalle 21.20. Il documentario raccoglie le testimonianze di sette donne che, nel 1946, votarono per la prima volta, in seguito alla storica decisione di allargare il suffragio. Si tratta di Piera Agliardi, classe 1915; Lula Tonini, (1923), Liliana Pellegrino (1926), Vincenza Cupini (1922), Marisa Rodano, (1921), Assunta Almirante (1925) e Vittorina Sedda (1913).

L’offerta Rai Digital (Rai Play)

Anche il sito in streaming Rai Play partecipa alle celebrazioni per la ricorrenza del 2 giugno 2021. Numerosi documentari, fiction, film e filmati d’epoca delle Teche Rai sono infatti già presenti sul portale, disponibili per la fruizione gratuita.

Fra questi, Buonasera Presidente, un docufiction che racconta la vita di undici Presidenti della Repubblica Italiana. E ancora, Le ragazze del ’46, serie documentaristica in cinque episodi che descrive la storia delle prime donne che poterono votare nel 1946.

Poi, De Gasperi – L’uomo della speranza, la miniserie in due episodi trasmessa già martedì 1 giugno su Rai Premium, alle 21.20. Infine, Storia di Nilde, docufiction che racconta la vita di Nilde Lotti. E Il Presidente Tricolore, raccolta di trenta contributi e interviste a presidenti della Repubblica; fra cui alcune dichiarazioni rilasciate da Carlo Azeglio Ciampi.

Vi ricordiamo, inoltre, che su Rai Play sono disponibili in diretta tutte le celebrazioni trasmesse in chiaro anche sui canali Rai. Comprese la diretta dell’annuale Concerto per la Repubblica andata in onda il 1 giugno, in diretta dal Palazzo del Quirinale con le esibizioni di Roberto Bolle e dell’Orchestra del conservatorio Santa Cecilia. Sono trasmesse in diretta anche le celebrazioni istituzionali in onda su Rai 1 il 2 giugno.

