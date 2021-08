Strage di Bologna 1980: la programmazione Rai per i 41 anni dell’attentato

Condividi su







Stasera in tv sabato 31 luglio 2021. Raidue propone il programma Il Circolo degli Anelli. Rai 4, invece, trasmette il film Dogman.

Stasera in tv sabato 31 luglio 2021, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il talent The Voice Senior. Nella semifinale condotta da Antonella Clerici si scontrano i 24 talenti (6 per squadra) ancora in gara. Tre alla volta, concorrenti dello stesso team interpretano i brani assegnati dai coach; in finale vanno i vincitori delle otto sfide. Tra le migliori esibizioni, quella di Ermanno Sinni con “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla.

Su Raidue, alle 21.05, Sport: Il Circolo degli Anelli. Secondo sabato di gara a Tokyo, con il nuoto, la ginnastica e la scherma sempre in primo piano. Ma stasera Alessandra De Stefano parlerà anche delle ultime fasi del torneo maschile di tennis, iniziato sabato 24 luglio con tre italiani in campo: si tratta di Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa in compagnia di Vincenzo Salemme con la pièce Bello di papà. Antonio, eterno Peter Pan, deve improvvisarsi papà di Emilio, un suo amico quarantenne che, sotto ipnosi, deve rivivere la sua infanzia per risolvere un trauma. Nel cast, oltre a Vincenzo Salemme, ci sono Antonella Elia e Massimiliano Gallo.

Programmi Italia 1, Real Time

Su Italia 1, alle 20.30, Calcio: Monza-Juventus. Si gioca stasera allo stadio Brianteo di Monza la partita che assegna il “Trofeo Luigi Berlusconi”: se lo contendono i padroni di casa allenati da Giovanni Stroppa e i bianconeri che presentano nuovamente in panchina Massimiliano Allegri, già alla guida della squadra torinese dal 2014 al 2019.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite: e poi. Dopo un anno di dieta, Janine fa ancora fatica a perdere peso. Il dottor Now non ha altre opzioni: Janine deve riprendere il controllo della sua vita e cambiare le abitudini che la stanno rovinando. Ora dipende solo da lei.

I film di questa sera sabato 31 luglio

Su Raitre, alle 21.20, il film drammatico del 2018, di Asghar Farhadi, Tutti lo sanno, con Penélope Cruz, Javier Bardem. Laura (Penélope Cruz), madre di due figli, vive a Buenos Aires con un marito che non ama più. Quando torna in Spagna in occasione del matrimonio della sorella, rivede un suo ex, Paco (Javier Bardem). Durante la sua permanenza, un tragico evento riporta a galla rancori che coinvolgono l’intera famiglia.

Su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico del 2018, di Matteo Garrone, Dogman, con Marcello Fonte. Il mite Marcello si destreggia ogni giorno tra il lavoro e la figlia. Ma dopo tante umiliazioni, decide di seguire le orme dell’amico Simoncino, un ex pugile appena uscito di prigione e temuto da tutto il quartiere.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2009, di Brandon Camp, Qualcosa di speciale, con Aaron Eckhart, Jennifer Aniston. Ryan è uno psicologo in crisi che non riesce a mettere in pratica i consigli che dà ai suoi pazienti. Eloise vuole chiudere con gli uomini. Riusciranno a cambiare per amore?

Stasera in tv sabato 31 luglio 2021, Iris, Paramount, Sky

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1990, di Peter Hyams, Rischio totale, con Gene Hackman, Anne Archer. Carol, direttrice di una rivista, assiste involontariamente a un omicidio. Lei si rifugia sulle montagne del Canada, mentre un procuratore distrettuale ha l’ordine di proteggerla.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film drammatico del 1997, di Gus Van Sant, Will Hunting – Genio ribelle, con Matt Damon, Robin Williams. Boston. Un accademico del Mit scopre che fra gli addetti alle pulizie si nasconde un vero genio matematico: Will, un giovane con alle spalle un’infanzia durissima.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Roger Michell, Blackbird – L’ultimo abbraccio, con Susan Sarandon. Lily, malata terminale, vuole riunire la famiglia per un ultimo weekend prima dell’eutanasia. La situazione prende una piega inaspettata quando vengono a galla alcuni scomodi segreti.

