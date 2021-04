Supernanny: prima puntata, Lucia Rizzi incontra la famiglia Zanfardino

Condividi su







Domenica in torna in onda il 25 aprile, con ospiti in studio ed in collegamento. L’appuntamento con la trentatreesima puntata è alle ore 14:00 su Rai 1. Il contenitore festivo è trasmesso in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma ed è condotto da Mara Venier.

La conduttrice in occasione della ricorrenza ricorda l’Anniversario della Liberazione d’Italia che si celebra nella giornata di oggi.

Domenica In ospiti 25 aprile, Claudia Pandolfi, Elisabetta Gregoraci

Nella puntata del 25 aprile Mara Venier ospita Claudia Pandolfi, che si collega da remoto. L’attrice presenta la serie Chiamami ancora amore che debutta lunedì 3 maggio. Come vi abbiamo già anticipato, la serie diretta da Gianluca Maria Tavarelli va in onda in prima serata per tre appuntamenti. Nel cast sono presenti, nel ruolo dei protagonisti, Greta Scarano e Simone Liberati.

La conduttrice accoglie anche Elisabetta Gregoraci, reduce dall’esperienza al GF Vip 5. La showgirl calabrese ripercorre le tappe salienti della propria carriera, dal Concorso Miss Italia del 1997 ai primi programmi televisivi. Ha condotto Made in Sud ed ha preso parte nelle ultime due edizioni di Buona Domenica con Paola Perego. Nel corso dell’intervista si sofferma anche sulla propria famiglia, in particolare sul legame con la sorella Marzia.

Domenica In, Rocio Munoz Morales, Piera Maggio

Nella trentatreesima puntata interviene anche Rocio Munoz Morales che doveva in realtà essere presente domenica scorsa. L’ intervista però era saltata per mancanza di tempo. L’attrice spagnola presenta il suo primo romanzo, arrivato nelle librerie giovedì 22 aprile. Si intitola Un posto tutto mio e racconta la storia di una donna che da Madrid arriva in Italia per vendere la masseria ereditata dalla madre.

E’ presente anche Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone la bimba scomparsa nel 2004 a Mazara Del Vallo. Recentemente aveva sperato di riabbracciare la figlia quando una ragazza russa aveva lanciato l’appello per cercare la madre biologia. La giovane ha la stessa età di Denise ed una vaga somiglianza con Piera Maggio. Il test del DNA però ha confermato che non si tratta di Denise Pipitone.

Il Ministro Roberto Speranza sulle riaperture

Come accade ogni settimana Mara Venier dedica la prima parte della trasmissione alla campagna vaccinale anti Covid. Interviene il Ministro della Salute Roberto Speranza per illustrare agli spettatori le norme inserite nel nuovo Decreto Riaperture in vigore da domani, lunedì 26 aprile.

Torna in studio anche il Prof. Fabrizio Pregliasco per un’analisi sulla percentuale di cittadini che si è finora vaccinata e si sofferma sulle regole da rispettare in vista delle riaperture delle attività commerciali e ricreative. E’ presente in collegamento anche la Dr.ssa Maria Rita Gismondo che invece si occupa delle varianti del virus. Al dibattito sanitario partecipa anche il giornalista Aldo Cazzullo, autore del libro Le italiane – Il Paese salvato dalle donne.

Condividi su