Stasera in tv domenica 11 luglio 2021, I programmi in onda

Sabato 10 luglio, su Rai 1 alle ore 14:00 va in onda una nuova puntata di Linea Blu. Sette giorni fa Donatella Bianchi ha visitato Capri ed Ischia, nella puntata di oggi invece si reca in Puglia per perlustrare Taranto.

Linea Blu 10 luglio, Taranto

Nell’appuntamento del 10 luglio Donatella Bianchi e la sua troupe arrivano in Puglia per visitare Taranto. Oltre ad essere una delle città più grandi del Sud Italia rappresenta uno dei più importanti snodi commerciali del Mediterraneo. Per salvaguardare il mare dall’inquinamento da plastica la città sta mettendo in atto dei progetti sostenibili nel campo della mitilicoltura. Si tratta dell’allevamento di mitili (o cozze) in mare aperto.

La conduttrice, attraverso il supporto di esperti, spiega ai telespettatori come avviene la coltivazione delle cozze attraverso l’utilizzo di reti di biodegradabili. Esse sostituiscono quelle in plastica che erano utilizzate fino a poco tempo fa ma che erano molto inquinanti. La sperimentazione delle reti, soprattutto nel Mar Piccolo, sta già portando ottimi risultati. La città si augura che il modello tarantino venga riprodotto anche in Europa.

Linea Blu, la SailGp

Taranto rappresenta inoltre la meta ideale per gli appassionati di sport acquatici. Donatella Bianchi si occupa infatti della SailGp, ovvero la competizione nautica con catamarani foiling (volanti) F50 che si è svolta il 5 e il 6 giugno scorso. Queste particolari imbarcazioni sono in grado di navigare sollevandosi dall’acqua.

Le squadre in gara si sono sfidate in regate di 15 minuti per conquistare non solo i premi in denaro ma anche la copertura televisiva. Quest’anno hanno partecipato, tra gli altri, Gran Bretagna, Francia, Spagna, Australia. Ma anche Nuova Zelanda, Usa, Danimarca e Giappone.

Taranto Vecchia

Dopo essersi occupata di sostenibilità e di vela Donatella Bianchi visita Taranto Vecchia, che si trova su una piccola isola. E’ facilmente raggiungibile attraverso il Ponte Girevole o il Ponte Punta Penna. E’ costituita da numerosi vicoli, che sono il simbolo del borgo, spesso arricchiti con opere di street art.

Il più stretto è il Vicolo Del Bacio, in cui si è quasi obbligati a camminare in file indiana. Altri aspetti caratteristici di Taranto Vecchia sono alcune abitazioni diroccate, che sono ricche di storia. Qui i visitatori possono anche ammirare le colonne doriche di Poseidone, costruite dai Greci nel VI secolo in onore del Dio del Mare. Sono situate in piazza Castello, dove si trova appunto anche il Castello Aragonese. Sono infine alte quasi 9 metri.

Questa settimana Fabio Gallo guida i telespettatori alla scoperta di Porto Cesareo, località turistica del Salento che conta poco più di 6.000 abitanti. E’ celebre per le sue spiagge dorate e il mare cristallino che si snoda lungo i 17 km di costa.

