Stasera in tv venerdì 30 luglio 2021, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 29 luglio 2021. Su La7 va in onda un nuovo appuntamento di In Onda con Concita De Gregorio e David Parenzo. Paramount Network, invece, propone il film Asterix & Obelix- missione Cleopatra.

Stasera in Tv giovedì 29 luglio 2021, programmazione Rai

Su Rai 1, alle 21:30, va in onda la replica della fiction Doc nelle tue mani con Luca Argentero. Nell’episodio In salute e in malattia Fanti decide di aiutare un paziente, in gravi condizioni, ad organizzare le proprie nozze in ospedale. Gli specializzandi invece sono alla prese con un giovane suora che da cinque anni soffre di dolori addominali. La ragazza in realtà nasconde un segreto.

Nel secondo episodio Quello che siamo Gabriel e Elisa vogliono si occupano del caso di un anziano che ha perso la memoria e vogliono provare a fargli recuperare i ricordi. Una pazienza invece rende pubblico un importante segreto che riguarda Lorenzo.

Rai 2, alle 21:00, trasmette Olimpiadi Tokyo 2020- Circolo degli anelli con Alessandra De Stefano, Sara Simeoni e Jury Chechi. I conduttori propongono un riassunto delle gare odierne nelle diverse discipline soffermandosi sulle performance degli atleti italiani.

Su Rai 3, alle 21.25, va in onda A raccontare comincia tu. Rivediamo l’intervista realizzata da Raffaella Carrà, scomparsa lo scorso 5 luglio, a Loretta Goggi che ripercorre le tappe salienti della propria carriera e la sua lunga storia d’amore con Gianni Brezza, scomparso nel 2011.

Stasera in Tv giovedì 29 luglio 2021, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.25, va in onda il film azione del 1990, Duro da uccidere con Steven Seagal. Il senatore Trent affida l’incarico ad alcuni suoi uomini di fiducia di uccidere l’agente Mason Storm perchè in possesso di alcuni filmati che lo riguardano. Durante l’agguato Storm finisce in coma. Sette anni dopo si risveglia e medita vendetta.

Canale 5, alle 21.25, propone il film biografico del 2013, Mandela- la lunga storia verso la libertà con Idris Elba. Il film ripercorre le tappe salienti della biografia dei Nelson Mandela, dall’infanzia, all’elezione come Presidente del Sudafrica, alla prigionia.

Su Italia 1, alle 21.25, va in onda la terza puntata di Radio Norba Battiti Live 2021 con Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Sul palco del Castello Aragonese di Otranto si alternano numerosi artisti che propongono le loro ultime hit. Tra questi Giusy Ferreri, Gaia, Noemi e Carl Brave.

Stasera in Tv, La7, TV8

La7, alle 20.35, trasmette In Onda con Concita De Gregorio e David Parenzo. I conduttori si occupano dei temi più caldi della politica e dell’economia. Tra i temi trattati anche il Green pass e i roghi in Sardegna.

Tv8, alle 21.25, manda in onda il film giallo del 2018, I Delitti del Barlume- Un due tre stella! Con Stefano Fresi. Massimo Viviani sembra essere sparito nel nulla mentre Fusco deve occuparsi dell’assassinio di un marinaio. Nel frattempo al bar arriva Beppe Battaglia, un uomo robusto dal marcato accento romano.

I film stasera su Paramount, Cine34

Paramount Network, alle 21.00, trasmette il film commedia del 2002, Asterix & Obelix- missione Cleopatra con Monica Bellucci. Cleopatra ha scommesso con Cesare che in soli 90 giorni riuscirà a far costruire un palazzo in suo onore. L’architetto Nemerobis, che coordina i lavori, chiede aiuto alcuni galli.

Su Cine34, alle 21.10, va in onda commedia del 2012, Tutti contro tutti con Kasia Smutniak. Agostino, dopo la prima comunione del figlio, decide di tornare a casa. Ma una volta giunto davanti alla propria abitazione scopre che è stata occupata abusivamente. Agostino farà di tutto per riuscire a tornare in possesso dell’appartamento.

I film trasmessi su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, propone il film horror del 2007, Grindhouse-planet terror con Rose McGowan. In Texas si intrecciano le vicende di una spogliarellista alle prese con gli zombi e uno psicopatico che tenta di seminare il terrore in città.

Su Premium Cinema 2, invece, alle 21.15, va in onda il film drammatico del 2015, The Danish girl con Eddie Redmayne. Copenaghen. Il film racconta la storia d’amore tra Gerda e l’artista danese Lili Elbe, all’anagrafe Einar Wegener. Si tratta della prima persona ad essersi sottoposta ad un intervento chirurgico per il cambio di genere.

Premium Cinema 3, infine, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2011, Area Paradiso con Diego Abatantuono. Un piccolo autogrill che si trova in Toscana rischia di chiudere quando a pochi metri di distanza viene realizzata un’altra stazione di servizio. Potrà rimanere aperta solo se riesce a dimostrare di garantire un servizio migliore rispetto alla concorrenza.

Stasera in Tv giovedì 29 luglio 2021, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film drammatico del 2018, Bene ma non benissimo con Francesca Giordano. L’adolescente Candida è costretta a lasciare a malincuore la Sicilia per seguire suo padre a Torino, dove deve trasferirsi per motivi lavorativi. Dopo le iniziali difficoltà di inserimento nella nuova scuola, Candida troverà un amico prezioso, Jacopo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, è previsto il film drammatico del 2016, Il tuo ultimo sguardo con Charlize Theron. Il medico Miguel e Wren, direttrice di una Ong, si innamorano. Quando decidono di partire insieme per la Liberia, in preda alla guerra civile, vivranno numerose tensioni a causa delle loro divergenze di pensiero sulla gestione dell’emergenza.

Sky Cinema Family, alle 21.15, propone il film commedia del 2017, Una vita da gatto con Malina Weissman. Tom Brand, ossessionato dal lavoro, non trova mai del tempo da dedicare alla propria famiglia. Tutto cambia quando un giorno viene trasformato in un gatto.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film azione del 2003, Il Risolutore con Vin Diesel. Dopo l’omicidio della moglie, un agente della Narcotici, decide di meditare vendetta cercando i suoi assassini.

Sky Cinema Suspance, alle 21.00, trasmette il film horror del 2009, Jennifer’s body con Megan Fox. La ragazza più carina del liceo si trasforma in un mostro feroce che si nutre di carne umana. La sua migliore amica cercherà di impedire che possa fare del male agli altri.

