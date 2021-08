Stasera in tv venerdì 13 agosto 2021, I programmi in onda

Condividi su







Stasera in tv giovedì 12 agosto 2021. Su Italia 1 va in onda il telefilm FBI Most Wanted. La7, invece, propone il film drammatico The Aviator con Leonardo di Caprio.

Stasera in Tv giovedì 12 agosto 2021, programmazione Rai

Rai 1 , alle 21:30, trasmette la fiction Doc nelle tue mani con Luca Argentero. Nell’episodio Egoismi Elisa diventa sempre più scontrosa quando nella struttura ospedaliera arriva sua sorella, che lavora come attrice. La ragazza infatti attira l’attenzione di tutto il reparto. Andrea nel frattempo non hai smesso di provare a recuperare i propri ricordi mentre Agnese è gelosa del rapporto tra lui e Giulia.

Nell’episodio Perdonare e perdonarsi, Lorenzo deve occuparsi della sua ex Chiara, che è stata ricoverata in ospedale per overdose. Marco invece è sempre più preoccupato per le indagini che sta svolgendo Andrea sul farmaco che ha provocato molti decessi.

Rai 2, invece, alle 21:20, propone il telefilm Delitti in Paradiso con Ralf Little. Nell’episodio Messaggio dall’oltretomba, Camille decide di tornare a Parigi per occuparsi insieme all’ispettore Parker dell’omicidio di Verdinikov. Catherine testimonia di averlo incontrato poche ore prima della sua morte.

Nell’episodio Un omicidio impossibile, giunge sull’isola il poliziotto britannico Richard Poole per indagare sulla morte di un suo collega, trovato senza vita in una stanza dell’abitazione di un ricco aristocratico.

Rai 3, alle 21.25, manda in onda A raccontare comincia tu. Questa settimana rivediamo l’intervista realizzata da Raffaella Carrà a Leonardo Bonucci. Il difensore della Juventus e della Nazionale oltre a ripercorrere le tappe della propria carriera, racconta anche della propria famiglia.

Stasera in Tv giovedì 12 agosto 2021, Programmi, film Mediaset

Rete 4, alle 21.25, manda in onda il commedia del 1998, Bagnomaria con Giorgio Panariello. Sulla spiaggia di Pietrasanta, si incrociano le vite di alcuni personaggi. Tra questi il bizzarro bagnino Mario e Bice, titolare dello stabilimento balneare in cui lavora, che vorrebbe vendere la propria attività.

Canale 5, alle 21.25, trasmette in replica Viaggio nella Grande Bellezza con Cesare Bocci. Rivediamo la puntata dedicata a Roma. Il conduttore visita, tra gli altri, Piazza di Spagna o Piazza Navona. A rendere il tutto più suggestivo, il fatto che sia stato realizzato di notte nel periodo di lockdown.

Su Italia 1, alle 21.25, va in onda il telefilm Most Wanted. Nell’episodio Il cecchino La squadra di Lacroixe devono rintracciare un veterano di guerra che sta facendo abuso di antidepressivi per superare la perdita dei suoi compagni morti al fronte. Il soldato però continua anche ad uccidere in quanto crede di combattere ancora in guerra.

In Il profeta gli agenti si occupano del caso del capo di una setta satanica che sembra essere scomparso nel nulla. Prima di sparire aveva ordinato ai suoi seguaci di uccidere sua moglie e i loro tre figli.

Nell’episodio Spiriti dal passato, la squadra deve trovare Reg, un nativo americano che sta cercando disperatamente la propria figlia.

Stasera in Tv programmi La7, TV8

La7, dalle 21.25, trasmette il film drammatico del 2014, The aviator con Leonardo di Caprio. Il film racconta la vita del miliardario Howard Hughes, dai suoi primi anni come aviatore a quelli di registra e produttore.

Tv8, alle 21.25, propone il film giallo del 2018, I delitti del Barlume-Il battesimo di Ampelio con Filippo Timi. Quando Tizi ha terminato i preparativi per il battesimo del figlio, il parroco viene improvvisamente assassinato ed è quindi obbligata a rimandare la cerimonia. Nel frattempo il primo indiziato è Pasquali che però si proclama innocente.

I film stasera su Iris, Paramount

Su Iris, alle 21.00,va in onda il film avventura del 1996, Alaska con Thora Birch. Due ragazzini decidono di partire per l’Alaska alla ricerca del padre di cui si sono perse le tracce. Verranno aiutati da un cucciolo di orso, salvato dopo la cattura da parte di alcuni bracconieri.

Paramount Network, invece, alle 21:00, propone il film commedia del 1995 Ace Ventura- Missione Africa con Jim Carrey. L’acchiappanimali Ace Ventura si reca in Africa per cercare un pipistrello considerato sacro dalla tribù locale. L’impresa si rivela più difficile del previsto.

I film trasmessi su Premium

Su Premium Cinema 1, alle 21.15, è previsto il film fantascienza del 1998, Dark City con Rufus Sewell. John si risveglia in preda all’amnesia. Quando viene a conoscenza che è accusato di essere il responsabile di numerosi omicidi, viene preso di mira da un gruppo di creature dotate di poteri paranormali.

Premium Cinema 2, invece, alle 21.15, trasmette il film drammatico del 2002, Cuori estranei con Sophia Loren. Nel film si intrecciano le vite di tre donne. Sono una casalinga, una fotografa ed una musicista, che devono affrontare le difficoltà delle proprie esistenze.

Premium Cinema 3, alle 21.15, propone il film drammatico del 2010, Caldo criminale con Sabrina Ferilli. Dopo aver scoperto il marito con l’amante, Anna uccide l’uomo con un colpo d’arma da fuoco. Quando però la polizia arriva sul luogo del delitto non trova alcun cadavere.

Stasera in tv 12 agosto 2021, i film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, propone il film drammatico del 2021, Dietro la notte con Stefania Rocca. In una notte si incrociano i destini di Giulia, Elena, Bruno e Marta. Coinvolti in una faccenda rischiosa devono fare i conti con i propri fantasmi del passato.

Sky Cinema Due, alle 21.15, manda in onda il film avventura del 2015, L’ultimo Lupo con Feng Shaofeng. Il giovane Chen lascia la Cina per trasferirsi in Mongolia dove lavora come insegnante per le tribù nomadi. Qui scoprirà il particolare legame che si instaura tra i lupi e i pastori.

Sky Cinema Family, invece, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2019, Un elfo per amico con Dmitriy Bedarev. Vika, ragazza madre, e sua figlia di otto anni si trasferiscono in un altro appartamento. Qui scoprono che è abitato da un elfo con il quale impareranno a convivere.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film fantastico del 2016, Max Steel con Ben Winchell. Max scopre di avere un superpotere. Il suo corpo è infatti in grado di generare l’energia più potente dell’universo. Decide di sfruttare le proprie capacità per sconfiggere una minaccia aliena.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, trasmette il film horror del 1986, La mosca con Jeff Goldblum. Lo scienziato Seth ha realizzato un marchingegno che teletrasporta la materia. Durante l’esperimento però si trasforma per errore in un ibrido tra una mosca e un essere umano.

