Martedì 29 dicembre, alle 21.25 su Canale 5, va in onda la prima puntata di Viaggio nella grande bellezza, con la conduzione di Cesare Bocci.

Dopo il successo riscosso con lo speciale sul Vaticano, il programma dedicato alla scoperta delle bellezze artistiche del nostro Paese torna con altri sei appuntamenti in prima serata.

La puntata d’esordio si intitola Nativity: il Natale nell’Arte. Bocci racconta attraverso le opere d’arte dei più grandi artisti italiani, da Duccio di Buoninsegna a Caravaggio, la nascita e l’infanzia di Gesù. Il conduttore inizia da Firenze e da Siena dove visita la Cattedrale di Santa Maria Assunta. Realizzata tra la metà del Duecento e la metà del secolo successivo, è dedicata alla madre di Gesù. La tappa successiva è invece Roma, per raccontare i mosaici di Santa Maria in Trastevere e Santa Maria Maggiore. Il conduttore raggiunge infine Napoli per visitare i celebri presepi partenopei, che sono spesso considerati come degli autentici capolavori.

La trasmissione, diretta da Roberto Burchielli, è stata registrata nel periodo del primo lockdown. I testi sono di Anna Pagliano e Umberto Broccoli, che sarà presente in tutte le puntate.

I prossimi appuntamenti con il Viaggio della grande bellezza sono Venezia (2 gennaio), Leonardo Da Vinci (5 gennaio), Roma (12 gennaio). Ed ancora Torino (il 19 gennaio). L’ultima puntata, dedicata ad Assisi e Orvieto, è prevista il 2 febbraio.

Viaggio nella grande bellezza 29 dicembre, diretta, prima puntata, Natività

Cesare Bocci introduce la puntata dedicata alla nascita di Gesù con la Natività di Giotto, rappresentata sulla facciata della Basilica superiore di San Francesco ad Assisi. attraverso il videomapping.

Si sposta successivamente a Siena, per visitare la Cattedrale di Santa Maria Assunta. Conosciuta anche come il Duomo di Siena, è divisa in tre navate sorrette da pilastri in stile romanico. Michelangelo, Bernini, Pisano sono solo alcuni artisti che hanno lavorato alla sua realizzazione. Il conduttore sale i 79 gradini che portano al cielo del Duomo con le volte stellate. Il pavimento è ricco di rappresentazioni marmoree dalla bellezza inestimabile. Il Duomo viene aperto al pubblico solo 2 mesi l’anno per preservarlo dal calpestio dei visitatori.

Bocci illustra al pubblico anche La Maestà del Duomo di Siena, realizzata da Duccio di Buoninsegna, tra il 1308 e il 1311. Nella parte anteriore dell’opera è presente la figura di Maria, nella parte posteriore invece Gesù.

Viaggio nella grande bellezza Santa Maria in Trastevere

Cesare Bocci raggiunge la città di Roma per visitare la Basilica di Santa Maria in Trastevere, considerata la più antica chiesa romana dedicata alla Madonna. Qui vengono conservati dei mosaici realizzati da Pietro Cavallini

Essi rappresentano alcuni episodi della vita di Maria. Sono la nascita della Vergine, l’Annunciazione, la Natività, l’Adorazione dei Magi, la presentazione al Tempio, la morte di Maria.