Stasera in tv domenica 18 luglio 2021, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 18 luglio 2021. Nove trasmette il reality Cambio Moglie. Su Iris, invece, va in onda il film Mission con Robert De Niro, Jeremy Irons.

Su Raiuno, alle 21.25, la prima puntata in replica della fiction Vivi e lascia vivere. Laura (Elena Sofia Ricci) torna a Napoli dopo un misterioso viaggio per dare ai figli la notizia che cambierà per sempre le loro vite: il marito, che lavorava su una nave come musicista, è morto in un incendio. La donna è disperata, ma la sorella di Renato l’aiuta a reagire.

Su Raitre, alle 21.20, serata di viaggi con Kilimangiaro Estate. Puntata tutta dedicata al mare, ospite d’eccezione il velista Giovanni Soldini. Camila Raznovich ci porta nei mari più suggestivi del mondo come le Isole Raja Ampat, in Indonesia, nell’Oceano Pacifico. In studio, Giulio Guidorizzi e Silvia Romani, autori de “Il mare degli Dei. Guida alle isole della Grecia”.

Su Italia 1, alle 21.20, il varietà Colorado. Ancora una serata all’insegna del divertimento con il varietà del 2019 condotto da Paolo Ruffini e Belen Rodriguez. Sul palco artisti già affermati e mergenti. Tra le vecchie conoscenze ci sono Max Pisu e Pino & gli Anticorpi; ospite della puntata Nicola Virdis, ex concorrente di “Italia’s got talent”.

Su Nove, alle 21.25, il reality Cambio moglie. La famiglia D’Auria vive cogliendo l’attimo, senza farsi mancare nulla e senza pensare al domani. I Russo, invece, gestiscono con cura ogni acquisto. Per una settimana le due mogli andranno una a casa dell’altra.

I film di questa sera domenica 18 luglio

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2018, di e con Terence Hill, Il mio nome è Thomas. Thomas, in sella alla sua Harley-Davidson, intraprende un viaggio solitario attraverso il deserto di Almeria, in Spagna, per riflettere sulla sua vita. Lungo il tragitto incontra Lucia, una giovane in difficoltà.

Su Rete 4, alle 21.25, il film drammatico del 2010, di Fred Cavayé, The Next Three Days, con Russell Crowe, Elizabeth Banks. Stati Uniti. La vita dei coniugi John (Russell Crowe) e Lara Brennan (Elizabeth Banks), brillanti ricercatori, viene sconvolta quando lei è accusata di omicidio e subisce una pesante condanna. John farà di tutto per scagionarla e, pur di riaverla, elaborerà un piano di evasione apparentemente folle.

Su La7, invece, alle 21.30, il film drammatico del 2000, di Gus Van Sant, Scoprendo Forrester, con Sean Connery, Rob Brown. New York. Il giovane Jamal si divide tra la passione per il basket e quella, nascosta, per la letteratura. Un giorno conosce William Forrester, uno scrittore che da tempo vive isolato.

Su Tv8, invece, alle 21.30, il film d’avventura del 2003, di Peter Berg, Il tesoro dell’Amazzonia, con Dwayne Johnson. Beck, burbero cacciatore di taglie molto quotato, accetta di andare in Amazzonia per ritrovare Travis, figlio di un ricco americano, partito a caccia di tesori misteriosi.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1986, di Roland Joffé, Mission, con Robert De Niro, Jeremy Irons. 1767: nella regione sudamericana del Paran, un gesuita e un assassino pentito cercano di salvare una missione da una banda di speculatori. Lotteranno strenuamente.

Stasera in tv domenica 18 luglio 2021, Sky

Su Sky Cinema Due, invece, alle 21.15, il film d’avventura del 2010, di Danny Boyle, 127 ore, con James Franco, Amber Tamblyn. La vera storia dell’escursionista Aron Ralston. Bloccato in un crepaccio, con un braccio intrappolato, riuscirà a trovare la forza di liberarsi, percorrere 12 chilometri e mettersi in salvo.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2017, di Paul King, Paddington 2. Paddington ha trovato nel negozio di antiquariato del signor Gruber il regalo giusto per il centenario di zia Lucy. Ma il prezioso oggetto viene trafugato e Paddington fa di tutto per recuperarlo.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di guerra del 2019, di Roland Emmerich, Midway, con Woody Harrelson, Patrick Wilson. Attaccati a sorpresa dai giapponesi a Pearl Harbor, gli americani sono in ginocchio. Grazie all’ammiraglio Chester Nimitz, la flotta americana prepara una trappola nell’atollo di Midway.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film drammatico del 1998, di Steven Soderbergh, Out of Sight – Gli opposti si attraggono, con George Clooney. Durante l’evasione, il galeotto Jack prende in ostaggio lo sceriffo federale Karen Sisco. Una volta libera, la donna gli dà la caccia, anche se si sente molto attratta da lui.

