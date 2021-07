Chi l’ha visto? 7 luglio: in studio il fidanzato di Saman Abbas

Condividi su







Mercoledì 7 luglio, in prima serata su Rai 3, va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli.

La giornalista torna sul caso della diciottenne pakistana Saman Abbas, ospitando in studio il suo fidanzato. Secondo il giovane la ragazza potrebbe essere ancora viva. Si sofferma poi sulle ultime novità sul caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo il 1 settembre 2004.

Si occupa anche di Marina Castangia, la parrucchiera sessantenne scomparsa da Mogorella (Sardegna) più di un mese fa.

Chi l’ha visto?, la diretta del 7 luglio

Nella diretta del 7 luglio Federica Sciarelli si occupa del caso di Denise Pipitone, in particolare di Gaspare Ghaleb che all’epoca aveva una relazione sentimentale con Jessica. Nel giorno della scomparsa di Denise aveva ricevuto due telefonate da Jessica. E’ stato oggi convocato dalla Procura per essere interrogato.

Potrebbe essere lui anche l‘autore della lettera anonima arrivata presso la redazione di Chi l’ha visto. La missiva contiene riferimenti precisi ma il racconto appare verosimile.

Due turisti avrebbero rivelato che soggiornavano nell’albergo in cui lavorava Anna Corona. Qui avrebbero notato una bambina che poteva essere Denise. Ora i coniugi sono indagati in quanto la loro testimonianza è falsa. Dalle indagini è emerso che non hanno mai soggiornato in quell’hotel nel mese di settembre del 2004.

Chi l’ha visto?, Marina Castangia, Vincenzo Castagna

Marina Castangia è scomparsa più di un mese fa da Mogorella. Mentre il compagno è indagato per omicidio, una testimone, che la conosceva, racconta di averla vista l’8 maggio di fronte ad una farmacia. Avrebbe comprato una medicina che era solita prendere.

Enzo Domenico Basso, procuratore di Oristano, spiega che negli ultimi mesi la signora Castangia, non ha mai prelevato del denaro se non prima della scomparsa. Gli inquirenti hanno perquisito il suo appartamento, notando che il compagno ha ridipinto la stanza in cui dormivano e gettato via il letto.

La trasmissione torna ad occuparsi di Vincenzo Castagna, che è stato avvistato a Torre Del Greco e a Napoli. La troupe è arrivata in Campania per cercarlo. Il signore che i testimoni hanno segnalato è in realtà un’altra persona. Si chiama Mario ed è molto somigliante a Vincenzo.

Chi l’ha visto?, 7 luglio, il caso di Saman Abbas

Federica Sciarelli ospita nuovamente in studio Saqib, il fidanzato di Saman Abbas. I due giovani avevano comprato insieme gli abiti per il matrimonio, le scarpe, ed alcuni gioielli che il ragazzo ha mostrato in un filmato registrato precedentemente. Il ragazzo, visibilmente affranto, spera che Saman sia ancora viva e che possa presto tornare da lui.

I genitori di Saman intanto sono ricercati a livello internazionale per la scomparsa della figlia. La ragazza non aveva accettato il matrimonio combinato con il cugino, anche se ricco, perché vuole sposare Saqib. Gli inviati di Chi l’ha visto si sono recati in Pakistan e sono riusciti a trovare il promesso sposo. Ma lui non sa nulla di quanto è accaduto a Saman.

Intanto un gruppo di archeologi si sono offerti gratuitamente di aiutare gli inquirenti nella perlustrazione dei terreni dove si sospetta che possa essere stata sepolta Saman.

Chi l’ha visto?, Vincenzo D’Orto

Il programma racconta la storia del giovane ventitreenne di Napoli, Vincenzo D’Orto, che amava le canzoni neomelodiche. Il ragazzo si sarebbe buttato giù dal quinto piano del palazzo in cui viveva con la madre e il suo nuovo compagno. Il padre racconta di non essere stato avvisato dall’ex moglie o dall’altra figlia della morte di Vincenzo. Ha infatti appreso la notizia dai social solo due ore dopo l’accaduto.

Tre giorni prima del gesto Vincenzo era stato convocato dalla Guardia di Finanza per una truffa assicurativa in cui sarebbe coinvolto il compagno della madre. Il ragazzo però è stato ascoltato solo come persona informata sui fatti. La Procura ha aperto un’inchiesta contro ignoti per istigazione al suicidio.

La morte di Mauro Pamiro

Chi l’ha visto si occupa della morte di Mauro Pamiro, avvenuta la scorsa estate. La moglie Debora avrebbe raccontato agli inquirenti che era scoppiata un’accesa lite, pare a causa di tradimenti. Durante il diverbio Debora l’avrebbe colpito con un ceppo di legno in testa. La consorte ha poi ritrattato tutto negando l’omicidio.

Il corpo senza vita di Mauro Pamiro è stato rinvenuto il 29 giugno 2020 in un cantiere. Si suppone che si sia gettato dal palazzo in costruzione ma le ricostruzioni degli inquirenti hanno smentito tale ipotesi. La Procura di Cremona ha chiesto l’archiviazione, ma i genitori di Mauro Pamiro, che sono in collegamento, stanno lottando per fare chiarezza su quanto è accaduto al figlio. Invitano inoltre i testimoni, anche in forma anonima, di raccontare ciò che hanno visto la sera del 28 giugno in cui delle telecamere di sorveglianza riprendono Mauro Pamiro passeggiare di notte.

Chi l’ha visto?, 7 luglio, la scomparsa di Sara Pedri

Federica Sciarelli torna ad occuparsi anche di Sara Pedri. E’ la giovane ginecologa scomparsa il 4 marzo scorso, che lavora all’ospedale Santa Chiara di Trento. I familiari raccontano che negli ultimi tempi Sara viveva dei malesseri, che sarebbero legati al primario del reparto. Lui l’avrebbe continuamente denigrata senza una reale motivazione. Anche altre ragazze raccontano di aver vissuto lo stesso trattamento e che anche loro erano terrorizzate di recarsi sul posto di lavoro. Del caso se ne sta occupando la Procura.

Nel frattempo Sara Pedri aveva anche preparato le dimissioni perché stufa di vivere in un ambiente lavorativo non sereno.

Chi l’ha visto?, Antonio Moscatiello

Viene ora raccontata la storia della scomparsa di Antonio Moscatiello, avvenuta circa quindici giorni fa a Cervinara, in provincia di Avellino. Abitava da solo nella casa in cui ha vissuto con il padre, deceduto quattro anni fa. Sua sorella Gina, che si è attivata nelle ricerche, va a trovarlo tutti i giorni per portagli da mangiare.

Antonio è un uomo molto religioso e tutti i membri della Chiesa Evangelica stanno pregando per lui. Ama anche raccogliere funghi e percorreva sempre lo stesso percorso, il sentiero Traforo. I familiari credono che possa aver avuto un malore.

Le truffe romantiche

L’ultima parte della trasmissione è dedicata alle truffe romantiche. Le Forze dell’Ordine hanno arrestato alcuni uomini appartenenti alla mafia nigeriana, che si nascondano dietro profili falsi sui social. Il loro intento è di far innamorare delle donne attraverso attenzioni e false promesse al fine di estorcere loro del denaro.

Alcune vittime hanno speso da piccole cifre a somme più corpose, dagli 80.000 fino anche a 100.000 euro. Il denaro viene poi rinvestito in droga, prostituzione e immigrazione clandestina.

Laura, una delle vittime, racconta di aver preso un prestito di 20.000 euro due anni fa che le sono stati chiesti da un uomo che fingeva di essere un pilota. A due anni di distanza sta ancora pagando il suo debito tramite la cessione del quinto. Aggiunge che continuano a contattarla anche se si è cancellata da tutti i social.

Condividi su