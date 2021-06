Stasera in tv giovedì 17 giugno 2021, I programmi in onda

Condividi su







Stasera in tv giovedì 17 giugno 2021. Su Rete 4 va in onda un nuovo appuntamento con Dritto e rovescio. Paramount Network, invece, propone il film Sweet November- dolce novembre con Keanu Reeves.

Stasera in Tv giovedì 17 giugno 2021, programmazione Rai

Su Rai 1, alle 21:30, va in onda l’incontro calcistico Olanda- Austria. Gli olandesi di Frank De Boer affrontano la loro seconda partita di Euro 2020 sfidando la squadra guidata da Franco Foda.

Rai 2, alle 21:00, trasmette il film thriller del 2020, Tutti i segreti di mio marito con Sarah Butler. Karen sogna frequentemente di aver ucciso una donna. Suo marito, psichiatra, cerca di aiutarla attraverso sedute di ipnosi. Le condizioni della protagonista però iniziano a peggiorare in quanto il coniuge ha alterato il suo sistema cognitivo.

Su Rai 3, alle 21.25, va in onda la nuova edizione de Le Ragazze. Torna in prima serata il programma dedicato ad alcune donne di rilievo. Nella prima puntata vengono raccontate le storie di Teresa Vergalli, Stefania Casini e la ginecologa Maria Pia Marroni. E ancora Milena Bertolini, Diletta Bellotti ed Elisabetta Luchina.

Stasera in Tv giovedì 17 giugno 2021, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.25, va in onda Dritto e rovescio con Paolo Del Debbio. Tra i temi della puntata il caos sul vaccino Astrazeneca e il caso della diciottenne pakistana Saman Abbas. Ospite principale della puntata: la leader di Fratelli D’Italia Giorgia Meloni.

Canale 5, alle 21.25, propone Viaggio nella Grande Bellezza. Il titolo della puntata è Grandi amori. Cesare Bocci, visitando Roma e Verona, cerca di raccontare le più belle storie d’amore di tutti i tempi, da Romeo e Giulietta a Maria Callas e Aristotele Onassis, Eleonora Duse e Gabriele D’Annunzio.

Su Italia 1, alle 21.25, va in onda il film commedia del 2000, Ti presento i miei con Robert De Niro. Greg ha intenzione di sposare la sua fidanzata Pam che lavora come maestra d’asilo. Per farlo però deve chiedere prima la sua mano al padre, che lo metterà alla prova per capire se è l’uomo giusto per sua figlia.

Stasera in Tv, La7, NOVE

Su La7, alle 21.25, va in onda Atlantide Storie di Uomini e di Mondi. Andrea Purgatori si occupa del caso di Jamal Khashoggi, giornalista del Washington Post, ucciso nel consolato di Riad nel 2018. A seguire il film documentario del 2020 The dissident di Oscar Bryan Fogel.

NOVE, alle 21.25, trasmette il docu reality Quasi quasi cambio i miei. In ogni appuntamento due adolescenti si scambiano le famiglie per 5 giorni. I protagonisti sono Luna, 14 anni, amante dei social, e Yoris, 15 anni, appassionato di ecologia e sport.

I film stasera su Rai Movie, Paramount

Rai Movie, alle 21.00, trasmette il film thriller del 2012, La regola del silenzio di e con Harrison Ford. Un giornalista, dopo l’arresto di un membro di un’associazione pacifista degli anni 70, inizia ad indagare sul conto dell’avvocato Jim Grant. Quando il cronista scopre che anche lui ha fatto parte dello stesso gruppo Jim decide di fuggire perché è accusato di omicidio.

Su Paramount Network, alle 21.10, va in onda il film drammatico del 2001, Sweet November- dolce novembre con Keanu Reeves. Nelson si innamora di Sara e ben presto vanno a vivere insieme. Lui ancora non sa che Sara è malata di cancro e le rimangono pochi mesi da vivere.

I film trasmessi su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, propone il film thriller del 2018, Shark- il primo squalo con Jason Statham. Uno squalo attacca un sommergibile marino che sprofonda nelle acque dell’Oceano Pacifico. A Jonas Taylor, subacqueo esperto, viene affidato il compito di salvare le persone rimaste intrappolate.

Su Premium Cinema 2, invece, alle 21.15, va in onda il film drammatico del 2006, The departed- Il bene e il male con Matt Damon. Il dipartimento di polizia di Boston ha intenzione di arrestare il boss mafioso Frank Costello e tutti i membri della sua organizzazione criminale. Per farlo affida alla giovane recluta Billy il compito di indagare infiltrandosi nella gang.

Premium Cinema 3, infine, alle 21.15, propone il film commedia del 2015, Noi e la Giulia con Luca Argentero. Tre sconosciuti vorrebbero comprare lo stesso casale di campagna. Decidono di diventare soci e di trasformarlo in un agriturismo. Ben presto però dovranno fare i conti con un camorrista che chiede loro il pizzo.

Stasera in Tv giovedì 17 giugn0, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film thriller del 2017, Arsenal con Nicolas Cage. Uno spietato criminale ha rapito il fratello di James per ottenere da lui un’ingente somma per il riscatto. James farà di tutto per salvarlo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, è previsto il film drammatico del 2012 La parte degli angeli con Paul Brannigan. Il giovane Robbie, con molti precedenti per furto, riesce ad evitare nuovamente il carcere. Il giudice lo ha affidato a Rhino che gestisce le persone condannate a svolgere dei lavori socialmente utili. Robbie però, con la complicità dei suoi compagni, sta organizzando un altro colpo.

Sky Cinema Family, alle 21.15, propone il film commedia del 1995, Un’amicizia pericolosa con Christina Ricci. Due giovanissime amiche, Beth e Jody, decidono di visitare da sole le grotte di Bear Mountain perché sono convinte che ci sia una caverna piena d’oro.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film avventura del 1995, Il primo cavaliere con Richard Gere. La giovane Ginevra, futura moglie di Re Artù, viene rapita da Malagant. Lancilotto riesce a liberarla e per il suo gesto eroico viene nominato primo cavaliere.

Sky Cinema Suspance, alle 21.00, trasmette il film thriller del 2019, 47 metri uncaged con Sophie Nélisse. Mia e tre amiche si ritrovano in un labirinto sottomarino per sfuggire all’attacco di alcuni squali bianchi. Dovranno riuscire a sopravvivere.

